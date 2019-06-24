「躺」着瘦只是夢 牀上運動低效易拉傷

網上有很多「懶人運動」影片，主張入睡前或起身時，在牀上做10多分鐘運動，包括伸展及肌力訓練，例如仰臥起坐、平板支撐或踢腿，針對腰、腹、臀及大腿肌肉等運動，標榜「躺」着也能瘦。註冊物理治療師藍芳指出，這些訓練向來在瑜伽墊上進行，若改為牀上做，會減低強度。她解釋︰「牀褥有彈性，有回彈力，部分動作如仰臥起坐、踢腿可更輕鬆地完成。」

難消脂操肌 聊勝於無

對懶人來說，可以輕鬆做運動，當然是喜訊，不過「一分耕耘一分收穫」，想達到健美效果，便要做得更長時間。藍芳指出，「在牀上做這些運動，強度較在瑜伽墊上做為低，網上片段建議做10分鐘，時間短，成效有限，不能達到減脂肪效果。平常在瑜伽墊上做肌肉訓練，每日做20分鐘，約4至6星期已見身形變得較結實。但懶人運動隨時要做上3個月才見到身形變化」。

如果一心想靠懶人運動來練出腹肌或馬甲線，藍芳認為未必可以。「想鍛煉肌肉至有明顯線條，練出馬甲線及腹肌等，必須負重運動，有足夠阻力或重量訓練，才能刺激肌肉纖維生長。不過，懶人運動不用器械，主要靠自己身體作負重，而身體早已習慣自己的體重，因此未能有效刺激肌肉，難以達到目標。」

牀褥軟身 姿勢不當下發力

雖然懶人運動成效低，但對於平日沒有運動習慣的人來說，不失為入門選擇，用來提升健康。「因為伸展加低強度運動，可紓緩繃緊肌肉，總勝過完全不做運動。」但有一點要留意，懶人運動強度低，但不代表較安全，一樣有受傷風險。她解釋：「牀褥較軟身，躺在牀上身體未能挺直，在姿勢不正下發力，容易拉傷肌肉或韌帶。尤其是做平板支撐時，利用手腕支撐身體，而手腕韌帶較弱，易因姿勢錯誤而受傷。」她建議，新手可在牀上簡單伸展，之後轉到瑜伽墊上做強度較高的運動。

若想塑身 早上運動較佳

懶人運動可以早上或晚上做，究竟兩個時間有何分別？藍芳解釋︰「 早上起身做，可以改善血液循環，令人更精神，同時令新陳代謝率上升，有助全日消耗更多能量。若以修飾線條為目標，建議早上做。」藍芳認為懶人運動量及強度都不高，不擔心出現血糖低，就算空腹做問題也不大。至於晚上運動，則可以放鬆肌肉，增加身體柔軟度，放鬆心情，提升睡眠質素。

文：許朝茵

編輯：蔡曉彤

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