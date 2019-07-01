．男人主導的避孕方式主要有兩種：安全套和輸精管結紮手術。英國曼徹斯特大學NHS Foundation Trust及愛丁堡大學合作研究，試驗一種男性避孕藥膏，主要成分是黃體酮（progesterone）和睾丸激素（testosterone）。黃體酮可以阻止精子製造，達到避孕效果，但會令男性體內睾丸酮水平下降，睾丸激素則彌補這個問題。

研究邀請了450對男女參與，在未來一年使用男性避孕藥膏。男士需要把藥膏塗抹在肩膊和胸部，有效成分會經皮膚進入循環系統，參加研究的男士要定期檢查精子數量。研究員表示，男性避孕藥膏不但為男士提供多一個避孕選擇，而且讓過去一直肩負避孕重擔的女性也能舒一口氣。但藥膏效果仍在測試中，還需要更大型的研究才能證實其效果和安全，估計距離正式面世需要10年。

資料來源：The Guardian、Independent

■吃得苦有遺傳？

．有人嗜甜、有人愛辣，也有人特別怕酸，都是舌頭上的味蕾作怪。舌頭上約有1萬個味蕾，味覺與大腦緊密相連，如果你接觸到一種新口味後感到難受，大腦就會記住，以後每次接觸這味道就會產生厭惡。

味覺還與遺傳有關，舌頭上約有25個苦味感受器，用於鑑別苦味，其中TAS2R38感受器可以嘗出一種叫苯硫脲和丙硫氧嘧啶（Propylthiouracil，簡稱PROP）或者相關物質的苦味。研究顯示，不是每個人都嘗得出這種苦味或敏感度較低，而這些人可能更喜歡吃辣椒和油膩食品。

資料來源：BBC

■控糖減重 提防「殺手」

．糖尿管理不善易百病纏身，併發心臟病、心臟衰竭及腎病，構成嚴重威脅。香港糖尿聯會舉辦免費講座，助糖友們提防這些沉默殺手。

題目1：糖「心」殺手

講者：陳麒尹（香港大學心臟科名譽臨牀助理教授）

題目2：「腎」重監察血糖

講者：鍾志東（內分泌及糖尿科專科醫生）

日期：7月27日（周六）

時間：下午2:30至5:00

地點：灣仔軒尼詩道15號 溫莎公爵社會服務大廈202室

網上報名：bit.ly/2Wx81h2

查詢：5177 7757