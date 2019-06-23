星期日文學‧辛波絲卡：毒舌的編輯，睿智的詩人

戴上面具的劊子手

全集分批出版，詩集、信札已經面世，閱讀札記則尚未現身。其中最令我期待的，是李怡楠、龔泠兮翻譯的《希姆博爾斯卡信札：寫給文學愛好者的信》，此書過往未有中譯或英譯，甚至在作品年表中也缺席了。看到書名，我期待這書就像里爾克的《給青年詩人的信》，或楊牧的《一首詩的完成》，溫柔地跟年輕人分享過來人的心得——但我錯了！這書非常毒舌，我甚至認不出那就是辛波絲卡。先交代寫作背景：一九五三至一九八一年，辛波絲卡擔任文學雜誌《文學生活》的編輯，覺得需要公開解釋稿件處理，便與另一編輯開設專欄「文學信札」，匿名回覆具名的投稿者，而稿件不少來自多是初試啼聲的年輕人。不過，與其說辛波絲卡在回覆作者，不如說是公開行刑——有訪問者甚至打趣，辛波絲卡根本是戴上面具的劊子手。看來做編輯的辛波絲卡，和詩人辛波絲卡，氣質不太一樣。

齊來看看辛波絲卡怎樣行刑吧。對於抄襲者，她這樣回覆：「建議您從《人間喜劇》開始抄。這本書寫得不錯，還很厚。」是因為抄襲十惡不赦，她才說得這麼狠嗎？不，作品寫得太陳套的作者也不好過：「您的詩歌從形式和概念上來看都十分古老，特別像一位生活在十九世紀的姑娘寫出的。難道這是您從曾祖母的日記本中抄錄的詩句？」辛波絲卡重視新意，自己出言譏諷時也奇招百出：「一百年前您可能會收到編輯部這樣的回信：『來吧，年輕人！』您的詩歌很獨特，預示着詩歌藝術的革新，會增添新的色彩……」作品寫得不好固然有罪，手稿太潦草也不放過：「印刷藝術大師還沒發明出不清楚的字體呢！如果出現這樣的發明，那我們再去估算稿費。」

辛波絲卡的這些回覆，短的四五行，大多不足半頁。如此簡短，如此毒舌，真的是為了向年輕的來稿者好好解釋嗎？如果我是當年的來稿者，多半大受打擊，從此不敢打擾大詩人，甚至永遠在文學的殿堂外止步。其實我也編輯過文學雜誌，深深明白收到奇怪的來稿時有多吐血，比如曾經有人一口氣寄來幾十篇，還擔心你不懂，篇篇附上主旨。我現在讀到辛波絲卡的回覆，覺得特別痛快，可以想像，她生於現代的話肯定時常上網吐槽，大受歡迎。其實，辛波絲卡自己也承認：「『信札』的趣味性要高於它的教育意義。」有趣，當然是對局外的讀者而言，至於笑話的主角，往往笑不出來。我不禁懷疑，辛波絲卡心底裏並不是為這些可憐的來稿者而寫——斬首示眾，當然不是為了死囚。難怪當時有人抱打不平，指摘辛波絲卡糟蹋文學的幼苗，她卻毫不退讓，直言小草永遠只能是小草：「植物會覺得自己能長成參天大樹，但在我們看來，它就是一棵小草，哪怕是最精心的呵護也無法讓它變成一棵大樹。」這是什麼意思呢？辛波絲卡多次在回覆時強調，寫作需要天賦。

詩人都是天生的嗎？

辛波絲卡的詩明朗可讀，從初中生到成年人都能夠欣賞，我常常用於寫作教學，學生也通常喜歡。因此，當我讀到她寫出這樣貴族的話，不禁大吃一驚：「文學之路對每個人都開放。當然這只是表面上的，總歸還是基因決定一切。」她相信，有天賦的作者只需略加點撥，別的嘛，一天講八個小時也是白講。怪不得她回覆來稿者都像匕首，一招定生死。辛波絲卡認為天賦是什麼呢？除了對文字的判斷，還有對日常生活的敏感：「一個合格的作家應對微不足道的，甚至旁人習以為常的事物具有敏銳的感知力。」這倒是脗合了詩人辛波絲卡一貫的形象：從日常生活中發現奇蹟。問題是，沒有天賦該怎麼辦呢？辛波絲卡說，就好好做個讀者吧：「光明的未來在等待，那就是您將成為一個優質讀者的未來，因為您毫無私心；你還將成為文學的情人，您將永遠是她的最佳伴侶，也就是說，你不必征服她，而是被她征服。」這倒有幾分道理，但千萬別以為辛波絲卡偷偷從毒舌的編輯轉職成輔導員了，她說這些話之前，早就煞有介事地預告：「請注意，我們開始安慰你了。」事先張揚的安慰，顯然不會是治癒系。

辛波絲卡這麼強調天賦，難免令人好奇：她自己是個早慧的詩人嗎？中譯全集完整地收錄了辛波絲卡自己也嫌棄的兩本早期出版詩集，裏面大多是相當直白的政治宣傳，有時候只看詩題就能猜到一半的內容了，比如〈歡呼建設社會主義城巿〉和〈我們的工人談帝國主義〉。如果讀者對辛波絲卡一無所知，乖乖地從這書的第一頁讀起，肯定會有創傷。其實，林洪亮翻譯的這套詩集，以至整套全集都有個明顯的缺陷，就是背景資料交代得太少。比如說，它居然沒有告訴我們，二○一四年出版的《黑色的歌》，才是辛波絲卡第一本完成的詩集，估計因不合當時社會的意識形態而未有出版。同是以政治詩為主，它卻比最早出版的兩本精彩多了。讀過了它，你才不會懷疑辛波絲卡的天賦，也就明白了她回覆來稿者時為何如此強調天賦——做編輯的辛波絲卡，畢竟是從詩人辛波絲卡衍生。林蔚昀在二○一六年出版的《黑色的歌》中譯很有心思，不但翻譯了原書，還插入了題材、主題相關的作品，令人發現她那些最成熟的作品，在起步時已略見端倪。如此編譯，在內容和結構上都不算忠實，但切中了讀者以至研究者的需要：我們對這書好奇，不都是為了尋找那個睿智的辛波絲卡的起點嗎？是的，一切歷史都是當代史。

生活都是奇蹟

我寫過〈我們的辛波絲卡〉和〈另一個辛波絲卡〉，分析她的詩歌特色，惟受資料所限，當時未有多談她晚期的作品。現在既有林洪亮的中譯全集，陳黎、張芬齡、林蔚昀也選譯了她的大量晚期作品，正好細嚼她生前出版的最後一本詩集《這裏》，以及死後出版的《夠了》。正如陳黎和張芬齡指出，辛波絲卡的晚期作品貫徹一直的特色和水準，換言之她應該沒有什麼晚期風格。這看似平平無奇，但對照無數在晚年詩藝崩壞的華文詩人（別問我例子），就不得不為辛波絲卡驚歎了。為什麼她的詩藝一直不老？也許因為她一直耐心而好奇地從人生日常中發掘奇蹟，不太倚重隱喻的撐竿跳，毋須太多青春的荷爾蒙。辛波絲卡有一首中期作品，就叫做〈奇蹟巿集〉（林蔚昀譯），點出生活中處處都是奇蹟，比如「一小朵輕盈的雲／竟然能遮蔽巨大又沉重的月亮」是視覺的奇蹟，甚至「母牛就是母牛」也是存在的奇蹟。原來平淡無聊的不是生活本身，是我們的眼睛和腦袋。

在辛波絲卡的晚期作品裏，我們仍能讀到日常的奇蹟：

你不用門票就可以在行星的旋轉木馬上繞圈

並且和它一起在星系的風暴中坐霸王車

通過那些風馳電掣的光年 如此迅速

甚至在地球上 沒有任何事物來得及顫抖

——〈這裏〉，林蔚昀譯

地球每秒公轉29.87公里，比什麼戰機都要快，怎麼我們沒有被甩到太空？科學家可以冷靜地告訴你原因，詩人卻感受到人類多麼幸運。是的，光是平安地活着，就是奇蹟了。除了現實生活，夢也是奇蹟：

不管地質學家的知識和學問，

他嘲笑他們的磁鐵、圖表和地圖──

夢在短瞬間

把群山堆放在我們面前，

公然像磐石一樣堅固。

──〈夢〉，林洪亮譯

夢裏，萬物來去無蹤。詩人便聯想到現實中的專家，他們面對夢中的奇蹟也會束手無策。地質學家帶來一大堆工具，能解釋群山如何瘋長嗎？夢裏，我們也能超出各種限制：「以不懂的語言和人侃侃而談，／不僅是和任何人，而且還和死人。」（〈夢〉）從現實到夢境，每天都在奇蹟與奇蹟之間穿梭。

無處不是鏡頭

辛波絲卡能夠發現日常的奇蹟，因為她能跳出庸常的觀察角度。她的寫作手法多變，每次都能帶來新的觀察角度。她擅長擬人，例如〈和回憶很難相處〉（林蔚昀譯），把回憶設定為嘮嘮叨叨的傾訴者，「孜孜不倦地把過往的信件／照片擺到我面前／提起重要和不重要的事件」，沒完沒了地吸引「我」的注意力，還會重提「我」的大錯，根本是情感勒索。〈主意〉中，「主意」就像人一樣，不斷跟「我」耳語，「我」卻推三推四，叫對方「不要折騰自己」，還說有人可以把這個意念寫得更好，「我可以給你他們的姓名和地址」，最後靈感只好「嘆了一口氣」，消失了。很多人寫不出什麼，就說沒靈感，辛波絲卡卻像暗笑：怨什麼，你們只是不敢抓住它而已。

更多的時候，辛波絲卡會把鏡頭移到不起眼的地方。例如〈旅行前〉（陳黎、張芬齡譯）在意的，居然不是旅行的地點，而是頭上的天空。香港人都愛在假期旅遊，暫時逃出生天。然而，在詩人的眼中，走得再遠，也只能「摸摸近在手邊的器物，／放眼意想中的遠方，／聽聽聽力所及範圍內的聲音」。至於飛機駛過的「無邊無垠，／飛逝的天空」，才是真正無限的空間，而我們每次旅行都必會錯過。〈鏡子〉（林洪亮譯）寫一座毁壞的城，不去直接描寫瓦礫或傷亡，卻瞄準一面離奇地倖存的鏡子，說它「不再能照出任何人的臉孔，／沒有梳理頭髮的手，／沒有面對房間的門」。滿目瘡痍，死傷無數，就這樣借鏡子的獨眼側寫出來了。有與無的對比，死物和死城的並置，淡淡地透出蒼涼。然而辛波絲卡沒有沉溺於傷感，甚至打趣這就像「度假」，無人的自然風光反而變得靜好。這些出其不意的幽默感，多少跟毒舌的編輯身影是一致的，只是在冷靜中隱含更多悲憫。

這年頭，讀詩幹嗎？辛波絲卡的詩歌不斷轉換視角，讓人從欄柵裏看到天空。她有一首短詩，觸目驚心：

炎熱的日子，狗窩和一條被鎖住的狗，

下面幾步遠有一個盛滿水的盤子，

可是鐵鏈太短，狗夠不着。

讓我們給這情景再加一細節：

我們的鎖鏈要長很多，

也不大能看見，

為此我們可以自由地

從旁邊走過。

——〈鎖鏈〉，林洪亮譯

多麼諷刺。究竟誰自由一點呢，是那頭狗、視而不見的路人，還是目擊這一切的詩人和讀者？

文 \\ 陳子謙

圖 \\ 網上圖片

編輯 \\ 關曉陽

電郵\\ literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao