周日話題：思考與學習的「升級」

然而，政權的策略性「暫緩」與公關式「道歉」，並沒有任何實質的退讓。一眾政府高官、專制政客，仍然拒絕承認強推修例所犯下的真正錯誤和彌天大罪，包括破壞合乎公義的立法和司法程序、公然以謊言取代實證、用制度和警察暴力排擠溝通對話、漠視普羅市民和專業社群的意見。概括地說，就是心中唯權力、目下無他人，超越了人類作為共同體的倫理和道德底線。

面對200萬的民意壓力下，政權依舊避重就輕，借「暫緩」來掩飾「送中」修例可以隨時再次啟動，「道歉」之餘仍強調「初心」之正確，極度藐視200萬民眾「撤回」的訴求，也不解除抗爭者仍然面對「暴動」起訴的威脅，亦不願設獨立委員會徹查事件，更一點也沒有向受警方和制度暴力所傷害的民眾表示關心、給予賠償。而強推修例、引起事端、製造矛盾、激化對立、誠信破產的高官政客，不僅沒有人問責下台 ，還可以厚顏無恥地「希望」社會讓他們「繼續服務市民」。

然而，經歷傘運佔領及其後的政治起伏、內耗分裂、秋後算帳，願意思考和學習的抗爭者和普羅民眾，業已快速成長。相反，受極權邏輯感染的高官建制，仍然缺學無思，甚至變本加厲、粗暴濫權、表現拙劣。此消彼長，當政權受壓於200萬民意，欲重施拖延戰術，作策略性的「暫緩」與公關式的「道歉」之後，民眾的集體回應是：「行動升級！」

學習如何「升級」 或學習就是「升級」

「行動升級」的訴求，於雨傘佔領運動的中後期，在一眾不甘心佔領無效的抗爭者當中，逐漸成為共識。雨傘運動中的「升級」，主要是指衝擊或包圍等形式，希望能用更激烈的行動，迫使政府讓步，推進真普選。然而，「反送中」的「升級」行動，則呈現出更多元的面貌，從媽媽集會爸爸遊行，到圍堵警署接送放工；從創意文宣社區放映，到眾籌廣告領館請願；從守護香港到衝出國際。就形式來說，今次的「升級」，比傘運時多了點創意，減卻些偏執。不過，除了形式的多樣性之外，一個更值得討論的問題是：各種抗爭的「升級」行動，是否能夠達到「升級」的效果？或怎樣的行動，才算是真正的「升級」？

「升級」成為抗爭運動的關鍵詞，大抵始於雨傘佔領期間。與此相關的另一組關鍵詞，是「勇武」vs.「和理非」。由於部分傘運參與者認為靜坐、遊行、佔領等「和理非」方法，完全無效，因此要求「升級」，也就是採取更激烈的抗爭形式，包括圍堵、衝擊等被認為是「勇武」的行動。換句話說，傘運有關「升級」的想像，主要集中於行動形式的轉變，較少探討行動與目標之間的聯繫。

「升級」之所以必要，應是為了能更有效地達至抗爭的最終目標，這大概不會有太大的爭議。以傘運為例，「升級」的短期任務，自然是撤回人大8．31決議、啟動真普選；而終極願景，則大抵是追求每個人的「命運自主」。與之對比，「反送中」運動的主要訴求，是撤回修訂《逃犯條例》草案、收回6．12暴動定性、撤銷所有政治檢控、成立獨立調查委員會追究警方濫權、林鄭月娥等主責官員下台；而抗爭者的長遠目標，應該是保衛我城的「免於恐懼的自由」。

要判斷行動是否「升級」，或能否達到「升級」的效果，不能單看形式，必須分析行動與短期目標、長期願景的連繫，前提是釐清抗爭目標的真正含意，以至分析抗爭行動所置身的社會脈絡及所可能產生的效果。例如，「鳩衝」或「鳩坐」之所以「鳩」，並不是源於衝擊圍堵或靜坐遊行等行動形式的先天缺陷，而是由於某些「衝」或「坐」的行動，脫離了特定的政治環境、社會條件和文化氛圍，因而產生不了「升級」的效果，甚至可能適得其反。

更壞的是，當「升級」只是依據行動的激烈或暴力程度而劃分，很容易會墮入「窮得只剩下暴力」的政權所容許甚至鼓勵的「反抗戲碼」，在這種把抗爭窄化為「顏色革命」、「暴力至上」的「抗爭劇目」中，採用政權極之熟悉並樂於使用的暴烈行動形式，在國家機器壟斷所有暴力手段的社會脈絡下，並不特別有利於抗爭，自然更難達至真正的「升級」效果。

最後，讓我們回到根本的問題：如果抗爭的目標和願景是阻止濫權、保衛能守護公義的法律和令人民擁有「免於恐懼的自由」，採用暴烈的手段，是否一種相適應的方法？暴力跟極權的目標——把人變成活於謊言管治、白色恐怖下的非人——是否相對親和？還是較容易與公平正義、「自由香港」等願景接合？這恐怕是民眾在選擇「升級」的行動形式之前，所不能迴避的問題。

循這個角度思考，「升級」行動，必然包括深入和細緻的研究學習：一方面釐清短期目標、長期願景的具體內容，另一方面分析社會脈絡的動態變化，並在這些工作的基礎之上，探討不同的抗爭形式與行動目標、社會脈絡之間的扣連，再選取能有效地針對目標、接合環境的適當行動。這大概才是「升級」的真意。

策略考量以外的終極「升級」

如果行動形式不足以判別「升級」與否，那麼加上策略性地分析社會現狀和國際局勢，又是否足夠？

以最近的領館請願、全球登報這兩輪「升級」行動為例，發起行動者的主要判斷，大抵是認為在G20會議期間，港人向國際發聲，應可加強中國政權承受的壓力，甚至有可能迫令其撤回「送中」條例。然而，這樣的政治判斷，建基的是怎樣一種對國際政治和國家政權行為的假設？這些假設和分析又是否可靠？更根本的問題是，這種嘗試借助國際政治博弈形勢的策略取態，當中隱含的價值倫理，與抗爭的目標和願景又是否一致？

「反送中」運動的幾項短期訴求，指向的是林鄭政權，因此「升級」的想像，亦往往聚焦於向政府施壓。然而，向政府施壓並非「升級」的目標，更非抗爭運動和民眾的願景，而是一種建基於策略分析下的工具性手段。如果這些手段所蘊含的原則和價值，偏離甚或違背民眾抗爭的願景，那麼儘管這些策略性的手段，或許真的能夠向政權施壓，但卻很可能於過程中更遠離「升級」的終極目標。例如，假若運動的長遠目標是抗拒把人變成活於謊言管治、白色恐怖下的非人，那麼「升級」行動，就不可以運用政權的弄虛作假文宣伎倆，儘管謊言恐懼可能更有效地動員更多人向政權說不。同理，如果我們鄙視無視公義的權謀利益交易，也就不應以建基於權謀利益的策略取代光明磊落的公義訴求。換句話說，不能為了打敗惡魔而首先自身成魔。

因此，輔以策略性分析的行動，也不足以校正「升級」的方向。只有當我們把「反送中」的目標和願景，放回探討何謂「升級」的中心位置，並以此扣連各種策略和行動，才有可能突破形式與策略的局限，回到根本的原則與關懷：決定「升級」與否，從來都是行動形式——社會分析——目標願景的扣連。

循這角度回看近期「反送中」抗爭的「升級」行動，可得到一些新的啟示，包括釐清到領館請願與眾籌廣告這兩個行動之間的微妙分別。到外國領館請願，多少帶點國際政治框架下，建基於實力和利益博弈的計算。相反，於全球不同地方登報發聲，針對的對象更多是當地民眾，焦點似乎更在於開拓一種「民間外交」。依賴國際政治的實利計算，相信「敵人的敵人就是朋友」，希望借助其他政權的力量，迫使中港政權接受香港民眾的要求，建基的是這樣的一種假設：政權的考量與大部分民眾——包括受不公義對待者——的利益可以是相容的。然而，在資本主義的「勝者全取」邏輯主導下的當代世界，當少數政商權貴掌握大多數的資源，上述的假設是很值得商榷的。例如，美國政府恐怕更願意大力支持以色列政權，而非站於長期受欺壓的巴勒斯坦人民一方；而當特朗普政權對國民的醫療保障也不願負擔，我們更難相信這個只想make America great again的美國政府會真心誠意為香港人面對的不公義發聲。

相反，透過民眾與民眾的跨國溝通理解，嘗試建立一種世界公民的互助倫理，希望在強大的全球民眾支援和保護下，抗拒不公義的法律和各種濫權暴力，也許與港人爭取「免於恐懼的自由」的願景，更容易連繫上。當然，如果領館請願或眾籌登報等「升級」行動，在要求別人關注港人福祉的同時，也同樣（及要求各國領館和民眾一同）關注及支援其他地方遭受不公義對待或被政權打壓的民眾，例如最近被蘇丹軍政府暴力鎮壓的示威者，共同守護讓全球人類「免於恐懼的自由」這共同價值，大抵也是一種有助抗爭走向終極願景的升級行動。

文//許寶強

編輯//楊焜庭

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