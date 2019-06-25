內容：小男孩跑到超市替媽媽買食物，可是「顧客」太多，不論海鮮區、蔬菜區，甚至蜂蜜都被掃光了。然而這些「顧客」，竟然是企鵝、大象、熊等動物，牠們都因為受害於人類破壞大自然，無法再找到食物，於是來到超市覓食。作者用輕鬆幽默的筆觸，跟孩子上一課嚴肅的環保課。

作者：娜塔莉．琴塔

繪者：菲力浦．古森斯

譯者：謝靜雯

出版社：大穎文化

《一顆海龜蛋的神奇旅程》

內容：以像真寫實的畫風，把海龜在汪洋大海中有可能遭遇的各種生存危機，包括誤食塑膠、遭魚網纏身、人類過度捕撈等的情節娓娓道來，加上內容有不少科學知識，幫助孩子認識這種長途旅行的動物之餘，也反思環境保育的重要。

作者、繪者：鈴木守

譯者：陳采瑛

出版社：遠流

《塑膠島》

內容：此書以「一座漂浮在大海中央的小島」作背景，雖然作者是韓國人，但筆下小島的情况，就如香港一樣。當社會急促成長，不斷消耗塑膠，下一代便要承受塑膠污染的苦果。相信香港讀者閱讀起來，也易生共鳴。

作者、繪者：李明愛

譯者：蘇懿禎

出版社：字畝文化

《A School of Fish》

內容：海龜Tom因為居住的海洋受到污染而被迫遷家，更因而要轉讀其他學校。可是在新校園裏，Tom慘遭其他海洋動物欺凌，究竟Tom如何化解？牠最終可以獲得新友誼嗎？

作者、繪者：Brian K.L. Kan

出版社：Scholars Academy

[Happy PaMa 教得樂 第247期]