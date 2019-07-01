養生帖﹕夏季養陽之灸

陽氣決定壽夭 掌衰老關鍵

《黃帝內經》說：「陽氣者，若天與日，失其所，則折壽而不彰。」意思是所謂的陽氣就像宇宙中的天與太陽，萬物賴以生存，人的壽夭決定因素也就在陽氣上面，人的衰老亦常始於臟腑陽氣虧耗。《黃帝內經》又說：「陽氣者，精則養神，柔則養筋。」可見陽氣充沛，不但是維持機體旺盛生命力所需，也是中老年人筋骨強健、活動自如的保證。而養陽固陽，除飲食起居、湯液醪醴的調適外，最簡便效驗的方法非艾灸莫屬。

艾為純陽之性，走三陰，逐寒濕，主灸百病。根據我們幾十年來對各種保健灸法的觀察和研究，特推薦簡便易行的艾條溫和灸足三里法。

足三里穴的定位在雙側膝部，犢鼻（也稱外膝眼，即髕骨下方髕韌帶外側凹陷中）下三寸。

艾灸足三里 補益氣血

施灸時將準備好的清艾條一端點燃，將之對準穴位，距離皮膚2至3厘米（可按灼燙程度調節遠近，以局部有溫熱舒適感為好），連續熏灸10至15分鐘，使皮膚產生紅暈而不起疱。每天1次，1個月為1個療程。

每個療程之間可休息1星期，連續2至3個療程。此法有溫陽散寒，補益氣血，提高機體免疫力的作用，尤其對中老年人有很好的血液淨化作用，使人血壓穩定、耳聰目明。

文：甘君學（香港大學專業進修學院中醫副教授）