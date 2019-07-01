伊人醫事：我每天看的瘜肉

大腸瘜肉非常普遍。50歲後，三成人會有至少1顆。腸胃科醫生為病人做腸鏡檢查，有時難以靠肉眼分辨瘜肉的類型，於是切除後交由我們病理科診斷。

瘜肉是病理科醫生的「麵包牛油」，我在顯微鏡下看過的瘜肉，該有10幾萬顆吧？天天看，長年累月地重複做同一件事，就成了專業。

腺瘤性瘜肉可變癌 其餘多為良性

一般瘜肉，只幾毫米大小，間中有些可達2、3厘米。當中「腺瘤性瘜肉」（adenoma），有可能轉變成腺癌；其餘的大多為良性的「增生性瘜肉」（hyperplastic polyp）。另外，也有較少見的「炎性纖維樣瘜肉」、「PJ瘜肉症」、「幼年型瘜肉」、「炎性肌肉樣腺性瘜肉」、「淋巴瘜肉」、「憩室型瘜肉」等幾十種，各有不同的成因及後果，大多需要顯微鏡才能確診。

而「腺瘤性瘜肉」之中，又分為管腺瘤（TA）、絨毛腺瘤（VA）、管絨毛腺瘤（TVA）、齒狀腺瘤（SA）、無蒂鋸齒狀腺瘤（SSA）等。它們可被界定為低度、中度和高度細胞病變；病變的程度愈嚴重，變癌的風險也愈高。甚至有些腺瘤，已開始長出癌變，這時候我們少不了要仔細量度，提供癌腫的長度、深度、與切除面的距離等參數。

遺傳「瘜肉症候群」 增患癌風險

還有遺傳疾病導致的「瘜肉症候群」，令患者腸內長出數十個到數千個瘜肉，增加癌病風險，例子有：家族性結直腸瘜肉綜合症（FAP）、遺傳性非瘜肉結直腸癌綜合症（HNPCC）、遺傳性胃腸道瘜肉病伴黏膜皮膚色素沉着症（Peutz-Jeghers Polyposis Syndrome）、幼年型瘜肉症候群（Juvenile Polyposis Syndrome）。醫生除了治療瘜肉，還要留意其他器官有否受到影響，更需考慮為病人的家族成員進行基因測試，防患於未然。

對，單是幾毫米的大腸病變，已經要考慮以上所有的可能性；宏觀和微觀的思考，對醫生來說同樣重要。

我看了十多年瘜肉，很多時候一放上顯微鏡就知道是吉凶。但醫學這回事，從來都不是「非黑即白」，其中有無數介乎良性和惡性之間的個案；當遇上灰色地帶的時候，就要向同僚請教及商討，綜合眾人的經驗和判斷。

作出最後診斷時，必須考慮後果，因為它會直接影響到病人的前景預測，以及往後的治療方式：究竟應馬上做手術切除結腸，還是可以保持觀望態度？是需要每年覆診檢查、還是隔5年才重做腸鏡？病理報告上的一字之差，結果可以謬之千里，因此理當小心翼翼、如履薄冰。

有些人做腸鏡時切除了瘜肉，經病理化驗後發現是良性，便埋怨被醫生「騙財」，又大嘆白白擔心了一段日子。其實，瘜肉後果可大可小，對於醫生和病人自己來說，當然是「寧枉莫縱」，可以切除的，就盡量切除吧。

文：許嫣（病理科專科醫生）