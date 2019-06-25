日式卷蛋：低糖低油卷蛋 變奏50款口味

【明報專訊】在網絡上搜尋卷蛋二字，發現jenjen.bakerylove人氣高企。小店由熱愛下廚的Jen（杜欣熹）主理，3年前開始透過網絡平台出售自家製日式卷蛋及戚風蛋糕，累積大量捧場客。去年中正式在九龍灣工廈設置門市。Jen認為卷蛋容易製作，但要變奏出多元口味卻是一大挑戰。她隔個月就會到台灣或日本的茶園及小店購買新鮮食材，短短幾年已經組合出逾50款口味的卷蛋。當中以茶味款式最受歡迎，招牌作三重濃小山園抹茶卷蛋就用上京都宇治丸久小山園的抹茶粉製作，三重抹茶滋味包括中間的抹茶流心忌廉、鬆軟的抹茶蛋糕，以及面層的抹茶茶醬。其他茶款還有由台灣茶園直接入口的烏龍茶，包括：醇厚回甘的凍頂烏龍、帶醇厚焙火香的炭焙烏龍，還有產自日本的玄米茶等。她指出，製作茶味卷蛋不易，「茶葉經烤焙後各有獨特氧化度，會消泡、難以發打，忌廉容易塌下。愈濃的茶，愈難做出鬆軟的口感」。