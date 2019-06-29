本地展覽：模型x水彩 重現藏珍閣奧妙

君士坦丁（Konstantin Bessmertny）1964年生於前蘇聯的Blagoveshchensk，現居香港及澳門，是亞洲頂尖藝術家之一。他曾於前蘇聯的著名藝術學院修讀7年，鑽研文學、音樂、歷史及政治等領域，技術造詣深厚。

鄭哈雷則是1986年生的香港人，香港浸會大學視覺藝術碩士畢業，曾在倫敦藝術博覽會（2015）、香港巴塞爾藝術展（2013）、亞洲邁阿密藝術節（2011）等展出作品，2012年獲得香港青年藝術家大獎。

兩位藝術家運用立體模型和水彩，創作並展示當今奇珍異物，模仿藏珍閣以房間方式展示古董、自然科學、科技發明和異國風情物的設定。各類型的珍奇物件除了開拓眼界，展示者更可以藉此展示自己的好奇心、收藏方向和創意，強調「策展人」的角色。今次展覽亦以同樣理念，讓藝術家擔任藏珍閣的「策展人」，展示他們收集及關注的事物。

■君士坦丁、鄭哈雷：「藏珍閣」展覽

日期：即日至7月20日

時間：周二至六早上10:00至晚上7:00（公眾假期休息）

地點：中環鴨巴甸街24至26號興揚大廈1C室奕思畫廊

文：Tung Cheung