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2019年6月30日星期日
漫畫連載
全球廣告快閃 雖為行動驕傲，其實可悲
We connect
周日話題：思考與學習的「升級」
什麼人訪問什麼人：滿城是傷 專訪區結成醫生
周日話題：下一波：美帝《人權與民主法》的鬥爭
周日話題：民間外交的契機
七情上面：Can't Buy Me Love
圖文城市：201種寫香港的方法
讀書\時令讀物：生於憂患——讀Critical Theory at a Crossroads
開門讀書：李家超的救命書
在大學教植物學：六月開的什麼花？
阿貓阿狗：#35消息
獨恒戲語：The Virtues擇善之美
同場加映：《撞死了一隻羊》那就吃吧，不會被噩夢譴責的肉販
家明雜感：《上流寄生族》（一）：上層建築
影片簡評：《蜘蛛俠：決戰千里》 IIA
藝術初體驗：2,000,000+1!
單元連載
緩衝達人社工陳虹秀 衝突現場 警察願意聆聽的聲音
家常便飯：抹茶杏仁豆腐凍杯 野餐消暑 賞心悅目
Ways of Seeing：當難民在香港打拳 卻不是另一部《激戰》
通識導賞：再看《新世紀福音戰士》 從抗爭重尋自我意義
街知巷聞：抗爭觸發 新一代之地理啟蒙
傘心室：反逃犯例運動 尋回力量與崗位 故事六 參與者K
心理學家語：不比較貢獻 各司其職
星期日文學‧任明信：兩度死亡狼族少年，是詩歌救了他的命
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【明報專訊】創作//黃照達
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