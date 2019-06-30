緩衝達人社工陳虹秀 衝突現場 警察願意聆聽的聲音

我打開連登帖文，指出「兄弟爬山 三路攻頂」圖下隱晦寫着「時間：集會後 地點：現場通知」，唯有和應她說實際行動確實未明。

觀察到這次運動中和理非和勇武派的互相包容合作，對留守與否和位置有商有量，她認為相對傘運時期，年輕示威者已成熟不少。

「我們有問，社工角色一定不希望有太多衝突場面，他們還想不想我們在場。想衝的可能覺得社工阻住晒，但他們回答想，都不想有衝突，只不過想用他們的方法表達訴求。腦袋是冷靜理性的。」

一‧說着說着 警員也笑了

「其實我哋驚過你，因為你哋多武器。市民最多都係得雞蛋啫，掟唔死你的。但警棍是可以打死大家㗎吓。所以唔該你哋唔好挑釁市民。請警察唔好挑釁市民！剛才你哋舉動令市民好憤怒啊。你哋唔好挑釁市民，這裏就好和平㗎喇。」六‧二一市民在反修例運動中第一次自發包圍警總，一個警員向門外包圍的群眾用力指罵喊斥，聲音被玻璃門阻隔，仍能從臉容和同袍的勸阻拉扯看出他聲嘶力竭。社工陳虹秀就站在門外鐵馬前，拿起大聲公，向門內的人一句接一句地講述。有警員側頭搔搔耳朵，不知為何地笑了笑。

愈激動 證明愈害怕

「六‧一二那天，其實放催淚彈的時候，我是如常返緊工的。」這場無大台運動，即使傘運學生領袖開咪喊話，群眾都很抗拒，陳虹秀固然沒想過走到那樣前，「之前沒想過用咪這樣叫，社工很少這樣介入，我們通常在現場像游擊般做外展」。六月十二日，暫且完成特殊幼兒中心工作的陳虹秀得知社總（香港社會工作者總工會）同工在現場「食晒催淚彈」，「個檔散晒」，便帶備擴音器支援，也不過為了預防因資訊不流通引起的起哄恐慌，「在灣仔過海富的公園仔，公園的路人是可以行的，但不知點解防暴想衝進來，放了催淚彈，不知道幾多顆，煙霧瀰漫。啲人實在太驚了，向後走又大叫，我唯有向前走啦，就是那時開始開咪」。她說，這樣開了咪以後就回不了頭，「接着不斷有人說需要幫手」。

六‧一二晚上，她拖着「小露寶」（擴音機）在街頭一次次開咪喊話，甚至遭遇過警員持槍指對，「我就話，你唔使咁緊張，我講嘢啫」。她說一般人必然感害怕，「但我們是社工，不是看行為表面嘛」。從緊持槍械盾牌的動作，她洞悉警員心底的緊張惶恐，「我們見慣情緒不穩定的case，其實人人都可以學，基本上一個人愈激動，證明他愈驚囉」。她指特別當警察以往受人尊敬，現在卻被侮辱，可以想像心理難以平衡，「但問題在於驚的人拿着武器，又對市民有誤解，幾咁恐怖呢」。

她所指的誤解，自己也曾親身領略，「我都試過被他們扑頭」。陳虹秀在雨傘運動中兩次被捕，十二月一日她身處龍和道現場，看見一個女生忙亂走避時跌倒在地上，她上前扶一把，記得當時轉身跟趨前的警員對望，清晰表達「不要亂來」，但警員卻向用警棍向她揮擊，她很清楚他已失控，「其實不需要囉，我們都走緊了，有其他警察拉住他，但拉不到，佢個樣好恐怖」。她認為是她當時頭上的頭盔引起這樣不理性的激烈反應，「其實由雨傘開始，我們都見到，警察對戴口罩、眼罩、頭盔的人是有點誤解，會覺得他們是暴徒」。所以這次運動她不戴任何防衛裝備，透過大聲公反反覆覆地告訴警員「市民不是暴徒」，「這是cognitive（認知）來的，簡單來說是洗腦，數晒他們手上有什麼武器，令他們時刻記住他們有好多武器，我們手無寸鐵，其實也在提市民，警察有武器，你打算衝的話自己諗番。鐵馬陣那些，他們只想拖延防暴衝過來，覺得拖得一分鐘就一分鐘，但班警察覺得他們搞事，我們都要提」。

二‧開咪的時機與技巧

六‧二六晚上，愛丁堡廣場的集會人群逐漸疏散，朝着同一方向前進，陳虹秀與一班社工分派對講機，圍圈簡單商討後，便隨警總方向走去，記者跟隨，沿路上她一直看着手機回覆短訊。到達警總門外時示威者已重重集結，突然，有人推來鐵馬，不欲礙事的記者紛紛側身躲避。扭毛巾的手勢在空中蔓延，一把把雨傘便從遠處傳來，不消一會鐵馬陣已迅速架好，卻有人衝向門側張開雨傘激動叫嚷，因為不知前方發生何事，場面緊張。此時，議員郭家麒上前開咪勸喻不要衝，隨即被群眾反罵：「無衝啊！走啦你！」。陳虹秀原來早從我身旁消失，衝突解除後，她帶着始終沒有扭開的「小露寶」從人群裏走出來，「剛才我們覺得沒需要講，他們很知道自己做緊咩」。

「用咪都危險的，現在沒有大台嘛，怎樣講，大家會怎樣看呢？」上一次包圍警總，救護人員在鐵欄外等待進內救援的時候，陳虹秀開過咪，那次經歷令她往後每次舉咪時再三思考若衝突不大，講，還是不講。她重提當時原意是讓後方人群和電視觀眾知道實况，「我講多了一句，『我們市民是很熱愛生命的，希望你盡快放人入去，只是你們不熱愛生命』，還有人拍掌，之後再講已經唔得，有兩個女生走上來叫我們不要再講，講到好似她們阻住救護車。有人替我們澄清說法，但我猜是因為聽不清楚，聲音傳得不遠，好多誤會」。她知道聽不清楚時，又不斷聽到有人開咪喊話，會令人煩躁，「我們都有想，講話如何盡量簡短呢」。

把示威現場的聲音說出來

「有時都會多誤會，有人起哄，大家的情緒就會高漲。高漲也未必是警察挑釁，也可以因為大家的擔心造成誤解，令氣氛緊張。」她憶述上一次圍警總期間，議員胡志偉突然走上扶手電梯嘗試進入總部，傳媒蜂擁跟上，群眾大聲叫道：「落嚟！落嚟！」「有人叫冷靜，但你知道愈叫冷靜就愈不冷靜的嘛，他們需要的不是勸喻，而是有人將他們的擔心講出來。」陳虹秀於是扭開揚聲器叫道：「你快點下來啦，市民擔心你會不會被警察傷害。」緊張場面終得緩和。

警察與社工的合作

她知道聲音在運動中潛在的威力，因此體悟到社工參與位置的獨特，「和監察員有點不同，他們是睇，我們會出聲。如果警察在打人，我開咪一講，他們還有什麼藉口？記者見到，就算幾近都不能講，因為採訪要中立，但我們可以。這個角色，我想以前從沒出現過」。身處衝突現場，她時刻向警察申明自己社工身分，表明自己觀察他們有否使用暴力。聽她說每遇警員驅趕市民，當站到一旁也不被趕離，不禁嘆謂「警察似乎對社工比對記者友善得多」。「不是友善，是不知道點對我們。」她解釋，社工本身與警察長期維持一定合作，包括釋囚更生、外展青年犯事被捕跟進，「一向警察對社工的印象是一起處事的合作伙伴。但現在在這個位置上，我們不是叫人衝，不是叫人留，又不講粗口鬧他們，就是睇住他們，他們感覺上就不太知道怎樣應對，由雨傘開始他們已不知道」。她說警察甚至曾請社工幫忙叫群眾暫停謾罵，「他們見到有人講嘢，覺得應該有人會控制住，當然我提過好多次我控制不到的，點控制到人群呢？」

三‧修補關係 責罵是化解的開始

以前在六十人的大型兒童院舍工作，陳虹秀日常接觸到很多曾遭遇家庭暴力受創傷的兒童，他們對人缺乏信任，偶爾出現對抗行為，「有時候我們無得叫班小朋友原諒他們，因為那些傷害真的很過分」。她由是想起說髒話、扔雞蛋的憤怒群眾，「很多人會話他們這些行為不對，但我們看的不是表面言行，是背後的需要、期望渴求。我會由得他們嘈一嘈，不會要他們安靜，不會鬧，因為其實沒意思，他們需要宣洩，太嬲了，因為完全沒有暴力或者勇武參與，都受到這樣傷害」。在院舍，她會因為發脾氣的小朋友做出傷害自己或他人的事而喝止，但她在運動現場並無看見相似意圖，「講粗口，但他們都只是用把口講，點傷到人呢？扔雞蛋是扔堵牆咋喎，如果不是那個警察癲咗，都只係扔警總的玻璃門。但警察把槍會射死人」。

六‧一二晚上，她也藉着喊咪向警察解釋市民的感受，「我們告訴他們，當日下午很多市民被傷害，好嬲，未必你們有份，但你們在現場，現在在這裏，市民對住你們，向你們發洩很正常」。她記得，講完後警察開始垂下手上武器，市民雖然繼續喝罵，激動情緒似有減卻。「其實我們一語雙關的，講給警察聽，同一時間也安撫班市民，讓他們知道，我們知道他們不是暴徒不是衝動，是在做一些保護市民的事。人呢，被明白，就會冷靜下來，也無咁激氣。」但她也始終明白警員為何懼怕，「一萬警察對住三萬人群，點會唔驚呢」，卻強調，「我理解他們，不代表接受他們的行為，也不會認同。我們不覺得全部警察都有問題，但事實上有部分警察很過分。」

說化解，陳虹秀指若要做輔導，當安排被傷害的小朋友和傷害他們的父母同時在場，她會容許小朋友儘管罵，「要鬧夠先得㗎嘛，不鬧夠人如何平衡呢？還儲了好多嬲在心裏面」。但她一定預先跟父母說好，「要知道小朋友受好多傷害，要忍耐㗎喇，要承受㗎喇」。但她補充，「那當然啦，要父母都肯先得，如果父母不肯承受這個治療過程，那就沒用啦」。

四‧初心：守護公義

六‧一二流血衝突過後，「陣地社工」組成，在運動的警戒線上監察守護，也支援送院和警署陪伴。這一晚他們十來人穿上寫有「我哋係社工 守護公義」的黑色T-shirt，在人潮中與黑衣示威者混為一體，一不留神，陳虹秀的身影便已溜走錯失。黑衣似乎隱然揭示他們的立場，「社工好難中立，我們的code of practice是寫住社工要守護公義的，很少行業寫明，但我們是有的」。

《社會工作者工作守則實務指引》的「基本價值及信念」第四則已開宗明義地列明「社工有責任維護人權及促進社會公義」，認為修例會令教育和新聞「被官方」，會嚴重威脅人的自由，「所以脫下這衣服後，一定是撐示威者，一定反修例」。

不偏袒，但守護雞蛋

但她站崗時，也始終抱持一定的專業堅持，「例如我們不會一起喊黑警，不會一起噓爆他們啦」。她不願讓警察感覺社工參與侮辱，「當然他們點都會覺得我們不是撐佢，但起碼覺得我們不是暴徒，如果叫埋口號，警察就不會聽我們講嘢了」。這一夜後來，陳虹秀解釋貼身拍攝採訪可能令現場的人誤會，也未能即時解釋他們的行為因由，哪怕是示威者一聲問好的詮釋也可能動搖任何一方對他們的印象，為免導致社工在運動中可能發揮的作用失效，採訪告一段落。當晚現場大部分時間平靜，與一眾行家坐在警總門前梯級上，有人打呵欠。遙望燈柱旁的陳虹秀，背後有未知誰人召喚的救護車停泊，藍光一發一發打在她身上，她依然站立戒備，埋首手機的回覆裏，腳旁永遠有擴音器待用。

文 // 潘曉彤

圖 // 曾憲宗

編輯 // 王翠麗

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