Interest﹕現代浮世繪 武士變身上班族

「浮世繪，畫的是現在式，現在的世界。」是次參展的畫師Ukiyoemon Mitomoya如是說。所謂「浮世」，佛教詮釋為「人世間的虛無縹緲」，日本語境中，亦可解作醉生夢死的享樂世界，或現實的社會百態。三種說法，其實都兼容在主題繁多的浮世繪作品中。自江戶時代興起，它描繪的就是庶民生活和流行風尚，既應用在日常讀物如畫報、新聞，也衍生出風俗畫、美人圖、武士繪等題材，爭奇鬥艷。

400年後，「浮世」已改頭換面。K11商場正在舉行「浮世絵調原画展」，展出4名新世代日本浮世繪畫師的手稿，從流行文化、職場、時尚、動漫等角度窺探現代浮世景觀。展覽未正式開幕，兩名畫師先即席揮毫。一頭長鬈髮的Ukiyoemon Mitomoya，畫起武士造型的上班族。武士來到現世，依然頂着月代頭的髮型，卻打起領帶穿西裝，挾着雨傘和公事包，在風雨中狼狽上班。另一位掌心紋着「雕」字的畫師Horihiro Mitomo，則把手拿珍珠奶茶的老翁畫在牆上，花魁女子和「Zen」（禪）在側，禪意和趣味盎然。

二人分別以塑膠彩和墨水為媒介，不消半天便畫好作品，嚴格而言，這並非傳統浮世繪的「玩法」。從前的浮世繪須先由畫師畫底稿，雕版師刻上木版，再由刷版師印上色彩，三匠合作才能成事。而當照相技術及西洋文化於19世紀傳入日本後，浮世繪的地位便漸走下坡，到上世紀後期，使用其他媒介創作、意念創新的浮世繪逐漸出現，這種本土文化才重回日本人的鎂光燈下。「傳統的浮世繪工藝已失傳，現在沒有真正的浮世繪師，懂畫浮世繪的人都是自學或看書，參考傳統畫作再加自己風格而成。」研究浮世繪多年的Ukiyoemon Mitomoya道。

「上班族像貼上符咒的殭屍」

常用水彩畫浮世繪的他謙稱，自己亦不算是浮世繪師，但比起繪製《神奈川冲浪裏》經典巨浪的大師葛飾北齋，他笑言自己的浮世繪倒是更「浮世」。江戶時期，浮世繪的主題離不開遊樂、祭祀、山水。今時今日，身為80後的他以傳統的「武士繪」為藍本，創作出Salaryman系列，記錄職場苦况。

在九成勞動人口是上班族的日本，階級觀念嚴重、過分重視名牌大學、需絕對服從上司命令等職場現象，不用日劇《我要準時下班》的提醒，也夠惡名昭彰。「上班族就像被貼上符咒的殭屍，要跟着道士跳來跳去，毫無自主，我想用浮世繪批判上班族的苦况。」Ukiyoemon Mitomoya以前當過10年上班族，親歷職場辛酸。3年前，他擺脫了這張給他安穩感覺的符咒，樂得自由自在，「我現在是一隻除去符咒的殭屍」，他模仿殭屍雙手舉起笑說。

嫵媚美人圖 腳踏流行球鞋

既得保留傳統浮世繪的美學，又要與當代元素莊諧並重，當中的有趣落差，是另一名畫師Horihiro Mitomo作畫20年來的興味。展覽以他的展品最多，包括曾放大至30米長、於東京新宿JR鐵路站以壁畫形式展出的人氣漫畫《刃牙》同名作，又有多張滿身龍鳳紋身、腳踏流行球鞋的嫵媚美人圖，以至去年與多名香港藝術家合作的一系列作品。

Horihiro Mitomo自17歲起開始接觸浮世繪，畫齡已有20年。特別的是，像傳統浮世繪的廣告和畫報一樣，他的畫還題上已被時代淘汰的江戶文字，以寥寥數句描述畫中情境，原來他愛浮世繪愛得在年少時已自學江戶文字。除了把對浮世繪的熱情傾注紙上，他亦是一名懂得日本傳統紋身方式「肌刺」的紋身師，金太郎、《水滸傳》等民間故事的浮世繪，都化為他手持竹籤刺進皮膚的素材。問他到底覺得浮世繪魅力在哪，他說：「我讀的書不多，唯一喜歡畫畫，這能給我尊嚴。畫了20年，我覺得自己每天都在學習，至死方休。」日本人談一生懸命，也許就是這種精神。

■「K11 Art Matsuri芸術祭」浮世絵調原画展

地址：尖沙嘴河內道18號K11商場 B2層chi K11藝術空間

日期：即日至7月1日

票價：免費入場

查詢：https://artjourney.k11.com/

文：宋霖鈴

編輯/陳淑安

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