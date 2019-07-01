磁力共振新技術 膀胱癌睇真啲

文：崔家倫（泌尿外科專科醫生）

在香港，膀胱癌每年有超過400宗新症，男性患者明顯比女性多，比例約3比1，常見於55至70歲人士身上。約80％的確診患者，皆屬非肌肉浸潤性膀胱癌（non-muscle invasive bladder cancer，NMIBC），即淺表性膀胱癌（superficial bladder cancer），癌細胞只長在黏膜或黏膜下層。經尿道膀胱腫瘤切除術（Transurethral resection of bladder tumor，TURBT）是淺表性膀胱癌的標準治療。

分辨侵蝕程度 mpMRI八成準

傳統診斷主要依賴電腦掃描，但它未能準確診斷肌肉層侵蝕的程度，準確度約35%至55%；磁力共振可以預先估計肌肉層的侵蝕情况，讓醫生在術前更好好計劃。而現在使用的多參數磁共振成像mpMRI，能更精準分辨癌細胞侵蝕的程度，準確度高達85%。

為提高手術的成功率，減低復發風險，2018年日本腹部放射線學會、歐洲泌尿影像學會和歐洲泌尿學會，基於mpMRI報告和數據評分系統（RADS）應用於乳腺癌、肝癌和前列腺癌等成功經驗，共同署名發表「膀胱影像報告和數據系統」（vesical imaging-reporting and data system，VI-RADS）。VI-RADS對膀胱mpMRI檢查設備和技術要求提出了指導性建議，對MRI設備、技術規範、掃描參數及評估分類標準制定了規範，適用於從未接受過治療，或曾接受經尿道膀胱腫瘤切除術的患者。

顯示腫瘤影響範圍 有助術前規劃

VI-RADS使用5點評分系統，為患者在接受治療前評分，來確定是否存在侵蝕性膀胱癌。它適用於原發性或復發性腫瘤的檢測、定位和準確分期，包括非肌肉浸潤性膀胱癌和肌肉浸潤性膀胱癌之間的區別。而mpMRI可以顯示腫瘤局限於黏膜或黏膜下，有助醫生在手術前規劃，選擇合適手術；以及提供膀胱肌肉層侵蝕風險概率、確切位置和程度。

VI-RADS專家組強調，mpMRI克服了CT電腦掃描的局限，改善膀胱癌的診斷和準確分期。由於mpMRI具有極佳的軟組織對比度，除顯示腫瘤形態外，也提供組織細胞和血管的功能信息，並能區分肌肉和腫瘤周圍炎症的信號強度嚴重性和纖維化程度，從而降低假陽性機會率。此外，mpMRI無輻射，對於有計劃生育的年輕患者，意義尤其重要。

總括而言，VI-RADS有助於推動膀胱癌的診斷、分期、侵襲性預測和療效評估，而規範化的數據可在不同醫療單位間的互認、共享影像，節約醫療資源，也為基於醫學影像大數據的人工智能提供方便收集的醫學數據。

編輯：廖偉龍

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