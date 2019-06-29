當代畫家中西結合 新派水墨 演繹太行山風光

翁祖清及何百里的作品以跨越北京市、河北省、山西省和河南省的太行山為主角。佳士得中國書畫部國際總監江炳強指出，太行山壯美宏偉，要入畫構圖絕不容易。生於1940年代的翁祖清和何百里既有傳統水墨造詣，亦具備大膽創新的筆觸。兩人多次同遊太行山，繪畫了超過48幅作品，嘗試以當代視角演繹太行風光。

見山非山 追求意境

很多寫生的人想把風光鉅細無遺地畫下來，但在面積廣闊的太行山前必感到無力。「山上景象遼闊無邊，有些地方在俯視之下深不見底。除用寫實手法外，我嘗試用迷濛的視覺效果展現遠處、深處的光景。」何百里解釋，中國水墨和西洋畫不同，並非追求依樣畫葫蘆，終極目標是追求內在的東西──意境。

見山非山，見水非水，畫家除要具備出色的畫功以描繪山峰的外觀和細節，還要有超脫的眼光，才可引領看畫者進入意境。但要感動別人前先要感動自己，當畫家在現場有所感悟，才可把這份感覺透過畫紙輸送給千里以外的看畫者。二人異口同聲說太行山雖然難畫，但它給予畫家無窮靈感和力量。

在浩瀚的大自然面前，畫家其實很渺小。縱使是水墨功力深厚的大師，一時三刻也難以用筆墨來形容。繪畫太行山時，何百里便用上「百法通和」的方法。「簡單說即是什麼方法都用，包括潑墨、破墨、漬墨，就像廚師一樣用盡方法炮製珍味佳餚。就像煮餸一樣，所有味料最後融合成一種味道，看畫者未必看穿用了什麼手法。」

棄用毛筆 水墨如「戴面罩」

太行山的地形變化多端，有些環境樹林不多，畫面相對平淡，他和翁祖清嘗試用特別的「味料」──抽象的色塊處理。另外，西方顏料色調選擇多，以中國水墨描繪光線層次，相對有難度。當繪畫山峰上的日出時，二人均善用水墨的留白技巧，嘗試逐小筆地把陰影畫出來，從而模塑出光線的層次感。翁祖清擅長圖章雕刻，靈活的手肌讓他有節奏、精細地操控毛筆，描繪出動態萬千的浮雲。

不少當代水墨畫家受西方浪漫、抽象主義影響，注入海量的新思維。但縱使有無窮創意和感受，亦未必有能力以毛筆呈現，有畫家棄用傳統毛筆而改用西方畫筆。說到這裏，翁祖清和何百里有很大感受。

「毛筆不單用來畫水墨畫，還是寫書法的工具，毛筆的技法掌握純熟後才有力量創新！」翁祖清說，出色的畫家可透過着墨和留白分出陰陽，在畫紙上形塑出萬事萬物。如能把毛筆用得隨心所欲，輕輕一揮便可展現大千萬象。何百里也說，若缺乏毛筆功力，水墨作品就像戴了面罩一樣，永遠看不見風光的真正面貌。「傳統不是一個點，而是一條線。」翁祖清鼓勵當代畫家多欣賞明清以前的作品，沿着傳統脈絡逐步發展屬於當代人的風格。

何百里指出中國藝術的主題離不開「天地人」，把主題專注於山水花樹有其特別原因。「我們有能力描繪城市景象，雖然無所不能畫，但亦有所不為。繪畫很容易，但要畫一張懂說話的畫難度很高。」向城市人述說大自然的故事，也許是當代書畫家的使命。

■寫實與抽象

何百里和翁祖清堅持用毛筆繪畫山水，施展出具西方味道的抽象技法和意境，欣賞時可留意畫中寫實和抽象景致交接的精妙處理。

文：呂瑋宗

編輯：王翠麗

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