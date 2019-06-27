Showcase﹕崇尚質樸 追求真我 森林吹出簡約風

作為森系時尚的代表，45R一直致力以匠人工藝製作出率性舒適的衣服，鍾愛旅行的45R創辦人兼設計師井上保美，在游走不同國度間啟發創作靈感，並將對簡約的追求發揮到極致。2019年春夏季，就是一場追求真我之旅，讓時尚添加了一層樸實的情感，以及形而上的生活美學。

旅途見聞成靈感 工藝呈現風情

也許就是創辦人這份初心，令45R的衣服，彷彿添加了一種素淨的光環。2019春夏季，通過井上保美在旅途上的所見所聞，像動物、花朵等，全皆化為創作靈感，透過品牌擅長的刺繡、褶皺、空花繡及印花圖案等工藝呈現品牌特色與當地風情兼備的作品。

這個季度其中一個名為South Wind Khadi系列的靈感，就是源自傳統韓國婦女將韓服剩下的布碎拼湊而成的「袱」（Pojagi），與日本的風呂敷一樣。「袱」帶有祝福的意思，多用於包裹禮物、婚禮之用。

品牌以透薄舒適的甘地棉織出帶有格紋及條紋圖案面料，繼而作拼布設計，配合不同的廓形，製造充滿特色的上衣及連身裙，再加入褶皺、開衩等元素，簡約中見細節。貫徹品牌的簡樸自然宗旨，系列除了圖案款式，也備有黑、白二色，百搭易穿。

拼布褶皺開衩 簡約見細節

品牌最為人稱許的，是其以匠人精神製作的衣料。在2019春夏系列中，設計師於府綢布加入空花繡（cutwork）作點綴，工匠先在布上繪上圖案，然後跟隨圖案線條反覆繡上幾層刺繡使其變得立體，再以人手於衣領、下襬剪出通花的效果，製作出優雅大方、如有蕾絲飾邊的單品，程序繁複卻盡見品牌對手工的堅持。

就是這份對製作的堅持，令45R的粉絲成為現下最忠誠的時尚品牌擁躉。會花上如此巨大精力和心血把看似簡單的事情做到極致，體現一分錢十分貨的真義。

環保是時尚界當下熱議話題。作為一個擁有人文胸懷的品牌，45R在這方面也是當仁不讓。名為Cupra Upra Small Print的衣飾製作，貫徹了品牌崇尚大自然、主張環保的設計理念，選用由天然植物提煉出來，可自然分解的銅氨絲製作，製造出高品質又不損害環境的單品。圖案的靈感是源於一條古舊的手帕，以絲網印刷技術印上恍如手繪的圖案，洋溢藝術風韻，又帶點復古味道。當中半截裙加入拼布設計，令單品更顯趣味。

選用可自然分解物料製作單品

至於忠實擁躉非常熟悉的腰果花圖案，在Modern Paisley衣飾中得以盡情發揮。設計師於不同物料印上45R經典復古又富民族風的腰果花圖案，質感柔軟舒適，是營造奪目又輕便的夏日造型必備單品。

稱得上森系鼻祖時尚並不止是說說而已，45R能堅持一向走的路，重視細節，突顯品牌技藝功架，所謂的成功之道莫過於此。就算你的衣著從不走森系風格，炎炎夏日，誰不想穿上清爽的衣服感受涼快？畢竟穿衣還原基本步，還是舒適自在最重要。

文：張言志

模特兒：Anara M. (Quest Models)

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/陳玥玲

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：45R 2861 1145