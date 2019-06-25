隱世好學校．家長心聲：孩子愛上學 無揀錯學校

校長愛心 融化「大喊包」

家住元朗的Icarus，兩年前不理會親友的目光，執意替兒子煒祥報讀通德學校，做了兩年村校「用家」後，她笑說︰「無揀錯！」

有見煒祥是「細B」，語文能力稍遜，Icarus一直希望替他找一間有愉快學習環境、能提升自信心的學校，「我寧可用6年時間讓他慢慢打好基礎，也不希望一開始便『打沉』他」。

後來在幼稚園家長介紹下，他們認識了通德學校。「在選校期間，我帶煒祥參觀了很多學校，有些未進校門，他已經說不喜歡，但一來到通德學校，他便說想在這兒讀書，我覺得小朋友的感覺也重要的。」

她最欣賞學校對學生的關懷，像煒祥當初是一名「大喊包」，全靠校長的愛心融化了他，「小一開學時，煒祥因為不適應小學全日制的生活，每天上學也哭，哭足21天！我很感激黃校長，他每天都走上前來安撫我孩子，還私下跟煒祥訂立『獎勵計劃』，只要他上學不再哭，校長便送他一架玩具車。結果，煒祥真的沒有再哭了，黃校長也信守承諾，給煒祥買了一架他心儀的玩具車」。

◆個案二

教師關顧工作出色

同樣念二年級的朗言，幼稚園時已參加過通德學校舉辦的暑期英語籃球班，一家人都對學校留下良好印象，因此兩年前在自行分配學位時便選擇了通德學校，並獲取錄。「這間學校最吸引我是一級只有一班，師生比例低，所以對學生的關顧工作做得很好。」媽媽Mandy說。

她舉例，雖然教師工作很忙碌，但仍然會主動接觸家長，讓他們多了解孩子在校內的情况，「很多時接放學時遇見老師，他們都會主動走上前來，告訴我朗言有什麼進步，例如多了舉手、自己嘗試解題等，不單孩子聽到受鼓勵，家長聽見亦很開心」。

談到功課量，Mandy透露，教師會按學生的能力作出調適，「朗言比較抗拒抄寫功課，如果一次要他寫很多生字的話，他無力感很重，會覺得自己難以完成，感到氣餒。這方面，老師很體諒包容，試過英文Copy book功課，本來要寫3行的，但容許朗言只寫兩行。老師的意思是，Copy book的目的是訓練學生寫『靚』字，重質不重量，與其朗言敷衍寫3行，寧願他花心思寫好兩行」。

■話你知

擴建校舍 增設禮堂、視藝室

相比起市區的官津小學，通德學校的校舍無疑較小，佔地面積約3000平方米，設有6間課室及4間特別室，而今年暑假，學校將進行擴建工作。黃偉立說︰「我們一直都沒有有蓋禮堂的，下雨天師生便沒有集會的地方，所以決定把現在的球場改建成有蓋禮堂，另再加建視藝室，以配合我們將來發展陶藝課程。至於球場，則會搬到目前學校門外的空地，辦學團體已經向政府提出申請，相信7月可批出。」他預計最快可於明年3、4月竣工。

[Happy PaMa 教得樂 第247期]