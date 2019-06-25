眼淚是修補心靈的開始

不管你有沒有上街，從社交媒體都會看到很多警民衝突、粗言穢語甚至暴力的畫面，令大人小孩都感到不安。我的學生們也有情緒困擾：失眠、無食慾、情緒波動、暴躁、無緣無故流眼淚……急性創傷後遺症！子女可能也感到難過卻未必理解當前的政局，更未必能具體表達焦慮恐懼的困擾。如此情緒傷害，做家長要該如何安撫家人呢？

第一，穩住自己的心

家長都是人，有很多情緒，腦海或許會重複出現衝突畫面，甚至乎有身體不適例如頭痛胸悶、呼吸困難。這時候我們不能有效協助家人或子女，我們更需要騰出空間，讓自己休息沉澱思緒。例如眼淚留下來的時候，深呼吸，感受一下眼淚帶着什麼感覺，是失望沮喪、不滿憤恨？當我們能夠深刻反思正在經驗什麼情緒，掌握到眼淚的意義便是修補心靈創傷的開始。

情緒沒有對錯之分

第二，深度聆聽接納感受

撇除子女的政見，青少年本來就具有批判思考，兩代之間必有摩擦。家長宜秉持最開放的態度去聆聽他們的分享，而且不要停留在「內容」，更需要聆聽故事裏蘊藏的感受。當子女意見和家長立場不一，就更需要提醒自己不要打斷及批評，因為支援創傷情緒時，觀點討論並非首要，我們更重視與觀點綑綁在一起的感覺。往往事情不至於那麼壞，但內藏的情緒被勒索、被無視、被忽略，才會引爆更加大的衝突。請記住情緒沒有對錯之分，受創的心靈更需要父母溫柔接納。

第三，了解限制尋求支援

多個志願團體、不同宗教組織都因應近期的社會問題，提供免費的輔導服務及熱線支援，不妨善用這些社會資源。若家長發現子女情緒有異，應該及早與學校社工商量，不必因為尋求專業協助而感到尷尬。面對史無前例的紛爭，我作為老師也會感到徬徨，這個星期也挑戰個人眼淚堤壩的承載力。父母在能力範圍內盡力提供情緒支援就足夠了，不要獨攬一切壓力，到達臨界點前我們也要懂得尋求協助。

這個爛攤子如何收拾，事態發展仍然未明朗，囤積的情緒會成為子女的計時炸彈。家長們不要氣餒，先照顧好自己才伸手支援家人吧！

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第247期]