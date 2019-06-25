兒童遊戲達人王見好 讓孩子作主 玩得精彩

什麼才是遊戲？是否要回到1960至1980年代香港那種又長又好滑的滑梯，回到打得很高的韆鞦，才是遊戲呢？這種滑梯其實在香港仍未絕種，京士柏遊樂場就有一條（1989年智樂和市政局合作的香港首個通達兒童遊樂場）依山勢而建長滑梯，很刺激好玩。那麻鷹捉雞仔、永恆不變全球孩子愛戴的跳飛機，是否才是真遊戲呢？

不如先放下遊戲的定義，看看遊戲達人Kathy玩什麼。「在我兒子手裏，什麼也可以是遊戲！」Kathy說，這天她帶記者去屯門公園全港首個共融遊樂場，她介紹這裏有3個不同程度的彈牀，拉了記者去試一個長方形彈牀，是輪椅人士也可以連人帶椅推進去彈的。Kathy活潑愛玩，記者感到快要被彈走，這就是挑戰性和有驚無險，地面其實鋪滿了軟墊。她解釋，共融並不是指只融合肢體殘障的兒童，而是能融合不同能力的兒童，所以公園有觸感的玩意，有躲起來的橋下小洞，有扭盤扭出的香味，有沙池和玩水區，「這是智樂當顧問，第一次邀請屯門區小朋友參與設計的共融公眾概念遊樂場。我們的願景是香港能成為好玩的城市」。

爛傘、飲管 變出好玩遊戲

找Kathy訪問，因為她在《自己球場自己搵》的分享會上，快樂地談遊戲是兒童的權利，臉上綻開燦爛的笑容，對我城父母很有啟發作用。今天我們稱遊戲達人，大家就會想起電玩，反而像Kathy作為兒童遊樂場協會總幹事，在公在私推廣傳統的遊戲和兒童遊戲空間，就好像變了另類遊戲達人。Kathy也的確精通遊戲點子。23年前她加入智樂工作，當時兒子才1歲：「很感恩，我加入智樂，才改變自己對遊戲的看法，再把活動玩過的玩意，帶到我的家庭，我兩個子女都玩得好開心，丈夫見孩子快樂，也加入陪玩。」

這個遊戲之家，玩過的自創遊戲，年年月月累積無數，只數幾個經典的吧！子女幼兒時，就玩爛傘面，一家拉着傘面玩打風：「呼呼，3號風球、8號風球；玩兩玩，孩子就會變了另一種玩意，好像降落傘。」讓他們自主去玩，他們就會為遊戲作主。

子女小學中學繼續玩，回收的珍珠奶茶飲管，駁成通道，在入口管倒水，在出口管放水桶接水：「這次他們玩到好忙，很多駁口滴水。」阿媽也接受，遊戲完他們會拖地，將家具還原。

遊戲本來就是可以這樣玩，原來也很簡單。「有一件事我要講，我們一家去旅行，到每一個國家時，都會找當地小朋友覺得最好玩的遊樂場，到現在，最好玩的是東京冒險遊樂場，那裏的滑梯是要小朋友親自擔水，才可以玩到水滑梯，又可以玩水，又有泥土可以自己挖地坑，是自主性好強和有挑戰性的遊戲，我的仔女玩完，還說：『媽咪，你返香港要努力！』」言下之意，不就說香港的遊樂場不夠好玩？根據智樂的研究，Kathy稱香港18區遊樂場內容均很單一——其實不用智樂指吧，自己行過公園都知，遊樂場最多就是彈弓馬仔，跟着是長僅1米的滑梯。韆鞦？好像不多見，有時有，但矮得很，很難盪呀盪！

兒童需擁自己時間空間自主玩

只要有機會玩，一條滑梯3個小朋友還是會想出10個玩法，他們不是想聰明一點去玩，而是天生愛玩。Kathy說，爸媽或會反問，我們不已安排了興趣班嗎，都是玩啊？「我沒有說過這樣不好，父母做的都沒問題，但你有否發覺，興趣班完結，孩子仍會問：那我可否去玩？除了大人有目的安排的興趣，孩子也需要自主地玩，屬於他們的時間和空間地玩。」

遊戲，深藏了一個很大的世界。「根據很多資料和研究，遊戲能影響整體身體神經元（神經細胞，是神經系統的結構和功能單位，能感知環境變化傳遞信息）發展，美國兒科協會2018年的報告指出，孩子玩的時候，可以幫助腦部結構和功能發展，尤其是0至10歲；也培養人際關係，緩和壓力。」

或許，父母忘掉自己小時候是怎樣成長，而今天在遊樂場看到的香港小朋友，每個都最少有1至3個大人跟在身邊，指點遊戲，喂，不要跑，乖，這樣爬不可以，每人只可玩1次……

Kathy生於1960年代，記得小時候落樓下真的玩得不亦樂乎，有很刺激的執紙皮滑樓梯，很溫文的砌雪條棍，一班小朋友想玩什麼怎樣玩，有哭有笑……不過，一聽到紙皮滑樓梯，今天的父母真的嚇暈：「怎麼Kathy爸媽不管啊，摔下來怎辦？」

看似無目的 卻助孩子理解世界

「唏，我阿嫲要煮飯，點管得我們這麼多，有返學有返來吃飯就得囉！我阿媽在我們很小時就走了，我是大家姐，仲有3個細佬，阿爸掛住返工，那年代的父母都掛住搵食。」

Kathy笑說，她那年代的孩子和21世紀孩子，兩者的遊戲，簡直是天上人間，他們孩童時代是「無王管」：「只要不用見家長，大人就不理你。我們有的是時間，有的是遊戲的空間，但我們沒有安全設施，有時玩得摔下來頭破血流，我們想有人理也無人得閒關心你。但現在的小朋友，卻是全家人關心，連玩都安排好。網上有很多家長群組討論區，僅是考幼稚園準備面試就很緊張。」圍繞小朋友的世界失衡，但Kathy說，現今做家長有很大壓力，擔心沒為孩子準備未來，子女長大了會怪他們：「父母安排學習是沒有錯。遊戲的相反，是無得玩呀！大人其實可以放手，讓孩子做回遊戲的主角，當孩子全程投入去玩時，大人期望的東西，如大小肌肉運動、身體協調、社交、創意等，就會點點滴滴發揮出來，你看似無目的遊戲，卻在無目的中建立他對世界的理解。」

香港爸媽不是都想孩子長大做個快樂健康的人嗎？戲有益，兼且減壓。時光荏苒，Kathy孩子氣的臉孔下，大仔卻已讀大學，仍然開心愛玩，最近利用無用小冊子，在家裏玩層層疊遊戲，最痛快是一拉最底一張，整座塔塌下，有智力有歡笑且環保。大家想要偷師嗎？（The Brochure Structure：youtu.be/Qog79A228mM）

■給香港的話

「我愛遊戲，因為遊戲是美好的，小朋友為了玩，會心生好奇、自發主動、探索創新，會討論合作、勇敢挑戰，就算屢試屢敗，也不屈不撓屢敗屢試，這份堅持、毅力、熱誠，為了一件事、一個目標的那團火，值得大人發現和欣賞，好好學習。」

■Profile

王見好（Kathy）

兒童事務委員會（2018年5月31日成立）非官方委員，智樂兒童遊樂協會（非牟利機構）總幹事，1990年代中加入智樂之前是註冊社工。為家中長女，有3個弟弟，母親在她念小學時去世，從小孭着弟弟買餸和幫嫲嫲煮飯，卻無阻她有個快樂童年，在樓下遊樂場和小朋友玩得不亦樂乎。公屋鄰居守望相助，很幫忙這個單親家庭，令她夢想成為社工幫助社會。認為遊戲是兒童的權利，在遊戲中，兒童的全身神經元（神經細胞）發展，經歷自然學習和了解自己的過程，包括智能、體能、大小肌肉運動、判斷和社交能力等。她和丈夫和兩子女去旅行，每次都會尋找最好玩的遊樂場。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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