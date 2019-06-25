華德物語：「瞄準」或「不瞄準」

「合法的不一定就是正確的」

作為兩子之母，當我看着示威前線的學生們和其他老老少少只有小量裝備，去應對催淚彈和橡膠子彈，看着一段又一段他們被攻擊的新聞片段，真的非常揪心。他們用血肉之軀奮不顧身地守衛香港基本法上賦予的自由，讓我們的未來不致陷入一片白色恐怖之中。你可以不認同他們，你可以有個人立場，但請不要在他們受傷後惡意評論他們，這是二次傷害呀！

要知道國際社會嚴厲抨擊警方對示威者濫用暴力，德國歷史上就有一個轟動的例子：1989年柏林圍場倒下前夕，有兩名年輕人想從東柏林翻越圍牆逃到西柏林，但不幸地被守門的士兵發現，其中一人被射殺了。有人會覺得士兵執法而錯殺良民只是不幸事件，但德國法庭以審判告知世人，這是於情、於理都不容的行為，當時法官Theodor Seidel強調「合法的不一定就是正確的」、「良知才是行為的標準」，從而歸納出阻止人民逃離東德，本就是罔顧人權的非法行為。

不能泯滅良知傷害人民

重點就是士兵並非沒有其他選擇導致殺人，他其實可以選擇「瞄準」或是「不瞄準」。而當時守門的4名士兵，有2人向天開槍示警，有1名「不瞄準」下傷人，有1名「瞄準」了平民的胸口，射擊殺死了這個平民。最後的判決分別是「無傷人者無罪釋放」、「傷人者被判兩年緩刑」、「殺人者被判3年半的監禁」。後來士兵上訴，法官仍然持守該士兵行為違憲，但考慮到軍隊體制下士兵的絕對服從，最後改判該士兵兩年監禁，緩期執行。這是歷史給我們的警醒，就算是士兵或是警察等能合法使用暴力者，也不能泯滅良知地傷害人民。

當懵懂的小朋友問你，那些警察為什麼要開槍，為什麼他們要對準別人的頭部時，大家都可以批判地表達你的個人觀點，而非簡單的對與錯。若干年後如果我的兒女要參與示威，我會先跟他們討論其出發點，若以公義之名，我必在旁同行。在此我們向所有守衛香港自由的人士致敬，共勉之！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第247期]