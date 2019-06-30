什麼人訪問什麼人：滿城是傷 專訪區結成醫生

一場激烈的抗爭裏，上面幾種傷者都在意料之中，卻沒想到戰况會波及醫院。有護士疑向警員泄漏病人資料，影響醫患互信關係；警察入急症室拘捕疑犯，令醫護極度不滿，醫警關係亦成了新火頭。醫護人員開記招炮轟，叫警員BEHAVE。

裂痕一旦撕開，一發不可收拾。警員在醫院被辱罵、受冷言冷語奚落，不甘受辱之下，兩間醫院急症室的警崗「鳴金收兵」，不再派警員駐守。公院急症室的警崗以後如何安排，還待警隊與醫管局高層商討。

逃犯條例修訂暫緩，公民社會裏行動派跟和理非團結一致，本來帶來一絲欣慰。然而事件對香港造成的種種傷害，傷及五臟六腑，卻是難以療癒。

信託責任

一星期內，區結成醫生的名字，兩次被《明報》嵌進新聞標題裏，一次關於特首道歉的內容，另一次關於醫管局。他顯然不習慣如此高調，但事情緊急，又不由得他不走出來說幾句公道話。

區結成是老人科及復康科醫生，曾任九龍醫院院長，後來加入醫管局總部當人力資源主管，再任質素及安全總監，對醫學倫理有研究，現在是醫管局臨牀倫理委員會主席。

立法會議員陳沛然再次指醫管局與警方資料系統有連繫，可能泄漏病人私隱，醫管局忙着澄清絕無其事，這已是陳議員第二次「攻擊」，第一次是攻擊醫管局另一資料系統。接連的質疑和解釋，循環沒完沒了，區醫生覺得這些互動只會削弱市民對醫院的信心，應該停止。加上警員入醫院急症室拘捕示威者，區醫生按捺不住開腔一併回應，報道刊於6月20日。

「很多親友和前同事也問我，警方可否入醫院拉人？他們應否在醫院拉人？醫護人員有沒有絕對需要向警方提供病人資料？」

三個問題，首兩個答案很短。

「警方當然可以入醫院拉人，醫院無權拒絕。」

「我的問題是，即使是目標人物，警方有沒有需要即時在醫院拘捕？」他認為警員到醫院拉人的決定並不明智。警方若已鎖定疑人，根本不必急於在醫院拘捕，因做法帶來壞影響，令病人對醫院不信任，也造成警方和醫護人員間的不信任。警員不再駐守醫院急症室，就是關係撕裂一例。

至於第三個問題：醫護人員能否／應否向警方提供病人資料？

醫護人員需要保護病人私隱，早已是醫學道德上一個大課題。區醫生說，最早可追溯至醫學道德始祖，希臘醫師希波克拉底（Hippocrates）在幾千年前寫的希氏誓章（Hippocratic oath）。現在有人用私隱條例或公民責任來解說，並不妥當，他指出醫護人員要持守的原則遠高於此。

「醫護人員保護病人私隱的責任，多於一般機構要奉公守法、不泄漏病人資料、不把資料交給廣告商使用等原則。原因是醫護與病人之間是信託關係──病人來求醫，之所以告訴醫護人員這麼多私人的事，是因為信任在這關係裏，醫護對病人有信託責任（fiduciary duty）。」

「一般人與人之間的信任，是個人的。信託責任較這種信任嚴謹和正式，類似律師與客人，或記者與消息來源的關係，保密責任很大。」

「醫患關係對此要求很高，醫護人員不能因公民責任，見到病人有問題便隨便舉報。一般公民責任都不會高於醫患關係裏，對信託責任的要求。例如精神科心理學家聽到病人講很多病態的東西，對社會不利的，也不能因公民責任舉報他。」

三個例外

除了以下三種情况。

一．對其他人有即時危害

「若病人計劃裏的事，對其他人會造成嚴重傷害，例如他家裏已儲存了大量火水，準備燒死全家。若精神醫生、心理學家覺得那計劃已很具體，很可能會發生，便有責任報告給上級，考慮是否報警。為保障其他人的安全，不惜凌駕醫患關係，破壞保密原則。」

另一例子，是區醫生親身經歷。

「我做康復科時，手下醫生遇過這情况。一個每天駕駛巴士的職業司機，患上羊癇，有抽筋的毛病，法例上他應呈報運輸署，但他不報，也不通知僱主。我們檢查過後，發覺那是會不斷翻發的毛病。這情况下，雖然他不同意公開病情，但考慮到他會危害公眾安全，我們也要考慮公開。」

「我們再跟病人傾，他仍不肯。再傾，去到一半，我告訴他，若這病能靠藥物控制不再翻發，你仍有權將病情保密，但你要知這是犯法的，因抽筋一次已要報。若吃藥也不能控制病情，我覺得你會危害公眾時，我有責任呈報。解釋過後，他自行處理了。」

「但在今次事件裏，騷亂也好暴動也好，被子彈打中的人不會突然變成恐怖分子，他對其他人沒即時危害，所以不屬於這一項。」

二．公共衛生的考慮

「沙士是個好例子。沙士患者不能因私隱而不公開自己染病，因為醫護人員要追蹤曾與他接觸的人，他住哪裏，到過哪裏，資料要與其他部門共用，陳議員提及的MIIDSS（重大事件調查及災難支援系統）就在那時開始。醫管局與警方分享資料，因為警方要協助追蹤人，甚至要捉人來隔離。那是疫症下的要求，公共衛生在某些情况下可凌駕個人私隱。」

另一例是鉛水事件，當時區醫生代表醫管局與各政府部門開會。

「屋邨裏有鉛水，醫管局要幫手抽血，看小孩有沒有中鉛毒，資料不能不交予房屋署、水務署和衛生署，因為政府部門有資料才能跟進屋邨裏的情况。事主單位的左鄰右里，或者也要檢查。但醫管局跟部門分享市民資訊時，提供的資料愈少愈好，以能處理事情為限，不必把病人整個病歷交房署。」

「災難也屬公共衛生範疇，南丫海難裏，醫管局要跟保安部門提供死難者身分資料，否則家屬到哪間醫院找人？醫管局無權公開資料予公眾，都是由保安局統籌。」

三．嚴重罪行，法例規定要呈報

「醫生發現病人身上有白粉，不能不報，法例上藏毒是嚴重罪行，醫院裏不可藏毒，不能自把自為把白粉冲落廁所了事。若勸他自首他不允，便要報警。」

「又例如有人中槍入院。在香港，不會有人無緣無故用槍射傷自己，所以，原因未明的槍傷有兩可能，一，他可能是賊，被警察射傷；二，有人拿槍在外面射傷他，即外面有人持槍，那人可能還會射傷其他人，所以我們要通知警方。」

至於法例上規定哪些是必要申報的嚴重罪行，他說這不是他熟悉的範疇，不能就逐項罪行回答。

今次示威有人入院，他認為不屬於以上任何一項。若不屬於三項任何一項，醫護人員便應以醫患的信託關係來判斷，不會輕易泄漏病人資料。

決策出事

另一次見報，是6月中有消息傳出特首下午開記者會道歉，他在臉書建議特首道歉時可考慮加入幾點內容，他特意寫得仔細點，希望政府裏有人看到。官員有沒有看到無法知道，內容卻引起《明報》記者注意，把他的臉書內容刊登出來。

15/6臉書

聞說今天特首將宣布擱置修例。如果是，特首可以同時說：

一、 承認整件事的決策模式有問題，為此致歉並承諾檢討；

二、 會檢討目前由警方單方面界定「暴動」而不須行政機關決定，這個制度是否恰當；

三、 將與律政司商討，在6月12日的衝突，除了有直接證據曾用武器攻擊警方的人士，其他人士免予起訴。

如果能夠這樣，現屆政府才有希望繼續管治下去。

區醫生強調決策模式，因4年前他見證過林鄭月娥決策時的風格，深表欣賞。正因他認為特首是有能力的人，未來幾年仍要管治香港，在今次危機裏為她焦急，才出言進諫。

不信林鄭突變剛愎

2015年鉛水風波裏，區醫生與林鄭月娥有緊密的工作關係。當時任政務司長的林鄭主持大局，周旋於多個政府部門與不同機構組織之間，區醫生是醫管局質素及安全總監，負責統籌災難和緊急應變工作。

鉛水超標問題範圍有多大，大家沒頭緒；小孩健康牽動市民情緒，人心惶惶；幾個大的建築商受牽連，影響政府其他項目，也影響營商環境；政黨窮追不捨，追究官員問責，除了健康、經濟，還有政治問題。

在凶險而複雜多變的形勢下，區醫生觀察到，林鄭辦事能力極強，願意聆聽各方意見，能綜合各方關注，找出關鍵問題，最後提出合理方案，圓滿解決事件。見證過特首駕馭複雜問題的能力，他不相信4年後她突然變得剛愎自用，會一言堂「撼頭埋牆」，這與他對特首的認知不符。所以他認為今次錯誤不是特首個人的問題，而是決策過程出了問題。

16/6 臉書

……如果這許多人（註：遊行者）不是瘋狂，憤怒其來有因，那麼政府就要自問，決策模式是怎樣一步一步推向今天的局面？這包括：

˙政策的風險如何被一再忽略；

˙ 中肯的意見如何在決策過程被邊緣化；

˙ 強硬好戰的主張為何總是凌駕良好的理性判斷；

我不大相信這只是一個人的剛愎自用的問題。如果決策模式不能好好檢視，即使今次特大抗爭能夠設法平息，錯誤的決策還是會陸續有來。

可惜特首身邊，沒有像區醫生一樣的諍友。

反修例風暴帶來的傷口仍是流血不止，憤怒的年輕人一周內兩次包圍警察總部，叫人擔心又揪心。區醫生聽到政府說要做青年工作，不禁失笑，將青年看成工作對象，又要他們自薦加入什麼委員會，可見政府距離社會實况有多遠。這種決策模式又怎會沒問題？

「有沒有聽過，你朋友的朋友的朋友裏，會有人跟你同一天生日？不必驚訝，這是統計學說的。」

「即使你不上連登，你的三重朋友圈外，總有人分享那方面的資訊吧，你上facebook便看到了。政府裏也有年輕的政治助理，為何決策者聽不見這些聲音？」

「不止一向關注人權的大律師公會，當香港律師會都走出來，已告訴你這是全民聲音了。你若先入為主，覺得那是噪音主動刪掉，剩下來只有回音谷裏同質的聲音，以此來拼湊全面圖畫，再綜合意見作決策，便錯了。」

兄弟爬山，各自努力。各人做各人的工作，區醫生接受訪問，還指定把文章刊登在《明報》，是期望文章被政府中人看到，帶來哪怕是丁點的改變。我卻好奇，特首的資訊圈到底是怎樣的，難道真有平行時空？

■問：陳惜姿（資深傳媒人，中文大學新聞與傳播學院高級講師。）

■答：區結成（醫生，在公共醫療系統行醫逾30年，現為醫管局臨牀倫理委員會主席、中大生命倫理學中心總監。）

文//陳惜姿

編輯//何敏慧

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