通識導賞：再看《新世紀福音戰士》 從抗爭重尋自我意義

這套一九九五年的動畫預言二○一五年使徒襲地球，碰巧也在六月，最後使徒沒有出現，世界依然如地獄一般。經典過時了嗎？「好青年荼毒室」成員豬文說，我們還活在痛苦的新世紀呀，但有沒有動畫那麼悲觀？看看香港當下，又好似未至於﹗

我們從哲學出發，由AT力場講到連登、明日香講到我要真普選，再由人類補完計劃講到Sing Hallelujah to the Lord。

新舊世紀之分 個人主義vs.集體主義

「危機不在於打怪物，真正危機是人類活在現代社會好痛苦。」超人打怪獸的橋段，在《新世紀福音戰士》（Neon Genesis Evangelion，下簡稱《EVA》）裏是EVA鬥使徒，使徒是從天外降臨的巨型生物，人類可駕駛EVA擊倒使徒，但其實EVA擁有使徒的特性，身負強大力量及堅固的AT力場作保護罩。網上流傳一個說法，二○一五年六月二十二日使徒沒有襲來，因為香港有「李氏力場」。李氏力場講到似層層，甚至幾任天文台長都要澄清，都動搖不了大家說得高興，背後是大眾心裏質疑社會操作是否富商大過天。AT力場也可視作隱喻，男主角碇真嗣母親碇唯製造EVA，真正想解決的不是怪物，而是人與人相處無可避免造成的痛苦，也就是動畫幾次提及的「刺蝟困境」（Hedgehog's dilemma），兩個人愈親近，愈會傷害對方。

現代人的原罪

「現代人的存在狀態，每人都是一粒原子，互相分開割裂，先有個人，才組織起社會。以前沒所謂離開社會的個人，『你』不外乎是你阿媽個仔，你鄰居的鄰居，或某間教會的教徒，這些社群的身分加起來就是『你』了；但現在不然，你首先是個平等自由的人，然後透過結社的自由與其他人產生關係，個人先於社群。」這就是舊世紀與新世紀之分，「前者是集體主義或社群主義；後者是自由主義、個人主義」，亦是我們如何理解世界的方式，「舊世紀的版本是，阿當、夏娃吃果實後有了原罪，而福音是聖經，透過福音信神，人就可得到救贖上天堂」。而《EVA》提出現代人的原罪，豬文曾引沙特說法，「我永遠需要與他人活在一個沒有出口的房間，但他人永遠是個地獄」。「在個人主義的社會，每個人都是孤獨的，但我們又怕孤獨，想與人產生關係。所有角色都『瀨嘢』，想有自我又不能好好表現自我，受到他人與社會的壓制」，有些fans很討厭男主角碇真嗣的懦弱，他是聽話的乖乖仔，終日惶恐地猜度父親與其他人的期望，其實正是我們的生存困境。

解決問題有兩個極端方案，一是取消社會，二是取消個體。「我們始終會空虛寂寞凍，碇唯就想將所有人變成不會空虛寂寞凍的使徒」，所以她希望所有人都能成為EVA，有AT力場護身，可獨自生存，與他人老死不相往來；不過掌有強權的神秘組織SEELE就想實行另一個極端的人類補完計劃，所有人融為一體，化為一片LCL之海（LCL是橙色的生命之水）。我問，幾好呀，我們不是追求世界和平嗎？豬文說：「世界和平是個體可和平相處，但那個世界是為了和平，和諧晒所有人，沒有個體，沒有負面的拗撬爭執、厭惡憎恨，亦沒有正面的愛。」

共同理念連結個體

卡在中間是否一定「瀨嘢」？連登裏最見到個體的孤立，連登仔隱去身分，游走於各個post，不從屬任何組織，卻組成了集體行動的力量。反送中運動「有機會展示了一個可能性」，「運動常說不分化，強調兄弟爬山各自努力，可能有個啟示，不必那麼悲觀，有一個狀態是個體有自己的理念、價值觀，亦能保持互相尊重」，「但我們要再問一步，這個可能性如何可能？經過雨傘運動的低潮期，大家得到教訓，和而不同的理想狀態不是天跌落來，而需要慢慢學習成長」，「另外也與有沒有共同理念連繫個體很有關係，今次大家的訴求明確，所以做到不分化，但《EVA》世界所以絕望、悲觀，是因為他們的理念各不相同」。

人人當自己是主角

「什麼是我？」碇真嗣在電視版結尾墮入思想漩渦，凌亂簡單的筆法被批評無budget隨便拍，但也有說這樣的結局是《EVA》被封為神作的原因，豬文就認為「最後兩集是點題，透過獨白點出全個故事的內心掙扎」。真嗣飄浮虛空之中無法尋找自我，畫面出現一條橫線，他始能落地。「自我要透過非我來認識，如果整個世界沒有其他人，很難定義自己是什麼」，何謂香港人，透過每次社會運動都劃出了一些，「我們常說香港核心價值，實際上未必知道是什麼。當發生重大的社會事件，如雨傘運動、『反送中』，就會摸索到香港人的身分建立在什麼之上。當價值被違反，我們才知道自己的線在哪裏」。

但你眼中的自由又不一定與我眼中的自由相同，「香港人的身分意義是流動的，以至於世上所有事的意義都流動，意義是透過人詮釋之後的結果」。《EVA》裏的角色被說是都有「中二病」，自我中心，人人都覺得自己是主角，對同一件事都認為自己有權詮釋，於是出現對世界話語權的爭奪。將「我」泛指為「香港人」，「究竟香港人是什麼？為何你有權決定？政府都是香港人，也有權決定，若是我們不同意怎麼辦？」「我的定義不單是『我』如何看自己，很多時候是別人如何看待自己。若我現在成立一個政府，說自己是特首，是沒用的，要有人認同；甚至自己認同也不重要，如果我不認同但全世界都認同，我就是特首，這是弔詭之處。」反修例群眾集資在全球報章登廣告，也是爭話語權的方法，「身為自由世界對抗中共強權的前線，自己這樣看自己沒有用，要非香港人都這樣看香港人，才有用」。

示威者拋開複雜身分

新世界仰賴超級電腦MAGI作決策，由三個系統投票，分別代表研發者赤木直子的三個身分：科學家、母親、女人，意見經常相左。「以前的人有一個想法，即認為人的心靈是通體透明的，一是transparent，清楚自己是如何，如果我不開心，就一定會知道自己不開心；又或喜歡一個人，就會知道自己喜歡。二是infallibility，不會出錯，如果我覺得自己喜歡一個人，就一定真的喜歡他，不會搞錯。」但佛洛伊德提出本我、自我、超我，前意識、潛意識，顯示人的心理狀態複雜得多，「三部電腦展示了類似想法，我們內心是混亂的，很多不同欲望、身分在角力」。

「現代人有很多不同社會身分，身分之間有衝突、制約」，我想起六‧一二衝突後與攝影記者在地鐵上的一場小辯論，就是「你認為自己在現場是怎樣的身分？」豬文倒想到，很多參與者沒有記者的身分掙扎，在六‧一二的示威當中，「對大部分示威者來說，都拋開了其他身分，是平等的香港人去追求自由，暫時可擺脫不同身分之間的衝突」。他不同意過於強調參與者是「學生」，「一來不符合事實，雖然有好多是學生，亦有好多人不是；第二是對『學生』有種潔癖的崇拜，覺得最純潔，攞到好多光環。反而在現場，大家都來自五湖四海，不介意各自背景，係咪學生冇人care，大家互相尊重，勇敢追求自由民主就夠」。

羨慕與妒忌

《EVA》女主角之一、EVA二號機駕駛員明日香是妒忌的化身，極自信又極脆弱，見到男主角具駕駛EVA的天賦能力，表現屢屢超越自己，就會冷言冷語「你咁叻丫嘛，你去打得啦」。「妒忌是現代個人社會的特徵，將人與人之間的關係視為競爭關係」，例如facebook見到朋友買到樓，你會眼紅，「當中的心理機制是預設了：一. 有個the They，面目模糊的他人，在一路評價那個朋友跟你；二. 如果別人對他的評價高了，評價你就低了；三. 所有人都是互相評價的關係」。

愛丁堡廣場集會重現「我要真普選」口號，將今日社會問題癥結歸為沒有民主；眼見隔籬台灣可以票選總統，香港人都心生妒忌？豬文提醒，妒忌與羨慕不同，「妒忌邪惡很多。其中一個分別，羨慕是如果我有就好，但妒忌是你不可以比我好」，也就是黃子華的「魚蛋論」，你多我一粒，不是要給我多一粒，而是要你少番粒。所以，如果你寧願台灣沒有民主，大家齊齊冇，就是妒忌；如果只望香港都有就好啦，就是羨慕。有時我們會包裝自己是理性客觀，覺得別人不值得擁有，就更邪惡了。如何解決？「重新理解人與人的關係不是敵我爭奪評價的關係，放開自己，就像強調兄弟爬山各自努力，他努力，我也努力。」

新世紀無上帝？

《新世紀福音戰士》充滿宗教符號，EVA是複製自人類在南極發現的阿當，明日香對戰使徒其中一役，使徒出招時更響起Hallelujah歌聲，不過豬文認為動畫中展現的新世紀，阿當、夏娃有原罪，藉福音信神而得救上天堂，「這個故事已沒有很多人相信，至少就算相信都跟中世紀那種相信的態度很不同，像尼采說上帝已死，就是這個世紀的特色」，人類補完計劃亦是人自行籌謀的救世大計。「中世紀的人會用聖經解釋所有事，但現在的教徒某程度上都會信科學，亦不會獨斷地不讓其他宗教存在。宗教現時最重要的功能，是心靈的慰藉、個人的提升。」因此當教徒出現在社會運動中唱Sing Hallelujah to the Lord，「教徒走出來是一個surprise，預設了我們一般理解教徒都不太問世事，因為現今世界中，宗教變了很個人的事，如果宗教像以前與社會那麼分不開，我們就不會驚訝了」。

第三新東京市也是香港

《EVA》的世界中，經歷第二次衝擊後，大都會早變死城，人類建立了「第三新東京市」及地下城。故事設定使徒在二○○○年第二次衝擊之後，隔十五年的二○一五年六月二十二日再度來襲。今年六月二十一日影視平台Netflix就趁「使徒襲來」紀念日前夕，將TV版二十六集上架，為新劇場版造勢。動畫面世超過二十年，「預言」時間已過去，但豬文說，「我不覺得它是預言，而是把握一個時代的問題」，「它是一個科幻故事，科幻永遠在把握本質的東西。抽空背景，將東京變了地下城，亦抽空表層的事物如建築、地理位置、國際關係，才見到什麼是新世紀。新世紀不在於東京是什麼模樣，是在於我們如何思考，一個世紀不是由建築、地理位置、政權來定義，而是由思考方式決定」，這與哲學角度如何理解「現代」一樣，「不是年份上的區分，而是理解一個時代背後的概念框架（conceptual framework）」。新世紀仍未過時，「因為我們還在用這套框架思考，例如等到AI愈來愈發達，社會結構不同，那個時代的人想法跟我們完全不同，就是新時代了」。

文 // 曾曉玲

圖 // 影片擷圖

編輯 // 王翠麗

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