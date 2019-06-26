Grooming﹕男人咪偷懶 敷面膜keep住最佳狀態

面對市場上林林總總的面膜產品，男士可能不知道怎樣入手。其實巿面上絕大多數面膜，普遍沒有兩性之分。專業化妝師Echo Wong指出：「由於男士的皮脂分泌較多，多使用具清潔功效的面膜，可以令毛孔保持暢通；在敷面膜後，亦應該使用保濕面膜作滋潤，同時加強皮膚的吸收能力，達至飽水的效果。」

青春期開始敷 消炎抗菌減暗瘡

那男士應該從多少歲開始使用面膜？專業化妝師Chris Lam表示：「大約15歲便應養成敷mask的習慣，由於這時期的男生正踏入青春期，容易因為皮脂分泌旺盛而長暗瘡，若勤用深層清潔的面膜，便能夠保持皮膚光滑。」Echo亦認同此說法，他補充：「正值青春期的男生，可以使用具消炎、抗菌功效的面膜，來減輕暗瘡問題；而隨着年齡增長，就應該因應肌膚狀態的變化，來選擇合適的產品。」

「捱夜男」急救充電 「陽光男」保濕美白

對於不少「捱更抵夜」工作或是玩樂的男士來說，面上很容易會出現倦容，Echo表示：「當遇上這個情况，就可以使用排毒面膜；另外，市面上亦有一些專為『充電』而設的『急救型』面膜，在睡眠不足的時候使用，便能為肌膚帶來亮澤功效。」而對於喜愛戶外活動的男士來說，除了必須塗上防曬用品外，亦應該勤力使用具保濕功效的面膜，減輕及紓緩肌膚受陽光的侵害，避免加速衰老狀態。Chris認為：「在曬太陽過後的一星期，應該勤敷美白面膜，既具去斑功效，同時亦可以令膚色顯得均勻。」

熟男揀面膜重緊膚

隨着美容產品的進步，今時今日，不論男女也可比實際年齡看來年輕。對於經常為別人化妝扮靚的Echo和Chris來說，兩人亦相當注重自己的保養工夫。他們又有什麼「敷mask」心得？Echo說：「我通常會保持在一星期內敷兩次面膜，若然太忙碌的話，便會選擇sleeping mask代替；另外，我亦較常選擇cream狀面膜，除了不用擔心貼面與否，亦適合經常使用。」Chris就表示：「雖然一般來說，每星期敷面膜次數不需太多，不過，我個人就喜歡近乎每天也敷面膜；另外，由於工作關係，經常會停留在戶外或是『捱夜』， 所以我會比較着重清潔及保濕。」而「4字頭」的他更大方表示：「由於年齡關係，我亦會選擇具收緊肌膚功效的面膜。」

■Profile

Echo Wong - 從事化妝工作10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，與不少名媛明星合作無間。

Chris Lam - 入行17年的資深化妝師，曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作，亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio，培養化妝人才。

文：Vivian Lau

化妝及髮型：Chris Lam

模特兒：Taehun J. (Quest)

編輯/龍英顥

美術/謝偉豪

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