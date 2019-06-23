無定向學堂：投訴警察這件事 成功了是奇蹟？

二○一六年旺角衝突事件中，時任明報記者的鄧先生投訴路足足走了三年，先以他詳述過程為例，看看機制內外可以如何反映或追究警方不當行為。

1. 投訴警察要經歷幾多關？

鄧先生在受傷後，警務處長盧偉聰被傳媒問及事件，呼籲當事人投訴。鄧視為一般受襲情况，隨即到警署報案，不過警員向他遞上投訴警察的表格，須填上姓名、職業等個人資料，並在人體圖案上標示受傷位置，「還有一項是被投訴人的身分，他的性別、職級、編號，要描述其外貌、年紀、身高、體型、髮型，面形、制服等。事發時我在混亂中沒看得很清楚，是憑當時出街的新聞片段逐個認，有幾多人打我、有幾多軍裝和便裝、衣服的顏色等」。

時隔半月，鄧到警署落口供，他稱擔心一人獨自面對幾個警察，希望上司可以陪同，亦詢問過律師意見有權這樣做，不過警方指他已成年，精神行為亦正常，拒絕他的要求，並稱有監警會委員在場觀察。雙方經一番糾纏，決定另約日期落口供，最後鄧由公司律師陪同，同場亦有多於一名監警會委員，但鄧說「我認得其中一人是著名反佔中律師，能令人有多少信心能監警，大家可以判斷」。

接下來約一年時間，鄧指每隔一至三個月就會收到警方來信，內容大同小異，為調查未完成致歉，並提醒他如地址有更改要通知警方。直至在他投訴後約一年零兩個月，終於收到警方稱完成調查，報告交給獨立、由非警務人員負責的監警會審閱。再等一年零三個月，他獲通知結果，三項投訴當中，在巴士樓梯被兩至三名警員抓住頸部及推出巴士的毆打投訴，因沒充分證據證明投訴及確定警員身分，列作「無法追查」；其後被六至八名警員毆打，則是有「若干證據支持」，但不充分證明投訴屬實，就此「記錄事件並通知有關人員作適當紀律行動」；至於警察涉未依警察通例配合傳媒工作一項，亦是「無法追查」，與第一項理由相同。

覆核提質疑 監警無回應

在警方通知他完成調查後、收到監警會結果之前，警方曾聯絡鄧，邀其事發時涉事的上司及在場同事落口供，鄧從他們口中知道警察所提的問題，質疑當中一些對調查並非必要：「他們告訴我，警察兜來兜去地問，會問為何派記者單獨工作、為何沒有反光衣、頭盔（明報職工協會曾澄清事發突然，記者來不及取得物資）。他們跟我說講到好似你唔啱咁。我也想知道，這些問題跟我的投訴有何關係？是否公司安排得不夠好，警察就可以打我？」

他向監警會提出覆核要求時亦提出多項問題，包括警方如何追查涉事警員身分、另第二項投訴中，受處分人員所屬單位及人數，「無法完全證明屬實」的原因，但監警會維持原判的回信只稱投訴警察課未發現調查有不妥之處，對他的提問均無回應。

2. 投訴以外有沒有其他方法追究？

在法律上可循刑事及民事兩條路追究，大律師吳靄儀指出選哪一條路各有考慮，「刑事是在報警之後，由警方處理，你沒什麼自主權決定怎樣做，最多時不時追下；如果是民事，你的主動權就大些，但責任也大些，因為告人需要有證據去做」。鄧先生今年二月循民事索償，他的投訴過程長達三年，由於人身傷害提告索償限期亦是三年，亦即待得知投訴失敗後，他僅趕得及在限期屆滿前入稟索償。刑事方面，他說早在當年打算報警時，個案就被投訴警察課接了手，所以此路不通，「那是我成世人第一次到警署報案，報案是怎樣、投訴是怎樣，no idea，給我form填我就填。我亦想知道，為何有關警務人員執勤期間的問題，就算我希望作刑事調查，都會被當是投訴處理？」

私人檢控門檻太高

鄧亦提到有一個選擇，可作私人檢控，但得知門檻太高，律師莊耀洸解釋，刑事案由律政司負責檢控，但普通法賦予公民有私人檢控權利：「報警是等警察和律政司行動，如果一直不行動，可提私人檢控，但難度在於政府有龐大資源搜證，你沒政府的搜證權力，很多事接觸不到，而且律政司有權取代你的主導權，由政府檢控，亦可終止你的法律程序。」

3. 示威者投訴警員，要冒被控風險？

監警會主席梁定邦在例會上被問及，在六月十二日中信大廈外警方被指施放催淚彈夾擊集會者，引起混亂及危險情况，如在場人士投訴，會否因當場有示威者想擊破大廈玻璃逃生，而反惹被控暴動罪的風險？梁定邦答「你諗你啦」（they have to make their own calculation）。莊耀洸亦認為要衡量情况，如影片有否充分顯示是警方射催淚彈後示威者才爆玻璃；又或該投訴者在現場有沒有作過任何有機會被控的行為，如曾發表激動說話會否被指煽動激烈行為；警方所指暴動活動的範圍劃了多闊等。

吳靄儀就提醒，她與何韻詩等人成立、不屬民陣及任何政黨的「反送中受傷被捕者人道支援基金」，在六‧一六遊行籌得約一千二百萬元，可為示威者提供法律意見及金錢援助，評估個人情况適合循什麼途徑申訴或索賠。有網民提及「可用基金會形式集體控告一哥」，又有人指會涉及「包攬訴訟」，吳靄儀就指「這與基金會所做的沒什麼分別，始終不能以團體去告，但基金已經有了，亦不會涉及包攬訴訟，基金的錢是支援傷者，我們不會分錢，告贏了的賠償金，我們亦不會分一份」。她補充：「基金不是慫恿你告任何人，而是提供法律意見，認識自己的情况，然後作出決定」，另外因反修例事件需心理輔導的任何人，亦屬基金會協助的傷者。

4. 四大警察工會強烈反對成立獨立調查委員會，現有制度行之有效？

鄧先生批評制度「行之有效」的說法是笑話：「在這三年多的過程中，我很感受到被警察無理襲擊後，在現行制度要討回公道有多難。我是做記者，對這些事情有一定認識，亦有具相關知識的同事、上司、律師朋友給我意見，各大傳媒亦有片段，幾個角度拍同一件事發生，比起好多投訴個案有更多資料，即使在這樣有利的條件下，要走過投訴警察課及監警會的制度，都經歷這麼多困難，最後無法討回公道。我很難想像一個普通人，沒這些資源、認識，受屈之後要透過制度申訴，困難大到難以想像。」

投訴須先經投訴警察課

現行的兩層投訴機制，如想投訴警察，並非直接向監警會投訴，而是必先經警方的投訴警察課，由警方調查，多年來被詬病「自己人查自己人」，不過政府說法認為警方最清楚內部運作，對此莊耀洸不同意：「這種說法站不住腳，廉署成立已說明一切。警察查被投訴人，未來可能是自己上司，點查？當然會畏首畏尾，這個制度不可行。」

吳靄儀則認為不應放棄投訴，「要先試過，如果一早覺得沒用而不投訴，要其改革就沒什麼基礎。當然要投訴，之後如警方懶懶閒或做得不好，可上監警會，如果監警會做得不好，便繼續投訴監警會如何不好」。但她非常贊成成立獨立調查委員會，「獨立調查委員會與監警會、警察投訴有很重要的分別，因為向警察投訴只可由警方就每單案調查，投訴人亦很難拿出證據，煙霧瀰漫，你鬼知誰放的催淚彈？如有獨立調查委員會，我們都很有經驗，如現在的沙中線，委任一個公眾對其有信心的，具獨立身分的人，給他權力去傳召證人，調查報告就全面很多。警方整個部署究竟是否適當、合法；所用的武力到底是誰下的命令；下令的人是否需要負責，是命令不好，令警察亂來，還是警察明明有好的命令，自己亂來？全面調查亦可令公眾知道正當的做法是如何」。

5. 去信國際組織可行嗎？有何效用？

民權觀察曾派觀察員到六月十二日示威現場，並稱會完成報告交上聯合國，組織成員王浩賢解釋，可循3個渠道向聯合國反映事件：「一是聯合國的人權事務委員會，負責審視ICCPR（《公民權利和政治權利國際公約》）在香港的實施狀况，ICCPR其中有條文是禁止施以酷刑，詮釋比較闊，不只是一般嚴刑逼供，包括不人道的待遇，可對應警方使用過量武力的情况。」據公約第七條所列，任何人不得施以酷刑，或予以殘忍、不人道或侮辱的處遇或懲罰。「另一個渠道是禁止酷刑委員會，對應的是《禁止酷刑和其他殘忍、 不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》，公約說明適用地區有責任教育執法部隊不會施以酷刑，政府措施亦要防止有這些事發生，包括要有完善調查機制。」兩條公約均適用於香港，港府定期會向聯合國提交報告，聯合國會檢視公約實施情况，「雖然政府不採納其建議，亦不會有制裁，但會影響港府在國際上的聲譽」。

最後一條渠道，是聯合國每年所作的「和平集會和結社自由權利問題特別報告」，亦會關注全球不同事件。

國際特赦組織日前發表簡報，羅列六月十二日有十四個場景顯示警方過分使用武力，組織的香港分會總幹事譚萬基說，聯合國人權委員會下周一起（六月二十四日至七月十二日）將舉行會議，「會上有簡短總結一個地方有什麼需要關注，亦可匯報事件」。

6. 做什麼都無用？

問及吳靄儀大律師，各種方法是否都有相當難度，成效不高？她說：「我從來不覺得這些事容易做，每一件事都不容易做，但當有公義在當中，就要去努力尋求方法。我們不可以讓這些事再發生，而且已受傷的人有權得到公道，起碼有權得到幫助。」她盡力爭取成立獨立調查委員會，「政府一個話天公地道，一個說完全合法，他們當然很不想做，但如果有很多投訴，可能沒辦法也是要做」，「這個政府冇乜可能會答應委任大法官調查警方，但說是冇乜可能，我們也要盡力試，六月八日亦沒想過可推翻修例，奇蹟還是發生了，很努力時，奇蹟說不定就會發生」。

文 // 曾曉玲

圖 // 資料圖片

編輯 // 王翠麗

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