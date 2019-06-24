考試壓力爆表 爸媽忌囉嗦！

「初中的時候，阿仔通常也是名列前茅；升上中四後，成績較以往遜色。我擔心他接受不到自己的DSE成績未如理想。」父親這樣說。面對公開考試，不單孩子有壓力，父母的神經也繃緊。父母督促溫習，究竟是關心還是施壓？

這天只有父母來見我，爸爸是專業人士，媽媽是家庭主婦。兒子在中五下學期開始，每天放學回家便倒頭大睡，有時甚至連晚餐也不想吃，爸爸看在眼裏，有時忍不住說他幾句，兒子的反應是木無表情。這樣的互動已持續了一個多學期。父母眼見兒子成績一直下滑，不禁焦急起來。爸爸也跟兒子好好地談過，想了解他的困難，但兒子只是說他心中有數，正在努力改善中。

兒子「怕煩」迴避 「傾談」失效

我真心相信這個爸爸愛他的兒子，不是要求兒子考得什麼成績，最擔心兒子萬一DSE成績未如理想而就此一蹶不振。但面對兒子這個狀况，他又做不到完全視而不見。為此，爸爸也感到沮喪和無能為力。但明顯地，跟兒子這種「傾談」起不了作用，兒子只會更迴避爸爸，因為「怕煩」。

媽媽認為兒子自小已是個自律懂事、注重學業的男孩，只是在面對人生第一次公開考試的這段期間，他感到前所未有的壓力，失了方寸。她知道兒子仍然在努力拿揑處理壓力的技巧和尋找自己的平衡點。面對丈夫的沮喪和焦躁，以及兒子的無奈與壓力，在媽媽和妻子的兩個角色中，她也感受到很大的張力。

體會身心反應 找出紓壓方式

「如果要在兒子的學業成績和心理健康兩者選一，我不作他選，後者必先。人生路漫長，如果問我最希望兒子要在這次經驗中學到什麼，我會認為如果他可以因而加深對自己的了解，體會到自己面對挑戰時的反應，並從中找到合適的紓壓方式，已經上了人生重要的一課。」這個媽媽的說話令我十分感動。

媽媽說她沒有讀過大學，但對於當年自己會考時面對過的壓力，仍然記憶猶新。她說，那時只想父母明白她，不囉嗦，靜靜地坐在身旁支持她、相信她，陪伴她迎難而上。當了媽媽後，她一直是兒子每次遇到困難時的同行者，默默地陪着他、支持他經歷每次的成功與失敗。

最後兒子來了見我。他是個文靜內向、做事認真的男孩，十分重視自己的學業。他說，隨着中五的課程愈來愈緊迫，感到壓力愈來愈大，即使如常地努力，仍然保持不到昔日的成績，失望和沮喪之餘，也漸漸失去了讀書的衝勁和動力。他白天在學校努力「操卷」，回到家已筋疲力盡。他知道自己需要休息，睡覺和打機讓他暫時紓緩壓力；但也明白不可以逃避太久，因為接下來又是測驗和考試。他從來沒有想過公開考試的壓力是那麼逼人，也沒有跟其他人說過自己的壓力和情緒。他明白父母的苦心，也不想打擾同學，於是一直放在心裏，干擾了內心的平衡。

坦誠表達自己 減少猜測

我讓他舒坦地說出遏抑了很久的心事。我們也討論了情緒和壓力管理的技巧。我鼓勵他坦誠地跟父母表達自己的想法、感受，特別是他內心的掙扎，也讓父母知道他有讀書計劃，令父母放心並信任他是有計劃地準備公開試，從而減少不必要的猜測和囉嗦。另一方面，我也請兒子嘗試明白父母的心情和想法，希望增進父母兒子彼此間的溝通和同理心，讓父母陪伴他面對這個人生的挑戰。

兒子接納意見，改善溫習方式和重整他的時間管理技巧。跟父母多了溝通之後，整個家庭的氣氛改變了，兒子的心情也輕鬆了。母親說，兒子躲在牀上睡覺的時間減少了，對學習的信心回來了，令父母放心多了。在過去的中六文憑試，兒子在整個考試期間都懷着安穩的心情應試。現階段是等待收成的時候，兒子回望高中幾年的日子，覺得自己上了人生重要的一課。而父母在教養孩子方面也有更深刻的反省和體會。

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯：陳玥玲

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