童途有「理」：轉轉轉 轉出更fit前庭覺

透過規律動作 鍛煉前庭覺

在懷孕3個月的時候，胎兒的前庭神經系統已經開始發展。媽媽的日常活動，如轉身、走路、坐立及作息等，都會令胎兒搖晃，不經意地刺激了胎兒前庭神經系統的發展。

今期就為大家介紹幾項充滿樂趣的親子活動，透過這些有規律的擺動和搖晃動作，幫助鍛煉寶寶的前庭覺，提高肌肉張力、平衡感，加強姿勢調節反應和安撫情緒。

活動過程中，要密切注意寶寶的反應。寶寶享受，父母自然開懷；但要留意個別寶寶的前庭覺可能較敏感，如他們表現煩躁、驚恐或哭泣，便要立即停止活動，加以安撫。須知道若過度刺激前庭覺，寶寶可能會暈眩，甚至如暈船浪般有作悶、嘔吐的反應。若能循序漸進，避免一下子過度劇烈刺激，這些有趣互動的活動除可以促進寶寶健康成長外，更能建立溫馨密切的親子情。

【1】 抱在懷裏或貼着媽媽胸部搖擺

【2】 抱着寶寶，將他輕輕拋起

【3】抓住大浴巾兩端，讓寶寶躺在中間，輕輕搖晃浴巾

【4】 讓寶寶坐着，輕輕前後搖動

【5】 讓寶寶像鐘擺般左右搖盪

【6】 胸對胸抱着寶寶和他一起旋轉

註：動作3至6只適用於已有足夠頸力保持頭部挺直的寶寶

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

[Happy PaMa 教得樂 第247期]