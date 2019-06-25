特教樂與路：還時間給孩子

內地小學 教學法變革

其中一所參觀的是在昆明的雲南大學附屬小學。學校辦學宗旨之一是培養每個孩子的世界觀，發展個人的才能及興趣，用以回饋社會。於是，謝校長在這幾年開始推行融合式教學法，希望提升學生的世界觀、解難及創意能力，成為有責任的世界公民。

這幾年，學校開始推行主題式教學，把幾個科目的教學目標及教學元素有策略地放進課堂裏，專科教師不再單一處理本科的教學內容，反而得先理解這課題跟學生的關係，從概念到技巧，再引伸到生活實踐，加上創意及解難能力培養，為社會或全球設計解難方案。

因此，教師需透過理解、掌握，然後提取相關科目的教學目標及教學宗旨，融會貫通後，有系統地在課堂實施出來。這是一個非常艱巨的課程改革方向，完全把教師從安舒區挖出來，鼓勵他們走進更廣闊的教學維度。這是個極具挑戰的工作，所以團隊間共同嚮往的願景及遠景是最大的推動力，而且必須要有一份過人的堅持。謝校長正正努力帶領團隊去改變。

讓學生找到自己興趣及才能

我有機會跟這間學校的學生聊天，有一名五年級的麥同學，談吐溫文有禮，難得還有一份真。交談間，他會直接告訴你這個問題從來沒有想過，不懂回答。談到快畢業，他覺得學校最能幫助他的是讓他找到自己的興趣及才能，學會自學。他舉例說他參加了皮影戲的興趣班，不單掌握這門藝術的技巧，而且過程中他喜歡學習歷史，會四處找資料，認識劇目裏的歷史背景，人和事。

有在座的老師問：你花了這麼多時間在這方面，不怕耽誤成績？

麥同學：沒有耽誤呀，我其實在學習，學習藝術，同時也在學習歷史。

老師問：若你畢業，要為你的學弟學妹留言，你會說什麼？

麥同學：學校會幫助你認識自己，同時讓你懂得關愛別人及社會。

我追問：何時發現自己有這價值觀？

麥同學：大概四年級，每天我們都會有負責的任務，例如：清潔課室、打掃校園、幫助低年級的同學。我覺得慢慢明白了公民的責任。

學校每天的下午時段，會有各樣不同的藝術學習活動給學生選擇；放學後，學生可以自行留校做大半小時的功課，然後做運動。學生最後輕輕鬆鬆的回家，不趕功課、不做訓練，繼續發展自己的嗜好及興趣。眼看香港時下的學生放學後不斷趕功課、去補習，學生的時間都花在功課和應付考試，而最方便的娛樂只有上網或打遊戲機。

那種沒有選擇，不夠趣味的生活，正正奪走了學生寶貴的童年。要改變這教育生態，定要還孩子時間。當孩子擁有時間，才有機會擴闊眼界、拓闊視野，涉獵不同方面的興趣，接受不同藝術活動的薰陶，孩子才有時間思考，反思自己。我相信這才是培養學生成長最理想的教育生態。還時間給孩子，不同崗位的教育工作者實在需要反思及改變。

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

文﹕譚蘊華（特殊教育老師）

[Happy PaMa 教得樂 第247期]