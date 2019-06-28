與擋土牆共舞 映照香港變遷

1950年代起，香港人口增長迅速，香港平地已不足應付需要，開發斜坡成為解決辦法之一。「香港有很多山，擋土牆很常見，我住新界，每天坐車出去都一定會看到。可是我們沒有很認真地去考察，它為什麼會存在？為什麼一定會有這樣的結構？香港人口愈來愈多時，不夠土地建房子，就去開發山坡，之後用擋土牆去保護那個地方」。陳旻禧希望在《紋島》中透過舞蹈記錄擋土牆歷史，回應城市變化。

發展城市 猶如土地上紋身

舞作名中的「紋」是一個動詞，「是『紋身』，當你去建設一個城市的時候，你一針一針去傷害土地，就很像紋身一直在你身上烙印。（這個）烙印不止是牆，香港著名的景觀就是一棟棟大樓。原本一個自然的土地，當你去建造它時，土地慢慢被改變，它的外形愈來愈多樣，這也可以理解為『紋身』的概念」。

「真演出」系列希望將想像轉換為真實空間，CCDC舞蹈中心作為主辦機構，與本地舞壇新進合作，應不同的內容及需要，提供排練場地、技術人員、行政等支援，協助藝術家完成演出。經過重重選拔，《紋島》成為2019年「真演出」的新製作。

陳旻禧在台灣念書，去年大學畢業之後回港，《紋島》是她第一個長篇舞蹈作品。訪問中她談到前作《島嶼》：「這是一個短篇舞蹈作品，是《紋島》的起點，講香港和不同城市的關係，講從台灣遙望到香港的感覺。」編舞將城市景觀融入舞者身體，以身體景觀（body landscape）連結觀者的城市印象。舞作中的兩個角色，一個是擋土牆，另一個是擋土牆下的泥土。陳旻禧介紹「土」的意象，「實際上它就是泥土，或者可以理解為我們生活在這個地方自然的產物」。本次的舞台會用一些布景呈現牆，土則會多用舞者的身體表現。

倒敘歷史 泥土和牆身分交錯

《紋島》創作團隊去年底到今年初蒐集資料，了解擋土牆的構造，但舞蹈內容更多是從它的歷史為出發點。陳旻禧和4名舞者在不同季節都會到戶外排練，觀察擋土牆的變化。「冬天的擋土牆什麼都沒有，就是灰灰的一片，到了春天全是草。這個『砰』出來的生命力我就會放在舞者身上，讓她們跟道具和布景跳舞的時候，去表現這個力量。」舞作分4部分，「一開始展現一個建造的過程，用一個倒帶的方式倒敘擋土牆的歷史；然後擋土牆建造好了，土地怎麼生長；來到泥土和牆兩個身分的交錯。最後是開放性的，我們有一個牆的布景，讓觀眾看裏面發生的事情。會有道具作為牆的象徵」。

了解牆背後大自然力量

從台灣回港，陳旻禧改變編舞定位。她想去感知，幾年過後重新了解香港，會有什麼不同。經歷了另一個島嶼——台灣的發展之後，陳旻禧認為雙城經歷讓她了解到港台的不同，「再去回看，會發現香港原來在政治上或社會上有很多不一樣的改變」。2014年雨傘運動，陳旻禧遙望香港，因為沒有身在現場，對她來說是空白。「可能因為沒有辦法參與，有一種失落和空白，想怎麼去彌補，所以我就一直創作。《島嶼》就是回應雨傘運動的議題，裏面也有探討香港與台灣的關係。本次作品的政治回應不是重點，我比較着重的是獨立的個體跟城市之間的關係。」

陳旻禧自言，以後的創作不一定只關注香港，可能關注城市和人的關係，也可能是在作品中帶觀眾探索自己去過、但對方沒去過的城市。擋土牆縫隙中的一草一木帶來新生的希望。「我不敢說（舞作）給大家希望，而是帶大家了解這個城市多一些，或是去了解牆背後大自然的力量，可以帶給我們什麼。」

■《紋島》

日期：6月29、30日（明日、後日）

地點：黃大仙沙田坳道110號地下CCDC舞蹈中心賽馬會舞蹈小劇場

票價：$100

查詢：bit.ly/2IX7uQI

文：彭月

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com