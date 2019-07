Hear HER Say...：慢下來編藤發現質樸美

1. 編藤令你學到什麼?

學習平靜、專注。編藤時一旦不夠專注,編出來的完成品便會如實反映出來:線條不夠整齊勻稱、間距闊窄不均。編藤是「手板眼見工夫」,但正因線條簡單、變化不大,反而特別講究做工細緻。

2. 手工藤製品有什麼吸引力?它環保嗎?

以前買藤織的物品,常覺得它們「沒頭沒尾」,找不到它的開端在哪個位置,因此有興趣學習和了解。藤乃天然物料,在1940年代以前,塑膠仍未大行其道,藤製品乃非常實用的生活器物,物料堅固,可造成各式容器,耐用且能自然分解,不會對環境造成負擔。

3. 你認為香港人的學習態度如何?

香港人過於心急,早前看日本電影《日日是好日》,它講人們學習茶道,上一堂茶道課,只是形式上學了,實際上什麼都沒有學到,轉眼便忘記。學習是需要用時間慢慢換來的。

4. 你的衣服品味怎樣?

最重要簡單舒適。自從開始做工藝,會更欣賞手做衣物,會留意物品如何製成。

5. 你認為什麼是美?

最近切開一個青瓜時,發現內裏的結構很美,這種大自然的美雖可以電腦CG模仿,但那種獨特的pattern和結構,不是我們可以由零開始創造出來。

6. 你買衫有什麼宗旨?

寧買價格較貴而高品質的產品,便宜而不耐穿的衣物,很快便被丟棄。有句話說得很對:We are not rich enough to buy cheap things。

7. 你的買衫習慣是怎樣的?

上年開始買少了衫,我跟朋友合作開設workshop後,找來以前為航空公司度身訂做制服的裁縫師傅做衫。

8. 什麼是吸引的女性特質?

不一定長得很標致,但有一種發自內心的氣質,是經一段時間才會發現的美。

9. 最近有什麼目標?

我的創作通常是以藤結合不同物料,如繩、玻璃、皮革等做成飾物及器物。今年打算跟不同單位合作,做一系列作品來展覽。

10. 有什麼東西的價值是被人高估的?

金錢。以前會覺得錢很重要,尤其香港人人都着重賺錢,但現在會覺得有很多東西比錢重要,例如時間、健康。

■Profile

Loching Lam(林鷺靜)

曾任職時裝、美容、旅遊版記者多年,2015年往日本京都學習藤藝,回港後展開了專心編藤的慢生活,成為藤器藝術家。及後與朋友一起成立工作室God Dag Studio,售賣手作製品、vintage物品及自家品牌衣服。

