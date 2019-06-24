柏金遜症，因為病人大腦缺乏多巴胺（dopamine），出現緩慢、僵硬、震顫。有研究發現，帶有柏金遜症突變基因的人，未有徵狀前，大腦中血清素已開始流失。

英國倫敦國王學院、希臘雅典大學等合作研究，將25個正常人的大腦掃描，與一個帶有柏金遜症突變基因A53T SNCA家族的14名成員作比較。14名帶基因的成員中，7人仍未出現柏金遜症徵狀，大腦多巴胺正常，但他們的血清素受體減少。研究員指，在遺傳性柏金遜症中，病人大腦的血清素改變早於多巴胺，希望藉此找到柏金遜症早期診斷標準。研究報告在《刺針：神經醫學》（The Lancet: Neurology）刊登。

資料來源：英國國民保健署

■食大咗，點算好？

‧不要自責：偶爾一餐食過量，不會危害健康

‧散步：能幫助消化，也有助控制血糖

‧飲水：餐後1杯水（不是大量灌水），可減少食物中過多鈉質

‧不要躺下：食飽躺下會減慢消化，增加胃酸倒流風險

‧不要飲用汽水：汽水會進一步增加腸胃飽脹感

‧收起剩餘食物：食物放在餐桌上，會令人繼續進食

‧運動：跑步、打波、舉重都有助消耗過多熱量，但要在餐後3至4小時開始

‧計劃下一餐：計劃下一餐及未來數天的飲食，選擇低熱量食物

‧慢慢咀嚼：進食時要慢慢咀嚼，感受食物的香味、質感

‧挑選食材：減少肥肉、白麵包、炸薯條，選擇蔬菜、全穀類食物

不過，如果你經常食過飽引起不適，可能是飲食失調，建議找醫生傾傾。

資料來源：www.webmd.com

■中醫護腰有妙法

腰痛令人坐立不安，影響日常生活，漸漸更可能累及膝關節，甚至整個脊椎。香港公共圖書館與博愛醫院合辦免費講座，以中醫角度講述腰痛的成因、徵狀及預防保健方法。名額有限，每人只限預留座位一個，先到先得。

日期：7月19日（周五）

時間：下午2:30至4:00

講者：註冊中醫林菁（粵語主講）

地點：觀塘瑞和街公共圖書館（推廣活動室）

報名：7月5日起登入公共圖書館網頁或致電登記

查詢：2927 3055

網址：www.hkpl.gov.hk