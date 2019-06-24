醫學滿東華：我無胸痛，一定要覆診嗎？

事實上，許多病人都有陳小姐這種想法。他們認為疾病並不嚴重，因為沒有徵狀，也不影響日常生活。健康檢查目的是在患者出現任何徵狀之前找出疾病。從醫學角度來看，預防勝於治療，在早期階段治療或根治病症通常也更容易，今天具體談談冠狀動脈電腦斷層掃描檢查。

什麼是CCTA？

冠狀動脈斷層掃描血管造影（coronary computed tomography angiography，CCTA）是一種心臟成像測試，有助確定斑塊積聚是否使冠狀動脈狹窄。斑塊由各種物質組成，如脂肪、膽固醇和鈣，沿着動脈的內層沉積。累積的斑塊可以隨着時間減少或完全阻止血液流動。CCTA掃描需要接受含碘顯影劑作為靜脈注射，以確保能獲得心臟血管的最佳圖像。

好處與風險？

很多病人選擇CCTA因為它是不侵入性，不需要動脈刺穿，也不需要放長導管和導線進入體內，患者一般不需要任何時間復元。

當然CCTA也潛在風險，不過出現嚴重併發症屬罕見，例如使腎功能惡化，嚴重的過敏反應或顯影劑在靜脈注射位置漏出導致血管和神經損傷。另外，CCTA含有輻射，始終有輕微增加患上癌症的風險，然而準確診斷的好處遠大於風險。

CCTA有哪些局限？

雖然CCTA能幫助很多病人檢查，但也非萬能！心律異常患者可能不適合接受此類檢查，因為圖像質量有可能受到影響。如平日拍照，如果影像不斷移動，拍出來的相片也會模糊。與僅作為診斷測試的CCTA不同，侵入性冠狀動脈血管造影術於單次治療中就有診斷和治療的效果。如果在接受CCTA期間，發現心臟血管變窄或堵塞，則不能同時治療。

回到病人陳小姐。最後她還是乖乖的帶着報告到心臟科專科覆診。她接受了心導管及冠狀動脈造影以確認診斷並且放入支架以打開收窄的心血管。手術後她情况良好，也很高興及早發現冠心病而避過了急性心臟病發的危險！

以上只是冠狀動脈斷層掃描血管造影的簡介。請諮詢你的家庭醫生/心臟科醫生，看看這項篩查測試是否適合你。

文：鄺彥頤（東華三院放射診斷科副顧問醫生）