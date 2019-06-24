病徵非典型易被忽略 笑得食得 也可能抑鬱

偏偏有些抑鬱症患者情緒激動，煩躁易怒，甚至會大吃大喝，病情容易被忽略。醫生提醒，當一個人情緒走向負面，或經常投訴身體不適，身邊人就要注意。

■問醫生

◆鄭：鄭志文（家庭醫生）

◆曾：曾繁光（精神科專科醫生）

■抑鬱症多屬遺傳？

問：抑鬱症徵狀，一定是不開心？

鄭：經傳媒廣泛報道，大眾對抑鬱症已有較深認識。抑鬱症可通過量表初步評估，量表分為兩部分，首先接受測試者必須持續兩星期以上情緒低落，或對身邊事情失去興趣；其次是食慾改變，經常疲倦，思想動作緩慢，集中力下降，有罪疚感或有自殺傾向等6項徵狀中出現4項，而以上徵狀並非因其他疾病如甲狀腺失調、思覺失調或服食藥物所引起，並影響日常生活，便符合「1+4」的評估標準，可能患上抑鬱症。不過，當中還有「非典型抑鬱症」，患者未必有齊上述徵狀，所以應交由醫生詳細診斷，以免延誤病情。

曾：大部分抑鬱症都與先天遺傳有關，但長時間面對壓力、酗酒或濫用藥物，也有可能引發抑鬱症。發病年齡為15至60歲，但幾歲小朋友及八九十歲的長者也會患上。

■行為突變要留神？

問：何謂非典型抑鬱症？徵狀有何分別？

鄭：非典型抑鬱症也是抑鬱症的一種，只是患者表現出來的徵狀未符合「1+4」的評估準則。其實非典型抑鬱症，只是在實證醫學下病症分類，方便醫生溝通或研究。臨牀上需要因應病人不同情况擬定治療方案。無論是典型或非典型，骨幹都是指一個人情緒走向負面。

曾：約兩成抑鬱症患者，表現未必是抑鬱徵狀，有些可能會好煩躁成日鬧人，甚至有些看起來很快樂，但實際上可能已在思考如何了結生命。有精神解剖學研究顯示，約五至七成自殺者生前已有證據顯示患有抑鬱症，但因未被發現徵狀，結果得不到治療而輕生。曾有個婆婆常說自己心口翳痛，腸胃不舒服，看了很多專科醫生也找不到問題所在，最後轉介來看精神科；陪同一起來的兒子說，婆婆從來沒有說不快樂，但會經常罵人。經詳細問症，發現原來她每晚失眠，常有便秘，體重在一年內減少了50磅，而且因為心口翳痛，間中會為此落淚，覺得人生沒有意義。最後確診患有抑鬱症，服用精神科藥物後，大大減輕了心口翳痛的感覺。由於病人沒有不開心或失去興趣等抑鬱徵狀，所以親友難以察覺。因此，最重要是留意日常行為的轉變，例如最近心情突然很差、暴飲暴食等，都可能是情緒問題。

■躁鬱誤當抑鬱 食錯藥亂買樓？

問：既然是非典型，如何確診？

曾：無論是抑鬱症抑或非典型抑鬱症，都無法用儀器或驗血確診，需要靠醫生臨牀診斷。為何醫生有時會建議患者檢查身體，因為有其他疾病也會出現抑鬱症徵狀，例如曾有一個校長，突然有天拒絕洗澡及吃飯，情緒很低落，服用抗抑鬱藥後情况仍未見改善；便懷疑是大腦前額葉功能出現問題，接受磁力共振後發現腦內有一個4厘米腫瘤。其他疾病如甲狀腺分泌過高或過低、感冒、肝炎，也可能出現抑鬱徵狀，所以為了排除其他疾病，有時也會建議患者接受檢查。

另外，醫生要分清楚患者是躁鬱症還是抑鬱症，由於兩者初期徵狀相似，醫生也有可能走漏眼。如果是躁鬱症患者，服用抗抑鬱藥後情緒會很亢奮，覺得自己好叻，曾有病人試過胡亂購物，走去買鑽石，甚至買了1個2000萬的物業。由於抗抑鬱藥在服用後4至8星期才出現效果，如患者用藥1星期後已表現異常，就要立即轉治療方向。

■不吃藥可以嗎？

問：治療抑鬱症，一定要食藥？

鄭：自從選擇性血清素回收抑制劑（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors）出現後，治療方面就簡單得多，因為藥效高，副作用較少，但仍未簡單到只靠一種藥或固定劑量就可治療。抑鬱症是長期病患，治療期一般4至6個月，醫生開藥前要先評估病情，例如是否有高度自殺傾向，如病情嚴重便要考慮院舍治療，同時亦可配合心理治療雙管齊下。

曾：最具成本效益的治療方法依然是抗抑鬱藥，藥物有新舊之分，新藥較少副作用；有研究顯示病人在服用新藥後情緒會好轉，不會感到難過，還會有開心感覺。不過，雖然副作用較少，但在服藥初期會有反胃及作嘔的反應，通常一至兩星期後就會好轉。

此外，美國食品及藥物管理局（FDA）月前批准一種含有艾氯胺酮（esketamine）成分的噴鼻劑，應用於治療重度抑鬱症，不過艾氯胺酮成分與俗稱「K仔」的氯胺酮（ketamine）相近，所以對成癮的爭議仍然很大。除了藥物，心理治療同樣有效，而腦磁力刺激治療或直流電刺激治療，對不適合服用藥物或重度抑鬱症病人亦非常有效。

■運動曬太陽助預防？

問：如何預防抑鬱症？

曾：有病人說，抑鬱症既然是遺傳，沒法預防，好悲哀！但其實醫學界在病理上有新發現，其中有研究指出抑鬱症可能是腦內情緒迴環（Emotional Circuits）出現問題，導致神經單元樹突損毁無法傳遞神經信號。這些研究都有助了解問題所在，所以不用灰心。另外，亦有方法可減少病情復發和預防，例如隔日做中等強度運動，曬太陽，多食含奧米加3的魚類，多吃五色蔬菜等。另外，朋友支持及家人互信，都有助控制病情。

文：Genki

插圖：杜思頴

編輯：梁小玲

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