星期日文學‧任明信：兩度死亡狼族少年，是詩歌救了他的命

每個詩人都有其出道過程，然而任明信的詩作能夠獲得台灣廣大讀者注意，並不是依賴文學比賽及文學副刊投稿園地這些傳統路徑，而是來自PTT詩版（此為台灣與文學相關的網絡論壇）的一個神秘ID：devmask。在虛無不定的網絡世界裏，詩人創建自己的意義代號，用它來安穩現實世界裏的生命虛無，這是另一種努力掙扎的詩意，任明信說：「devmask是指惡魔和面具的意思，自高中開始，我直覺就被惡魔吸引，因為人的善總是長得差不多，但惡卻有萬千種顏色；我也很喜歡蝙蝠俠這個角色，當他戴上面具就像拉出額外的身分，有時候人需要有個偽裝才能做他真正想做的事，我覺得偽裝這件事的本身亦很迷人。」

徘徊善惡，為自己寫好遺書

「也許惡魔／也是神的禮物／是那些遺棄我的／使我成為道路」〈也許〉——任明信擅於運用無以名狀的黑暗意象來表達生命思考，從他的詩創作風格可見，他喜歡擁抱黑暗多於批判黑暗，每次投身黑暗地域裏，詩便成為詩人的保護罩，引領他揭開、品嘗黑暗包裹着的黑色甜美果實。翻開《你沒有更好的命運》，我們最先讀到的一段情感豐沛的文字不是詩，而是一段綑綁絕望的弱小希望獨白，反覆閱讀幾遍後才發現，那其實，可能是一封早就寫好的遺書：

「每天每天，你都更靠近死亡一點。此刻我再也無法躲藏，自那些特別的人的眼底。再無法竄改、更動、辯駁、矯飾自己。眼前的這些就是全部了。沒有美醜好壞，沒有善惡，除了純粹的真實。如果你能，什麼都不問，我也就能什麼都不說。這樣，是否你就無從得知我的來處？事物繁生的宇宙，每個活着的片刻都是現在。來處不重要，來處只有祝福。」

這是一封遺書，的確有此可能性，畢竟任明信真的尋死過兩次。第一次萌生自殺念頭，是因為與相愛五年多的女友分手，世界頃刻崩塌了，日常生活出現失能狀態，受傷的詩人開始叩問人是什麼、痛苦的來源、欲望的本質……也就在那時候起他開始讀老子莊子、奧修（Osho）、克里希那穆提（Jiddu Krishnamurti），嘗試了解身、心、靈的內在世界。最後，任明信沒有死掉，生命實質上的延續，誘導他爆發出龐大創作力量，終究把那些人生中的疑問、傷痛、墜落、危險因子寫成詩句，或者大部分讀者所認為的「情詩」。

每行詩都是愛情破碎的符號

情詩，理應是寫給深愛的人，但任明信直言，他的「情詩」對象是愛情本身，而不是「那個特定的人」。無可否認，自古以來愛情都是文學創作的永恆浪漫主題，尤其是寫詩這類難以虛構情感的文體，詩人筆下的每一行情詩都是愛情的碎片符號，任明信其中一句廣為網絡流傳的詩句：「把你點亮的人／忘了在離開的時候，把你熄滅」，既甜蜜又苦楚的隱隱作痛，不止會割傷自己，也會割傷所有為愛受傷的人兒。

首本詩集《你沒有更好的命運》獲得好評，出版社與詩人理應乘勝追擊，以穩定出書量及曝光率留住讀者眼球，但是任明信第二本詩集《光天化日》仍然隔了兩年才出版，該詩集分為三輯：輯一為情詩，書寫愛戀中的情感群像，書寫關係中的相遇到分離、甜蜜到痛楚；輯二為自我內部的辯證，有現實生活中的拉鋸，也有對國家社會的關懷；輯三則是對世界最純粹的想望，及對生命的真實呼喊。

接受自己是人，但……

任明信說，每本詩集都有其叩問對象，而《光天化日》其實寫給「龍」的，背後原因是他讀了美國作家娥蘇拉．勒瑰恩的《地海傳說》（Earthsea Cycle）系列，故事中對人類與龍的設定非常有趣，他解釋：「龍選擇了風和火焰，因而脫離了時間的限制，龍會變老但不會死亡；人類則選擇了大地和海洋，亦即保守、安定及財富，於是有了壽命，最後兩者走上陌路。」這個概念讓任明信看待這世界的存在有了全新角度，他亦漸漸發現身邊有些朋友的生活態度與方式是龍而不是人，自己則是選擇大地和海洋的人，本以為自己是個天性失控的人，但與朋友比較之下，便覺得那其實很正常。

「我接受自己是人。」即使任明信接受身而為人的事實，但他誠然接受不了這個現實世界的運作與個人想像及期望不同，而失戀的重創更令他感到生命中更為龐大的虛無及孤獨，於是常常自問：「人生是殘缺的嗎？」終於《光天化日》出版後不久，他決定辭去在高雄三餘書店的工作，「我突然有種奇妙感覺，一種非常圓滿、奇怪的幸福感，那刻我覺得可以死去了，死去也沒關係的」。這是詩人第二次自殺的念頭響起。

極為神秘的海邊經驗

從來不喜歡旅行這件事，任明信認為旅行是一種「看見」自己的方式，但通過閱讀、看電影、聽音樂已經可以做到這目的，然而當他辭掉工作後，卻急着想要離開熟悉的生活圈子。他想去旅行。「最主要有兩個原因，第一我發現自己沒有活在當下，而是活在一種待辦事項狀態，每天上班、做飲料、應付客人、思考明天要做的事，卻失去當下；第二我寫詩，寫陽光、草地、雨水、大海，但我卻想不起這些大自然的感覺，我只是在想像它們，並沒有實際的觸摸，我就發現我離真實世界已經很遠了。」

於是任明信帶着帳篷睡袋，騎着摩托車，獨自前往台東的大武，有陣子他都在海邊露宿，每天三餐都是隨隨便便的吃。他冷靜地說：「我已經想好完整計劃，基本上一定會死的，可是當我站在海邊，冰冷的空氣擦過皮膚，深夜海岸的海水打到我的腳，我才真正了解死亡這件事，我感到恐懼，並且想要活下去。」那個安靜的夜晚，任明信整夜在海邊亂跑、翻滾、吶喊、跳舞，直到身體虛脫昏倒地上，醒來之後深夜還未褪色，他睡在沙灘上仰望漫天星星，心裏突然冒出莊子的「天地與我並生，萬物與我為一」，便下意識打了通電話給母親，電話筒裏傳來的聲音讓他感到安慰。

精神上死了兩次的詩人，面對世界面對生命有了新的轉念，後來寫出散文集《別人》，甚至平常生活低調的他，二○一七年十月更主動發起「澤下之雷」計劃，連續八個月，在台灣八個不同的縣市，通過八個主題分別是神與信仰、愛與痛苦、安靜與自由、死亡與喜樂的閱讀分享會，任明信把過去動搖過自己生命的文本和藝術向眾人分享。他說：「這是還願吧。我在困頓時得到一些老師與哲人的幫助太大了，所以也想把這個經驗講出來。」

詩在寫人，而不是人在寫詩

「我現在很開心、安定、安靜。」這種帶着光的生活狀態隱約可以從任明信第三本詩集《雪》的封面亮麗看得出來，新作開場引言他寫：「雪無心／雪安靜／雪只有現在／雪覆蓋一切／一切／都宛然有／一切／都未來見」。短短幾句話，不難發現詩人的靈魂形狀變得跟以前不一樣了，像白雪一樣，更加純淨、通透、感性，也像新書裏的其中一首詩〈沒事〉：

把信都收好／連刀子一起／抽屜睡着／感覺放心／就不再需要／我也已經沒事了／連過去一起／知道現在你過得很好／未來已經／沒我的事了

諾貝爾文學獎得主、波蘭詩人辛波絲卡曾經寫過：「詩——然而詩究竟是怎麼樣的東西？針對這個問題／人們提出的不確定答案不止一個。但是我不懂，不懂／又緊抓着它不放，彷彿抓住了救命的欄杆。」面對詩的降臨附身，自覺職業是人而不是詩人的任明信直言：「一直都是詩在寫我，而不是我在寫詩。對我來說，構成詩的定義就是神秘和深刻，我也深信，詩可以拯救任何東西。」

有人寫詩如信手拈來，任明信寫詩並不是這種套路，他感覺詩的靈感是一種幽微的現形，那時候連他也不知道詩到底想要講什麼，所以一直以來大部分的詩創作都像在拍紀錄片，隨身帶着筆記本，詩句都是以破碎方式寫在本子上，累積到某個程度就謄寫到電腦，不同時間點寫下來的句子，很奇妙地會碰撞連結起來，找到自己的命題，就自然地成為一首詩。

你揮手微笑，說保重

所以會一直寫詩寫到老嗎？任明信相信每個人的創作能量爆發都會有盡頭，他也心中有底，大概知道自己寫到哪裏便是終點站，就像《別人》之後，他不會再出散文了。

三十四歲，以為到了這年紀，不是自殺就是出家。不料，意外地活過了虛無，活進了生機盎然的空寂。樂此不疲地清醒夢；苦惱和哀愁的賽局。希望是練習，絕望也是練習。為了把自己活得更繁盛。那些帶你來到此時此刻的事物，終會引領你至別處。明明白白地愛着，在心底，替過往留下乾淨房子。那裏依山傍海，那裏窗明几淨。那裏，數十年如一日。看着他們，你揮手微笑，說保重。你記得，你都記得。只是，不特別再想起。

——節錄《雪》後記

奧修說：「所以我並不是在教你要作個好人，我並不是在教你要作個壞人；我在教你只是融為一體。融為一體是健康的，而保持健康就保持神聖的。」死而復生之後，任明信依然喜歡一身黑衣，但是身上多了一份光明的溫暖，他將活在這個殘缺不堪的世界裏，有時行走，有時夢遊，有時迷途，有時清醒，視一切幸福與痛苦都是活着的經歷和見證。

info：任明信

台灣高雄人，一九八四年十一月出生。畢業於台灣國立中正大學經濟學系、國立東華大學創作暨英美研究所。嘗以網名devmask，在網上討論區PTT詩版發表詩作，被視為是台灣新銳詩人。曾在二○一七年策劃「澤下之雷」文化活動，到台灣多個縣市舉辦閱讀分享會。著有：詩集《你沒有更好的命運》（2013）、《光天化日》（2015）、《雪》（2019）；散文集《別人》（2017）。

文、攝影 \\ 陸穎魚

編輯 \\ 關曉陽

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