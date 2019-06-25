本周Focus．採訪手記﹕夏天來了小心中暑

行公園5分鐘 心跳加速想暈

從小到大，本人都不是「陽光小姐」，小時候每逢夏天到公園走一圈，立即見暈又作嘔，甚至要去看醫生，所以我從來都不太喜歡站在陽光之下太久，因為很容易便會中暑。可是現在這份工作，有時候難免需要在晴朗的天空下外出工作，記得有次在公園步行5分鐘後，心跳突然加速，還有想暈的感覺，要在室內坐下來休息半小時才好轉，更令我怕怕。

農莊主人送我一支「神仙水」

幸運的是，不少行家、同事以至公關朋友，都教我帶備一些消暑物品，例如冰毛巾、退熱貼、流動噴霧電風扇等，的確對散熱有幫助。而最近到一個農莊採訪時，農莊主人還送給我一支「神仙水」，其實是一種中藥保健飲品，也是他們這些長時間在戶外農地工作的人傍身之物。只要是長時間在烈日下工作，出現中暑徵兆便立即服用，之後便可紓緩不適。至於這支「神仙水」的功效是否如他說那麼神奇，我還未知道，不過每一個行業都有自己的消暑小秘方，認識多一些，有如上了寶貴的一課。

（編按：由於稿擠，本期《升學攻略》暫停，下期待續。）

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第247期]