外遊探索威士忌吧 眾裏尋「她」

相比身邊不少酒友，我過往去過外地的酒吧不太多，大概十來廿間吧，近兩三年外遊總忍不住要逛逛，甚至朝聖；早前快閃東京幾天，也到了兩間威士忌小店蹓躂。如果在香港，初學者去威士忌酒吧，通常會找資深酒友當「嚮導」，入到酒吧就不會不知所措，但如果一個人去外地酒吧，面對琳瑯滿目的酒櫃，恐怕不知如何入手。若到新加坡與台灣的酒吧都好一點，語言溝通上大抵沒有問題，尤其台灣的酒保多數比較健談，但在日本的話，酒保未必懂英文，也未必有酒單，就算有，亦可能全是日文，若因而卻步，那便容易錯過尋寶的機會。

初學者想體會外國威士忌酒吧風情，如果事先沒做功課，那Google地圖也算是好幫手，「探索」附近的酒吧，看看營業時間等基本資料（當然日本的小酒吧無端端關門不營業是常有的事，我也遇過幾次），Google裏的評論未必可盡信，但也可知悉店主懂不懂英語，或是有沒有英語酒單等情報；要留意的是，日本的小酒吧不少在橫街窄巷，有時用Google導航明明已抵達目的地，卻不一定找得到，那可能因為該酒吧是樓上舖，或者門口很隱蔽，甚或沒有招牌等等，所以必須仔細觀察；當找到隱世小店時，也是另一種趣味。

酒保選酒有驚喜

尋幽探秘之後，打開酒吧的大門，通常就是幾百支威士忌正在等着你，以我這次去位於東京目黑的The Mash Tun Tokyo酒吧為例，店裏的酒櫃與吧枱都滿是威士忌，我問過老闆鈴木先生，他說有超過700款威士忌，而且種類很多，無論日本的、蘇格蘭的、OB（Official Bottle）或是IB（獨立裝瓶廠），應有盡有。相對算是老手如我，也覺眼花撩亂，若是初學者，也不必過於恐慌，雖然都是沒有Menu，但如果有自己喜歡的品牌就說品牌，酒保自然手到拿來；如果記不得品牌，說喜歡的口味如泥煤、雪莉桶、波本桶，或是果甜、花香、煙熏等等，然後讓酒保選酒也是可以的。再退一步，連口味也說不上的話，那麼相信心情相信感覺也有機會選到對的酒，譬如向酒保表示想來點激烈的，他便可能給你Laphroaig或Ardbeg；如果想要清新的，他或會為你送上一杯白州；想要甜蜜輕鬆，Glenmorangie或Dalwhinnie都屬上佳之選。

較便宜價格嘗天價日威

選酒是一個很好玩的過程，尤其當你在幾百支威士忌裏眾裏尋「她」，酒保就像為你牽引紅線，這次造訪The Mash Tun Tokyo，我便給了鈴木先生一道考題——稍老年份的Port Cask Finish（在砵酒桶陳年）；鈴木不愧是日本著名的威士忌達人，他想了一想，在吧枱上百支威士忌裏找了一支1976年的BenRiach出來（我覺得這也是一種特技）。這支酒也沒有讓我失望，2016年入桶，陳釀39年的老酒，朱古力、乾果的香氣四溢，正是我笑說不捨得洗杯系列，入口醇滑及豐厚，是很不錯的選擇；half shot（到酒吧，若可以的話我總建議點half shot，因為可以品嘗多些不同款式）也只是3000日圓（約218港元），性價比很高。

事實上，在日本的威士忌酒吧經常找到一些老威士忌，不一定是年份很老，也可能是很老的舊牌酒，另外亦可以用相對便宜的價格品嘗現已變成天價的日威，例如高年份的響、山崎與白州，甚至夢幻逸品輕井澤與秩父的啤牌系列等；我這一次沒找這類日威，倒是上次到四國高松的Bar Shamrock，喝過Suntory的高級調和式威士忌鳳雅，以1984年山崎雪莉桶為主要原酒，深深的琥珀色已讓人垂涎欲滴，柑橘、乾果、黑朱古力，還有一點柿的味道，口感豐富，又是另一支不捨得洗杯系列。鳳雅不易找，到樂天網購連稅要30萬日圓一支，港幣大約兩萬多，但在酒吧花數千日圓便有機會嘗到。

選酒的過程還可以聽故事，譬如我看到一支名為「荒川」的威士忌，較為冷門，於是問一問鈴木先生這款日威有什麼特別，據他所說，原來荒川是新興日本威士忌酒廠厚岸的作品，有趣之處是雖然在日本完成蒸餾等工序，但之後卻運到蘇格蘭陳年，而陳釀的酒桶是過往裝過蘇格蘭威士忌的，陳釀了7年才入樽發售，但這到底算不算日威，鈴木先生也答不上。要鈴木先生答不上的威士忌問題可不多，畢竟他從事威士忌行業已30多年，到2004年開The Mash Tun Tokyo，酒吧已不止一次獲得Great Whisky Bar of the World殊榮，實在值得一遊；如果沒時間到目黑走一轉，他也不時會來香港參加酒展，或能碰上。

酒吧fb相片當Menu

正如前文所說，日本的小酒吧不是所有店主或酒保都像鈴木般懂英語，我這次到訪新宿的Bar Keith便是一例，如果連上述招數也用不上（我用了第一招，說品牌，這次我選的是Bowmore，酒保便拿出十幾支不同年份的Bowmore OB或IB給我選擇），唯有用「絕招」——上酒吧的fb，找「相片」一欄當Menu，雖然這不及酒保親自介紹那樣有趣，但溝通不到也唯有出此下策。我那天上Bar Keith的fb，才發現原來這小店很有心思，每天都推出一款以威士忌為基酒的特色雞尾酒，我當然也有趁熱鬧，點了一杯名為Shamrock（對，又是Shamrock）的「是日特飲」。另外，認一些日文字也是好的，而且片假名大抵是英語譯音，拼一拼語音，便有機會知道菜單上的小食「チーズ」原來就是芝士了。

當然，我還是喜歡可以跟店主或酒保輕鬆聊天的酒吧，始終這也是有趣的一環，尤其香港威士忌吧的酒保大多較為含蓄，除非已很熟絡，否則未必會主動聊天，這方面台灣酒保似乎熱情得多，我造訪著名的後院酒吧時，幾個酒保很有默契地輪流跟你聊一下，態度親切，卻又不會覺得煩擾，服務可謂達到專業級數。

■關鍵詞

Bar與Pub

Bar與Pub都解作酒吧，Pub是Public House的簡寫，源於英國，最初是公共空間的意思，人們愛在這裏食飯飲酒聊天玩樂，後來演變成酒吧的稱呼；Bar多數說是美式叫法，但也不盡然，有種說法是Pub會提供食物，而Bar則主要提供酒精。當然，到了現在，實際上兩者都沒太大分別，只是威士忌酒吧，大多叫Bar而很少叫Pub。

■Profile

胡蘇

開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯：梁小玲

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