鋒芒乍露：40年前給小鳳姐的承諾

我們也有許多「親子活動」，當中令人難忘的是父母經常帶我們到啟德遊樂場裏的大型音樂廳，看徐小鳳的壓軸演出。當年我和弟弟還在讀幼稚園，平日晚上10時，當很多小朋友早已在牀上呼呼大睡的時候，我們卻歡天喜地迎接一天裏最快樂的時光——拖着爸媽的手，蹦蹦跳地趕到啟德遊樂場，不是玩機動遊戲，而是走進坐滿大人的音樂廳，聽不同歌手演唱，聽live music。

當然，對小孩來說，坐不夠15分鐘便會喊悶，但父母有一個規矩：「必須聽完徐小鳳後才可離開。」過了11時，等到我們「頸都長」的徐小鳳終於以最耀眼的光芒，從後台走出來，全場歡呼拍掌。那種情境、那種心跳感覺，現今還記得很清楚。

我們通常坐在前排一兩行。有一次，徐小鳳在兩首歌之間給觀眾說笑話，當走近我們那一邊時，3歲的弟弟大聲說：「徐小鳳，我想請你飲茶！」徐小鳳竟回了一句：「好啊。」哇，徐小鳳有回應！這種觸電的小小互動，在我家裏是一件世紀大事，幾乎要寫入族譜！

84歲媽媽與偶像飲茶 開心到暈

不久前，有位好友說起她和徐小鳳是family friends，我滿有感觸地說：「近年媽媽生病，情緒低落，如果她能與偶像相見，肯定開心到暈。是時候讓弟弟兌現40年前的承諾，請小鳳姐飲茶了。」好友遂幫忙邀請，小鳳姐竟一口答應。我們選好地點，並預算提前15分鐘恭迎天皇巨星，怎料小鳳姐竟比我們還早，第一個到達！

84歲的媽媽打扮隆重，見到小鳳姐，高興得像少女一樣，細訴如何收集其所有錄音帶、唱片和CD；每次小鳳姐開大型演唱會，她跟爸爸都會聽最少3場。

徐小鳳是個相當隨和親切的人，我們很快就像一家人般邊飲茶邊閒話家常。我和弟弟也盡吐心聲——生平的第1首至第20首「兒歌」其實就是小鳳姐的歌，可想而知，她的歌適宜一家大細一起聽。

我們追問，「小鳳姐，你選歌是否很小心？」她說：「我不會挑選無病呻吟的歌詞。」網上資料說徐小鳳在1992年連續舉行的43場演唱會，是至今最短時間內在紅磡體育館開演唱會最多場數的歌手。我們七嘴八舌問她在那段時間休息多少，她說：「其實沒怎麼休息，我也不知道如何做得到。」

40年前一個小孩在一個遊樂場的承諾，今天終於兌現，把我們的不同世界放在同一個交叉點上，混和着難以言喻的友情、親情和香港情。謝謝小鳳姐這麼多年與我們家「風雨同路」，與香港人「珍惜今朝，盼望以後，同渡困苦與厄困」。

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）

文：何靜瑩