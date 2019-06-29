「一藍一綠」細味歷史 檳城尋華人百年足迹

靛藍首富居庭 張弼士故居

踏足又稱藍屋的張弼士故居，在美麗而且宏偉的建築中，感受到大宅百年來走過的滄桑。

藍屋位於檳城喬治市，是一座共有38個房間、5個花崗岩鋪砌庭院、7座樓梯和逾200扇窗戶的大宅，始建於1890年代，是馬來西亞現存最大的中國園林式住宅，原為當地僑領和實業家張弼士的其中一處居所。祖籍廣東的張弼士在印尼和馬來西亞以經營藥行、遠洋航運公司等業務發迹，生意遍及南洋各地和南中國。集團資產曾經與當時清廷的年收入比肩，號稱「南洋首富」。可惜好景不常，張弼士逝世後家業迅即衰敗，大宅日久失修且管理不善，歷經戰火和人為摧殘，更幾乎被清拆。幾番轉折，一群有志保育檳城歷史和古蹟的人購入大宅，展開復修工作。

1890年代建成 有心人百年後復修

經過6年，張弼士故居的修復工作在1995年大致竣工。堅持盡量採用原物料和當地工匠的精細安排更獲得聯合國教科文組織的肯定，在2000年獲得古蹟保護獎卓越項目獎。現時大宅變成一個多功能的宴會、會議場地，更提供18間客房供遊客租住。除了入住大宅，如想對大宅多點了解或仔細參觀，就要參加每天3次的導賞團。歷時45分鐘的導賞團（每位18令吉，約33.7港元）帶你遊遍大宅主要建築，同時風趣的導賞員會介紹相關的歷史和小知識，絕對值回票價。

相對娘惹博物館，張弼士故居中所保存的生活用具和器物不算多，但建築本身十分可觀。標誌性的藍色外牆，是以石灰與藍花花汁製成的天然混合藍色染料塗抹而成，除具備隔熱和不易變黃的特性，也令大宅顯得特別貴氣。馬來西亞和香港一樣曾經是英國殖民地，建築的設計和設備也顯然融合了中、西文化的特點。

藍花染牆 設計糅合中西

大宅保持傳統中式庭園和廳堂的設計，大廳、偏廳、客廳和交誼廳等，由多個天井和庭園居間連繫，屋簷和門、窗的浮雕都在訴說着熟悉的中國傳統故事。另一方面建築採用旋轉樓梯、金屬欄杆和排水系統則採用歐洲式設計，不少設備還可以找到當年蘇格蘭生產商的印章。

張弼士故居

地址：14 Leith Street Penang, 10200 Penang, Malaysia

電話：60-4-262-0006

網址：www.cheongfatttzemansion.com

翠綠大宅變身娘惹博物館

如果張弼士故居是藍屋的話，那麼娘惹博物館毫無疑問就是綠屋了，青葱翠綠的外牆十分搶眼。娘惹博物館由19世紀末的著名華人商家鄭景貴於1890年代建造，後來被收藏家孫菘茂購入，修繕後開設私人博物館。

博物館展百年文物 珠寶工藝琳琅滿目

娘惹博物館比張弼士故居幸運得多，主人一直十分富裕，大宅修葺完善，更能顯示建築物原來的面貌。大宅同樣建有各式廳堂、庭園之餘，祠堂、廚房等等都開放參觀。更加吸引的是博物館的珍藏，現時的主人將大宅所藏的器物好好陳述展示，一、二百年前的各種餐具、日常生活物品、電器、琉璃、瓷器等等令人目不暇給。另外，更吸引的是其中收藏的大量娘惹文化展品，從衣物、首飾和手袋等服飾，以至枕頭、被鋪和小童玩具等日用品，琳琅滿目。其中還有一家珠寶行，出售的首飾和工藝品也是充滿娘惹設計風味，值得一看。

相比張弼士故居，娘惹博物館的入場安排比較有彈性，開放期間隨時可以買票入場，不用按照導賞團的時間參觀，而且憑票可以多次進出。其實兩者相距不遠，一天內可以兩者兼遊。

娘惹博物館

地址：29 Church Street, 10200 Penang, Malaysia

電話：60-4-264-2929

費用：每位20令吉（約37.4港元）、6歲以下小童免費

網址：www.pinangperanakanmansion.com.my

姓氏橋居水上人家

檳城東北面海邊的姓氏橋，是華僑和娘惹的聚居地，在棧橋上建設棚屋的樣子和香港的大澳和京都府伊根町的舟屋頗為相似。由於每條棧橋上基本上為同姓族人居住，故此分別名為姓王橋、姓林橋等等。

現時以姓周橋規模最大也最商業化，橋頭有一座名為朝元宮的大廟，十分顯眼。一路沿着棧橋走去兩旁都是餐廳和賣紀念品的小店，坦白說都是遊客區買到的貨色，不算很吸引。

姓周橋繁華 姓陳橋恬靜

旁邊的姓陳橋則寧靜得多，一路走去都是民居，近海端有一家孤懸在海中心的媽祖廟，在海潮中載浮載沉的，十分有趣。坐在棧道的盡頭談天或者看日落，感覺閒適。姓氏橋不少棚屋仍然有人居住，走訪時切記輕聲細語，不要打擾到居民。

姓氏橋

地址：Chew Jetty, George Town, Penang Island 10300, Malaysia

知多點：峇峇娘惹

峇峇娘惹又稱土生華人，是指在南洋地區出生和生活的華人後裔，男稱峇峇，女稱娘惹。據說自從當年鄭和下西洋，不少華人移居南洋各地。這批華人多來自福建，多年來和當地原住民同化和通婚，無論風俗、習慣以至飲食愛好都發展出一套獨有文化。2008年新加坡電視劇《小娘惹》和2018年馬來西亞電視劇《娘惹相思格》是了解娘惹文化的捷徑，有興趣可以在YouTube上面找到。

旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO均毋須簽證

機票：香港來往檳城有多家航空公司可供選擇，其中國泰港龍航空香港來回檳城，連稅項及附加費2062港元起

匯率：1令吉約兌1.87港元

文： 觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

美術：謝偉豪

編輯：龍英顥

電郵：travel@mingpao.com