膀胱癌警號——無緣無故無痛血尿

治療癌症，現在目標不僅是清除癌細胞，更希望保留器官及其功能。幾十年來，經尿道膀胱腫瘤切除術（TURBT）是淺表性膀胱癌的標準治療，目的是要將淺表癌腫瘤完全切除，並提供組織作化驗斷診，為癌症腫瘤分期。

多種切除術 徹底清除癌魔

不過，TURBT主要用於未侵蝕的膀胱癌，未必可以完全切除腫瘤底部，加上將腫瘤細胞切得零碎，令腫瘤細胞組織受破壞，無法提供理想的病理組織作分析，影響評估分期的準確度，癌細胞亦可能進入血液及傷口繼而擴散。研究顯示，TURBT最終癌細胞組織遺留率（Residual rate）高達35%。腫瘤碎裂分散並沉積在膀胱內，伺機「萌芽」，導致疾病早期復發。

而經尿道整塊膀胱腫瘤切除術（en-bloc resection of bladder tumor，ERBT）或水刀（Hybridknife bladder tumor endoscopic submucosal dissection ，BTESD），可完全切除腫瘤，保留腫瘤結構，病理科醫生更容易診斷肌肉侵蝕程度，希望減少遺留的癌細胞，減低病人需要再做手術的風險。而mpMRI精確的成像技術，有助保留膀胱的三聯治療（bladder-sparing trimodal therapy，TMT），即手術、放療、化療，徹底清除腫瘤。