The Buzz﹕發光發熱六月天 彩虹時裝為愛抗爭

LGBT（Lesbian女同性戀者、Gay男同性戀者、Bisexual雙性戀者與Transgender跨性別者的簡稱）的權益隨着台灣確立了同性婚姻法案而愈發受到關注，還有被譽為「Pride Month」的6月，大家高舉彩虹旗幟，提倡的是對性小衆的尊重，讓LGBT群體能活在沒有歧視的社會中。這種價值觀並非小圈子的「圍威喂」，近年漸漸獲得社會普羅大眾的認同。

「粉紅經濟」威力驚人

經常走在最前的時尚界似乎對LGBT群體一直賦予一定的支持。無他，這股「粉紅經濟」的威力相當驚人，據英國的LGBT資本公司（LGBT Capital）在2016年的調查，在亞太地區的同志人口估計達2.8億，年度消費力高達1.1兆美元；而在香港，同志人口大約有47萬，年均購買力亦高達220億美元，在3年後的今天，數字相信依然高企。

在時裝的商業世界裏，就以倫敦時裝周最高舉這個性向多元的旗幟。倫敦擺出的姿態正是那種跟保守社會相反的前衛思想，化身為更反叛的時尚都會。不少設計師明顯地將時裝作為一種statement，男性也能穿高跟鞋或露肩短裙，拒絕一切的定型，代表品牌有Vivienne Westwood ，及一些前衛的新晉品牌如Art School、Fashion East和Charles Jeffrey Loverboy等。

其他時尚都會的大品牌雖不至於將整個男裝系列做到非男非女，但剛剛結束的2020秋冬男裝時裝周卻出現一個這樣的畫面，曾經為Louis Vuitton、Chanel和Versace拍攝女裝廣告的模特兒Natalie Westling，在成為跨性別者後改名為Nathan Westling，首次以「他」的身分踏足天橋，拍攝Prada的2019秋冬系列廣告之餘，更為其2020春夏男裝走騷。事實上，這在時尚界並非什麼新鮮事，早在2016年Gucci就曾經起用變性模特兒Hari Nef走騷，另一知名變性模特兒Lea T.也曾經為Givenchy拍攝廣告。

跨性別者以「他」的身分上天橋

當然，這可以是品牌的噱頭或策略，特別是大品牌，不少都開始更刻意地模糊性別界線，推出Unisex系列，吸納LGBT的群組，更有些品牌直接在設計中加入彩虹元素。由藝術家Gilbert Baker在1978年的一場同志大遊行設計的彩虹旗，表達同志社群的多元，從此彩虹就成為LGBT的象徵顏色。

高級品牌如Polo Ralph Lauren，發表Pride別注系列，以彩虹條紋演繹Polo Pony經典圖案，與Stonewall Community Foundation攜手合作，系列指定款式的部分收益，將撥捐全球多個為LGBT性小眾社群爭取權益的組織。另外在Christian Louboutin的2019春夏系列中，搶眼的彩虹亮片高跟鞋正好呼應這場充滿愛的運動。大眾品牌亦不甘示弱，Nike由2012年起開始推出BETRUE系列，每年6月均會推出新品慶祝Pride Month。今年，為了向彩虹旗設計師Gilbert Baker致敬，Nike與Gilbert Baker遺產管理委員會合作推出2019年BETRUE系列。品牌更首次以BETRUE為主題推出全新巨型戶外廣告並掛於銅鑼灣禮頓道店舖外牆，旨在向大眾宣揚BETRUE精神，並希望創建一個性向、身分和表達多元化的社區，通過社區活動推動平等。姑勿論商家到底是真心支持還是為了商業利益，表面看來都製造了雙贏的局面。

衣服除了蔽體，也可蘊含更多意義，衣服多少也是代表我們自己的旗幟，反映出我們的思想和偏好，就好像剛過去的香港616大遊行，參與者穿上黑色表達對政權的不滿。要建設一個和諧社會，我們要容納不同的聲音和意見，而非盲目打壓，而LGBT的彩虹旗幟能夠一直高舉，正是文明社會最寶貴的價值。

文：Sammy

統籌/John Wan

編輯/陳淑安

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