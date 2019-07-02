百變家俬 用盡蝸居每一吋

近年香港新落成住宅的面積，愈來愈小，家中放了牀和櫃後，有時連放張枱的空間也不足夠。幸好，香港人擅長變通，坊間湧現不少變形家俬，能伸能縮兼多功能合一，毋須靠多啦A夢，家俬也能隨時變形滿足用家需要！

變形家俬種類繁多，變形方法形形色色，難以盡錄，但購買時也有一些共通之處值得留意。實惠家居有限公司副總經理兼採購主管（家俬部）尹翠儀，以及意大利Clei家具香港代理銷售主任郭漢傑分享箇中貼士。

貼士1：度位莫太盡！

香港寸金尺土，不少人也試過買家俬時因為「度位太盡」，結果家俬送到時才發現尺寸不合，差一點點才能放進預定位置，十分無奈。變形家俬「變身」後佔用空間會變化，度位太盡而出事的機率更高。選購時，必須先了解家居的空間及相關產品的結構。

尹翠儀以變形桌子為例說明，結構主要有二，一類是變形後伸出部件，例如桌面可伸縮的餐桌款式，選購時要考慮擺放位置的四周是否有足夠伸展空間。「若預定位置對出只有4呎長的空間，便不能放置一張打開後有5呎長的餐桌了。」度尺時不能單以餐桌完成伸展的長度為標準，而是要額外預留約2吋空間，以免末端觸碰牆壁或其他家具。另一類款式屬內部變形，例如有一款變形書桌牀，「當把牀板翻起後，隱藏在牀下底的書桌會升起。因過程中部件不會伸出牀以外的範圍，故毋須預留額外伸展空間。不過，牀頭和牀尾亦要預留合共5吋的空間，以便安裝後頭尾有足夠空間搬入預定位置」。

另外，她提醒擺放變形書桌牀的地台要平坦，否則翻動牀板時，牀頭、牀尾的五金組件受壓不平均，變身轉動時有可能不暢順。

貼士2：通過安全測試

變形書桌牀或餐桌的部件經常轉動伸縮，不少人擔心結構安全。尹翠儀指出，變形家俬的變形功能、安全及耐用度，很大程度取決於五金組件的質量和設計，最理想是通過安全測試，選購變形書桌牀時，可考慮一些已通過歐盟EN 1129安全測試的款式。「測試是針對可折疊牀的安全度，確保五金組件可正常轉動10,000次。」

此外，變形家具的板料最好使用較堅韌的夾板，因密度相比纖維板高會較耐用。至於價錢，以她公司出品的變形書桌牀為例，約13,000至23,000元，視乎是否有衣櫃、書櫃或雙人牀等配置。

郭漢傑表示，歐洲品牌對品質要求極嚴格，一般都會經過安全測試。「歐洲品牌不少會為五金組件、安全鎖等自行研發專利設計，所以售價較昂貴。一張未包括牀褥、特別飾面及配件的標準配置變形書桌或餐桌牀，售價約30,000元起。」另外，他建議選購時自行檢查安全鎖上鎖後牀板或書桌是否穩固，以及解鎖掣是否方便使用。而一些高端的歐洲家具會在櫃門或板材中加入金屬支架，以增強堅韌度，避免櫃門或板材彎曲。「部分變形家具的牀板配備緩衝功能的油壓臂，可防止拉下牀板時因衝力過猛而造成危險。」此外，亦可留意產品有否經過美國加州空氣資源委員會（CARB）等組織的認證，以保障甲醛排放量合乎安全標準。

貼士3：小心變孩子陷阱

除了品質和通過安全測試外，使用時也須注意安全。尹翠儀說可伸縮的變形餐桌能承受一般餸菜和餐具的重量，而個別款式的承重量則可向店員查詢。「變形餐桌由不同部件組成，始終不及用實木製的餐桌穩固，使用時要避免站在桌面換燈泡，或把體重壓在桌面。」

她提醒部分款式變形時牀板或餐桌面會翻起，因此要先執拾上面的物品以免掉下，而變身時亦要留意有沒有小孩和寵物躲藏在牀底或桌底，並要避免把手指放在齒輪或木板夾縫。她建議避免由小孩和長者單獨操作，最好由成年人協助使用，以保障安全。

善加利用變形家俬，注意安裝空間和使用安全，即使生活在狹隘空間、沒有多啦A夢百寶袋，還是可以「期望達到」、「快樂比天高」。

文：呂瑋宗

編輯：梁小玲

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