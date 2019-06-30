周日話題：下一波：美帝《人權與民主法》的鬥爭

本來，香港只要一直維持其一貫的國際定位，國際大鱷齊集搵食，人人有錢搵，民主放兩旁，加上香港的政經體制嚴重地向商家傾鈄，左翼聲音薄弱，人民普遍支持經濟穩定，示威也和平收爐翌晨返工，其實真是商界搵錢的聖地。但在2003年七一大遊行，加上2014年傘運之後，北京加強了「以法制法」的法律戰力度，利用憲法、釋法、本地立法，以至各種法律機器及工具，大力壓縮港人的政治權利及公民權利，打壓公民社會，人民自由受到極大的壓制。在政治體制上，由DQ到宣誓案後，政府已成功建立了一個「建制一體」之體制，政府想點樣立法就可立法，由上而下壓下去，毋須理會民意。民怨久而久之，日積月累，直到修訂逃犯（送中）條例，觸動到自由的底線，就令民怨來個總爆發。

北京「以法制法」 美帝更悠久

北京利用法律治港，壓縮市民自由空間，本來是予取予攜，但另一方面，「送中條例」觸動了國際社會的神經，破壞了國際大鱷搵食大計，而且，更觸動了另一個大國——美帝的利益。美帝是西方利益在港的總代表。你有張良計，我有過牆梯。美帝的「以法制法」，歷史悠久。美帝素來不信國際條約或國際協作這回事，他們相信利用國內法律，一樣可以做到「以法制法」，逼其他國家遵守美帝的法規，以達到美帝的政策目標。例如，如果各位有到銀行開帳戶或做一些投資買賣，往往都要簽一份文件，宣示自己是否美帝國民。各位不要以為這是什麼國際銀行界的標準及要求。這是因為美帝有一條法例叫做「肥卡」（FACTCA，《海外帳戶稅收合規法》），要求所有在美帝或以美金做生意及交收的金融機構，將美帝國民的戶口資料呈上。當然，理論上，香港的銀行可以拒絕遵守，因為這是美帝法律，不是香港法律；但是，難道香港的銀行永遠不與美帝的金融機構做生意麼？永遠不用美元做結算嗎？結果呢，香港反而為了實施此法，減省程序，與美帝簽了雙邊協議，加強稅務合作！

這種操作，筆者姑且稱為美帝法律戰中的法律延長主義，即是利用自身國家的政治及經濟強勢，延長其國內法律的執行力，來達到域外國家屈從美帝法律的結果。本來，法律延長主義是用來形容一個殖民帝國，利用自身的法律，直接在殖民地實施，換言之，是用其帝國法律將殖民地的法律制度納入當中，以利帝國利用法律手段改造殖民地的政治及社會面貌。但是，現在的美帝式法律延長主義，是以美帝的國內法包裝，達至將另一個地方的法律體制，被納入其法律體系之中，達到的是一種本國法律屈從美帝法律的客觀結果。

撤特殊待遇 頭上多一刀

在此背景下，美帝國會提出的《香港人權與民主法》草案，倡議修訂《香港政策法》，目的就好清楚，就是用美帝法律直接插手香港事務，其武器就是《香港政策法》內給予香港的八項特殊待遇。草案的部分分析，筆者早幾日在本報已寫過，此處不贅。但有一個例子，就看到這條法律修訂如何與北京「以法制法」的論述出現衝突。美帝的《香港人權與民主法》有一條建議，如果香港根據基本法23條訂立國家安全法例的話，美帝總統要採取行動（注意：不是考慮採取行動，而是立即行動），中止《香港政策法》下的對港特殊待遇，除非美帝國務卿認為這些修訂符合人權標準。

問題來了：北京不是一直說，基本法第23條是香港特區政府的憲制責任嗎？不是說特首需要推動嗎？不是說香港人無法迴避嗎？但假如《香港人權與民主法》通過後，特首在推動23條立法之時，其頭頂上會多了一把刀，就是美帝總統要中止香港的特殊待遇，那麼這個憲制責任與美帝的《香港政策法》出現衝突時，特首該如何處理呢？我們不如發一個夢：我們夢見一個特首，為了完成北京交託的任務，在「建制一體」的政府體制下，明知23條立法有可能令到美帝取消香港特殊待遇，但就事不避難，一於勢兇夾狼地把條例衝上立法會，然後不斷說23條立法是憲制責任，現在條文已經好寬鬆……

美帝易請難送 真的想嗎？

因此，面對美帝的法律延長主義，香港日後的政局會更複雜。例如有人提出要搞政改，已經不是單純地北京與香港之間的討論，而且更有美帝因素，因為如果政改方案不合意，美帝威脅取消對港特殊待遇，香港政府該如何應對呢？

美帝的《香港人權與民主法》草案，隨着「送中條例」之「暫緩」，也有機會暫時被擱在一旁。美帝國會每年都有不同議員提出的法律草案，大部分最後也不了了之。這條《香港人權與民主法》之命運，既視乎美帝國會議員的利益（包括美帝總統選情、台灣總統選情、東亞戰略佈局等），也會視乎香港人有幾想要這條法例，向相關美帝議員提出了幾多關切，以及有幾希望這條法律可以通過。說到這裏，市民就需要自問：只要美帝跑進來，就沒有辦法趕佢走，香港人，你是真的想要嗎？

文//王慧麟

編輯//馮少榮

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