日本、台灣、新加坡酒吧推介

日本

◆The Mash Tun Tokyo

地址：東京品川區上大崎2-14-3 三笠ビルB棟2F（目黑JR站東口出）

簡介：威士忌有700款以上，店主鈴木先生是活字典，在一堆威士忌裏隨手拿出指定的一支，堪稱絕技

◆Bar Keith

地址：東京新宿區歌舞伎町1-15-8 白木ビル4F

簡介：在喧鬧的歌舞伎町裏隱藏的一間寧靜小店，每天推出一款以威士忌為基酒的雞尾酒，用的杯子都很漂亮

◆Bar Shamrock

地址：四國高松市南新町10-1

簡介：店主前川先生曾在英國留學，英語流利，而且每年都會到蘇格蘭選桶，店內有不少特色IB

◆Bakeshikkusu（Bar K6）

地址：京都中京區二條通木屋町東入ル東生洲町481

簡介：有兩邊吧枱，很有氣派，十分多老酒，老到連招紙都爛掉；也能嘗到很老又美味又便宜的Armagnac

台灣

◆後院 L'arrière-cour

地址：台北市大安區安和路二段23巷4號

簡介：以台灣酒吧來說，後院的消費不便宜，但服務上佳，酒保很喜歡跟客人聊天，上次到訪聊着聊着，我還獲得了一張台北的飲品展覽門票

◆醉俠威士忌酒館

地址：高雄市前金區中華三路172號

簡介：很多台灣本地的威士忌如Kavalan與Omar，也有很多台灣業界的選桶IB作品

新加坡

◆The Auld Alliance

地址：9 Bras Basah Rd, #02-02A Rendezvous Hotel

簡介：號稱亞洲最佳威士忌酒吧，上千支威士忌組成的牆，確實震撼，能輕易找到稀有酒款