吾生有杏：院長醫生周記（95）：自主學醫路

這幾位學生，都是我熟識的。Annie（化名）希望可以像腫瘤科的馬教授一樣，將來成為年輕的教授，一面做科研，一面做臨牀工作。她一直都想在研究方面預備自己，這幾年除了跟着她的導師做研究外，更在完成醫學院四年級的課程後，到哈佛大學的癌症研究中心學習一年。這天原來是她離港到美國進修的前一天，特意回醫院的圖書館找些資料。

那邊的Samuel（化名）是一個陽光大男孩，一直很有興趣做人道救援工作，立志成為外科醫生，加入無國界醫生到有需要地區做救援。自入讀醫學院後，多次到訪不同地區如尼泊爾、四川、東非洲等地服務當地社區。今年暑假，Samuel去了英國牛津大學，參與災害與人道救援的團隊學習。皮膚曬得有點黝黑的他，原來剛從一個service trip 回來，幾個星期後又會再出發往另一個地區作災後重建的工作。

另一位同學Eric（化名），除了讀醫外，對很多東西都很好奇，很有求知精神。在大學一年級時，他除了「上莊」，也副修法文。之後兩年繼續在醫科課程以外副修統計學和心理學，希望將來可以在公共衛生發展。原來Eric更希望有機會像他的師姐一樣，到瑞士世界衛生組織實習，到時他的多國語言能力便可以大派用場了。

新生入學收「心願卡」

這幾位同學不是個別例子。愈來愈多醫科生希望涉獵更多，認識這個世界更廣、更深。我極之支持他們，因為要做一個好醫生，只是追求醫學知識是不足夠。愈學得多，便愈知道自己的渺小和不足，心裏便會愈謙卑起來。所以我和其他同事，都非常鼓勵同學在醫學院的這幾年嘗試不同的事物，不單單要讀萬卷書，更要行萬里路。我們現今的社會，實在太需要有國際視野、有廣闊胸襟的下一代。

當然，每個同學的性格、心志都不同，有不同的步伐，有不同的追求。所以醫學院在課程的安排上容許有彈性，讓他們自主。今年9月開始，每位新生入學的時候都會收到一張「心願卡」，鼓勵同學思考一下如何過這幾年在醫學院的日子，只要他們願意，醫學院的教職員都會全力支持和協助他們達成。他們可以每年改變這些心願，一步一步的朝着自己的目標向前走。

正如那幾位同學一樣，各自各精彩，每位同學都可以自主他們的學習經歷，共通點是他們在這幾年學醫的日子裏，都認識自己更多，更明白自己想成為怎樣的一位醫生，並且好好的裝備自己成為這樣的醫生。這是我作為他們老師最開心和最滿足的事。

我完全投入了與他們的對話中，這時我的電話響起，同事提提我要到內鏡中心做手術……我只好和這幾位同學道別，再次回到工作中。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，香港中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮