醫學滿東華﹕乳房X光造影數碼化 更易偵測病灶

幸好時代的巨輪不停向前，近20多年科技躍進，雖然乳房仍離不開被夾，但痛苦已稍為減輕，影像更清晰可讓放射科醫生作出更詳盡及準確分析。近年3D造影的出現最令婦女受惠，夾的程度稍減之餘，也可避免因組織重疊而需增加拍照，減少被夾的次數。希望科技繼續幫助我們找到其他既準確又無痛的檢查，讓更多婦女得到乳癌篩檢的好處。

檢查方法互補不足 準確診斷

由於香港政府沒有推行全面乳癌篩檢，婦女需自己付錢。而所謂篩檢，是為沒有徵狀的人士做檢測，希望及早找出患者或有較高風險的人。東華三院於1990年開始的婦女普查計劃，提供大型乳癌篩檢服務，近年亦陸續有其他的乳健檢查計劃加入乳癌篩檢，漸漸受更多婦女接受。

隨着科技進步，乳癌篩檢包括乳房觸診、乳房X線攝影、超聲波、磁力共振等檢查方法，每項都有其獨特性，互補不足才能作出準確診斷。一般來說， 乳房觸診、乳房X光造影及輔助超聲波檢查，仍然是世界主流的常規篩檢早期乳癌的方法。

乳房X光造影是利用低劑量的X光，偵測各種乳房腫瘤、囊腫等病灶，有助發現早期乳癌，特別是早期乳癌伴隨的鈣化點，在篩檢早期乳癌仍扮演重要角色，也是其他乳房影像檢查之間比較的標竿。超聲波能在偵測到陰影時，協助分析陰影的特性，如水囊、纖維瘤等。磁力共振則可以為高危的年輕女士作早期的乳癌篩檢，以及為有懷疑的病灶作更深入的檢查，然而需時較長及需要注射顯影劑，收費亦較高。

影像即時傳送、儲存及放大

早年的乳房X光造影是用菲林攝影，解像度及質素受到攝影及冲曬技術所局限，檢查時間亦因要等候冲曬而加長，更會有冲壞的危險。菲林的保存會受環境因素影響而不能長久，令審視及覆核新舊病灶時帶來困難。

2000年代，乳房X光造影全面數碼化，影像可以即時傳送、儲存及放大，後期加工令其更清晰，令病灶更容易偵測；再加上有電腦輔助偵測系統（computer-aided detection，CAD），由軟體搜尋影像中可能是腫瘤的陰影、腫塊或鈣化點，在可疑區域做記號，提醒放射科醫生多加檢視。3D乳房X光造影更將乳房X光造影推向新領域，用同一放射劑量便能拍攝出多張一毫米的斷層影像，令以前乳腺組織重疊的問題迎刃而解，特別適合年輕及東方女性。

文：蕭永碧

（東華三院婦女健康普查部放射科項目經理、香港放射師學院院士）