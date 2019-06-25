隱世好學校﹕錦田通德學校 引入芬蘭教育 建設快樂村校

文︰沈雅詩

這間「港版芬蘭學校」位於錦田城門新村。從西鐵線錦上路站下車，走大約15分鐘，便見到「通德學校」四個大字。穿過四合院式設計的校舍，校長黃偉立正在花圃的另一端相迎。雖然學校已經有62年歷史，但校長非常年輕，只得35歲，上任兩年，已作出不少大革新，包括引入芬蘭式教育。

不標榜精英 小孩各有潛能

「近年我很留意不同國家的教育模式，尤其是芬蘭，也親身去過觀摩、交流，他們有很多教育理念我很認同，包括不標榜精英，每個小孩都享有平等受教的機會。我也確信每一個學生都是可教的，只是他們各有不同的潛能，所以我期望透過不同的課程，讓他們認識自己，包括認識自己的興趣、特質和長處，也讓教師看得見，然後可加以栽培。」黃偉立滔滔不絕地說。

為了實踐芬蘭所強調的全人發展教育模式，黃偉立在兩年前上任後，決定下午不上正規課，改為舉辦不同活動，豐富學生的學習經歷和體驗，「各學科的課時並沒有減少，只是融合在不同的活動中。比方說，通過組裝四驅車和比賽，同學不單學到常識科有關科學和機械的知識，也學到很多課本上未必有的中英語詞彙，所以，並不會因為下午不上課而令學生學少了」。

記者在下午便參觀了一節「認識時裝設計課」，小五女生雅媛的作品，更令我眼前一亮。此課主要是講解時裝設計的基本創作概念及創作流程，學生需要上網找資料，然後把靈感繪製成Mood Board，最後再「落手落腳」把一件舊衣服改頭換面，「我在這件T恤上加了一些拼布，又把衫腳剪成一條條『鬚』再打結，希望看上去給人新潮一點的感覺」。雅媛有條不紊地向記者介紹她的「新」衣裳。負責這課的教師姚樂芝亦大讚學生的表現使她感到驚喜，「有些學生平日上學術課時是比較被動的，但在這個課堂卻非常主動發問，很願意去學習，他們很清楚自己想創作什麼，也很有信心去做，這令我很感動」。

舉辦「森林課程」 學求生技能

來年，黃偉立還想在下午課節加入「森林課程」，「芬蘭的學生，很多時都會走出課室，去到郊外學習。其實，我們亦有條件這樣做，因為我們是村校，鄰近鄉郊。我相信『森林課程』無論對學生的學術知識，包括現在教育界常說的STEM，以至他們的人生態度，或是求生技能，都能帶來正面的幫助」。

一級一班 教師可多關顧學生

芬蘭教育的另一大特色是「信任」、「自主」，這不單是指向學生，還指向教師。「我去芬蘭探訪過不同學校的校長，他們都不約而同地說，最重要是信任教師的專業，如果校長都不信任教師，教師又怎會信任學生呢？我的做法亦相似，我會放手給教師去建構自己的課堂，從來不會硬性規定他們一定要做什麼或不做什麼，但就鼓勵大家通過校內或校外，甚至是海外觀課、交流，吸收不同的教學經驗。」黃偉立說。

說到教師，不得不提通德學校的師生比例，該校有19名教職員，但由於全校只有6班學生（每級一班），因此每班可以同時得到3名教師照顧，這對於一般津校來說，是十分「奢侈」的安排。黃偉立期望，可以充分利用這個優勢，關顧到校內每一個學生的需要，「我們有一個『天使老師計劃』，在這個計劃下，各班那3名教師，會各自專責照顧9至10個學生，午膳時他們會聚在一起吃飯、聊天。通過這樣緊密的接觸，教師會很清楚每個孩子的獨特性，待他們升班時，便告之下一任負責的教師，這樣便做到真正與孩子同行，陪伴他們成長」。

功課量不多 形式多元化

在芬蘭，小學生基本上是沒有正式考試的，功課量亦不多，黃偉立不諱言，通德學校暫時未走到這一步，但能少的，已經盡量少，「學校全年有3個考試，但一年級會豁免第一個考試，改為以專題研習去評估學生的表現，看他們是否懂得把知識實際地應用出來。我發現這種評估方式的成效不錯，會考慮推展至其他級別，從而減少一次紙筆考試。至於功課，我認為給學生功課是需要的，但不用多、太操練，我相信通德學校的功課量已比大部分學校少，而且形式也很多元化，除了紙筆功課，還有拍片錄影的功課。舉例，數學科學量度，我們便會請學生拍片講解如何量度一張睡牀的長度，令功課變得更有趣，從而引發學生的學習動機」。

■學校資料

類別︰資助男女校

宗教︰無

辦學團體︰通德學校法團校董會

創校年份︰1957

校訓︰忠愛勤儉

教學語言︰中文

地址︰元朗錦田城門新村

電話︰2476 1101

網址︰www.ttsch.edu.hk

■有片睇︰bit.ly/31IOezd

[Happy PaMa 教得樂 第247期]