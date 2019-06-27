Beauty﹕毛煩惱 不求人

依膚質、毛髮狀况選脫毛方法

自己動手脫毛的方法有很多，較多人用的有剃刀、脫毛膏或蜜蠟，這些方法都不能一勞永逸，而且各有利弊。皮膚科專科醫生陳厚毅逐一分析：「使用剃刀脫毛夠方便，而且效果貼服，但容易造成損傷，毛髮再生時亦可能出現倒生問題。脫毛膏同樣方便、快捷，但當中的化學成分較刺激，容易引起過敏反應。至於蜜蠟則可一次過處理大面積的毛髮，乾淨利落，但熱力有可能灼傷肌膚，同時撕掉蜜蠟時或會引致毛囊炎。」另一皮膚科專科醫生王夢貞認為：「不同脫毛方法各有好壞，選擇哪種方法是很個人化，需要根據膚質、毛髮的狀况而決定，例如肌膚容易過敏的話，就不太適合使用含化學成分的脫毛膏或蜜蠟；又或是毛髮容易出現倒生問題的話，就未必適合使用剃刀或鉗子拔除毛髮。」

孕婦、糖尿病患者忌用脫毛儀

近年市面推出不少家用激光或彩光脫毛儀，聲稱可告別傳統的非永久脫毛方法，延長光滑肌膚的效果，成為不少愛美女士的選擇，陳厚毅表示：「家用脫毛儀使用一段時間後，或可達至永久的脫毛效果，不過所費時間比較長，療程要連續做，費用較上述提及的脫毛方法高。」家用脫毛儀主要透過激光或彩光光束照射皮膚，令毛囊組織受損，使毛髮停止生長，達至脫毛效果。不過王夢貞表示：「家用脫毛儀的成效因人而異，光照強度、毛髮顏色及膚色等均影響效果，例如毛髮較粗、毛囊較淺層、膚色較白皙的人，使用激光或彩光脫毛效果會相對理想。反之，肌膚黝黑的人，皮膚較易吸收更多光，使用光學脫毛或會增加灼傷的風險。選購時，除了留意儀器是否有安全認證，機頭面積、光譜（即機身釋出的波長）、光照強度等都是重要指標。」

挑選優質的家用脫毛儀外，陳厚毅提醒，「患糖尿病、癲癇症、紅斑狼瘡及疤痕增長症等人士，以及孕婦，並不適合接受光學脫毛。若對使用抱有疑問，應向醫生查詢。不同膚質、膚色者，需使用不同能量激光或彩光，不能因心急調高能量一次脫清，使用時必須遵照說明書指示。」

肌膚敏感發炎不宜脫毛

選擇適合的脫毛方法外，脫毛前後的護理亦相當重要。陳厚毅建議：「脫毛前，要細心留意肌膚情况，若肌膚敏感或發炎，則不適合脫毛，否則在過程中有可能感染，令情况惡化。炎熱及潮濕天氣，亦增加肌膚過敏的風險，在冬天或夏天來臨前脫毛會較好。至於脫毛後，肌膚變得特別脆弱，或會乾燥痕癢，需要加強保濕，使用潤膚霜強化肌膚屏障，有助減少敏感。」王夢貞亦提醒：「利用激光或彩光脫毛儀脫毛，始終涉及光與熱能的使用，建議脫毛後，應避免使用太熱的水洗澡，盡量減少日曬，因日曬會增加表皮層的黑色素，引致『反黑』。」

■Profile

陳厚毅 - 皮膚及性病科專科醫生、醫管局榮譽皮膚科顧問醫生及香港中文大學醫學院榮譽臨牀助理教授，香港醫學會會董。

王夢貞 - 皮膚及性病科專科醫生，考獲香港大學內外全科醫學士、英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士及香港醫學專科學院院士（內科）。

文：Mike Lai

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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