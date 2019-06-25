太陽鏡不抗UV 比無戴更傷眼

陰天紫外線高 也要戴太陽鏡

採訪當天，天陰多雲，街上沒有幾個人戴太陽眼鏡。但理大護眼中心眼科視光師葉詩敏說：「其實陰天也需要戴太陽眼鏡，據天文台資料顯示，今天的紫外線指數屬中等，中等或以上便應要作防護措施。」此外，很多人以為多雲便不會曬傷皮膚，其實不然，據天文台資料指出，高達80%的太陽紫外線能穿透稀薄的雲層，雲層的邊緣有時能反射紫外線，令紫外線強度增加。所以，以後在出門之前，宜透過天文台App、網頁或「打電話問天氣」（1878200），了解紫外線指數。

紫外線能量介乎X光和可見光的光譜中間，是能量較高的光線。然而很多人忽略了戴太陽眼鏡的重要，如果眼睛長期接觸紫外線，有可能患上翼狀贅肉、角膜炎、白內障及黃斑病變等眼疾。中大眼科中心醫生任卓昇解釋，眼睛的結構和相機相似，有鏡頭、光圈和底片的部分，眼角膜和晶狀體有如鏡頭，而視網膜的作用猶如底片。

「長期接觸紫外線，或會導致結膜病變，令透明的黏膜層增生、變得肥厚，看來像長了一塊肉於眼白上，並會慢慢延伸至瞳孔位置，因其形狀酷似昆蟲的翅膀，故名翼狀贅肉，情况嚴重的會影響視力。至於眼睛中的「鏡頭」——晶狀體，會受紫外線刺激而加速老化，變得渾濁不透明，形成白內障。再者，視網膜黃斑點退化則會引致黃斑病變，看東西時視野中心模糊、有黑影、線條扭曲變形等，需要及早治療。」任卓昇說。

紫外線最強的時間，一般約為上午11:00至下午3:00，如果這段時間長時間在戶外逗留，葉詩敏建議佩戴太陽眼鏡或戴上闊邊帽子，減少紫外線對眼睛的影響。

紫外線分為UVA、UVB和UVC 3種，所有UVC會被大氣層吸收，能穿透大氣層到達地面的，當中超過98%的紫外線是UVA，UVB少於2%。紫外線除了會傷害眼睛，也會傷害身體其他部分，UVB會引致皮膚曬傷，而UVA會令皮膚變黑、老化和催生皺紋，亦可能導致皮膚癌。

鏡片鮮艷致影像偏色 眼睛易不適

近年有兩款太陽眼鏡款式十分流行，一款是水銀鏡片，另一款則是平面鏡片。先說水銀鏡片，它的鏡面帶偏藍或偏黃色，表面的鍍膜能反射影像，葉詩敏指它具有實際用途，能反射過強光線，特別適合在雪地、水上等眩光強烈的環境下使用。但選購時，要注意水銀塗層是否平均，方法是將眼鏡拿上手，仔細留意鏡面的反射影像有否變形，「如果影像有輕微變形，代表鏡面塗層不平均，長時間佩戴，或會令眼睛不適」。

不論是一般太陽眼鏡或水銀鏡片，葉詩敏指鏡片顏色宜選擇灰綠色、灰色或茶色，因為影像產生偏色的情况少；至於紫、藍、橙及粉紅色等鮮艷顏色鏡片，則不建議選擇，因會令影像產生偏色情况，令眼睛不適，更會因為未能準確辨認行人過路燈的顏色，易生危險。葉提醒，水銀鏡片的鏡面顏色不等於鏡片顏色，選購時，可將眼鏡置在白紙或白牆之前，方便分辨。

平面鏡無弧度 增眼睛接觸紫外線

至於平面鏡片，由於鏡面沒有弧度，相比傳統的太陽眼鏡，會增加紫外線接觸眼睛。另一方面，製造鏡片的過程中，廠商會將化學物質塗於鏡片上，以阻隔紫外線，葉詩敏表示，「具弧度的鏡片使鍍膜平均分佈於鏡片上，效果較佳。至於平面鏡片塗層能否做得平滑均勻，需要視乎廠商所使用的技術。如果鍍膜塗層不平均，或會出現眩光，長時間佩戴導致眼睛不適。」

選購宜有 UV400標籤

太陽眼鏡鏡片顏色並非愈深愈好，有否加入防UV塗層才是重點。如果塗層未能有效防UV，甚或根本沒有防UV功能，很可能讓眼睛暴露在更多紫外線中。如何得知眼鏡的防UV塗層是否合規格？可以留意眼鏡有否貼上UV400標籤。葉詩敏表示，「UV400標籤表示鏡片可阻擋波長400納米以下的紫外線，包括UVA和UVB」。由於不能以肉眼判斷太陽眼鏡的防UV效能，建議前往有信譽的眼鏡店選購，一般眼鏡店都有測試紫外線的儀器，檢測眼鏡能否阻隔UV。

葉詩敏提醒，佩戴沒有足夠防紫外線效能的墨鏡，相比沒有佩戴，對眼睛的傷害更大。「由於瞳孔在光線偏暗時會放大，讓更多紫外線進入眼睛，增加了眼睛角膜和視網膜受紫外線傷害的風險。」在一般戶外活動佩戴的太陽眼鏡，鏡片的透光度可選擇10%至30%內，如果滑雪、登山或水上活動，鏡片的透光度則宜低於10%。

一般透明光學鏡片也有防UV功能，佩戴眼鏡人士，可選擇變色鏡片，鏡片隨着陽光的強弱而變色，既能阻擋刺眼陽光，亦能擋UV。

至於鏡片類型方面，市面上的太陽眼鏡，主要分為單色鏡片和偏光鏡片。單色鏡片是最常用的太陽眼鏡鏡片，每個位置都有相同的透光度。至於偏光鏡片，能過濾雪面、水面、鏡面反射的陽光，提高視野的清晰度，適合水上活動、滑雪及駕駛時使用。

文：李佩雯

編輯：梁小玲

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