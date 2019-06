無定向學堂：投訴警察這件事 成功了是奇蹟？

二○一六年旺角衝突事件中,時任明報記者的鄧先生投訴路足足走了三年,先以他詳述過程為例,看看機制內外可以如何反映或追究警方不當行為。

1. 投訴警察要經歷幾多關?

鄧先生在受傷後,警務處長盧偉聰被傳媒問及事件,呼籲當事人投訴。鄧視為一般受襲情况,隨即到警署報案,不過警員向他遞上投訴警察的表格,須填上姓名、職業等個人資料,並在人體圖案上標示受傷位置,「還有一項是被投訴人的身分,他的性別、職級、編號,要描述其外貌、年紀、身高、體型、髮型,面形、制服等。事發時我在混亂中沒看得很清楚,是憑當時出街的新聞片段逐個認,有幾多人打我、有幾多軍裝和便裝、衣服的顏色等」。

時隔半月,鄧到警署落口供,他稱擔心一人獨自面對幾個警察,希望上司可以陪同,亦詢問過律師意見有權這樣做,不過警方指他已成年,精神行為亦正常,拒絕他的要求,並稱有監警會委員在場觀察。雙方經一番糾纏,決定另約日期落口供,最後鄧由公司律師陪同,同場亦有多於一名監警會委員,但鄧說「我認得其中一人是著名反佔中律師,能令人有多少信心能監警,大家可以判斷」。

接下來約一年時間,鄧指每隔一至三個月就會收到警方來信,內容大同小異,為調查未完成致歉,並提醒他如地址有更改要通知警方。直至在他投訴後約一年零兩個月,終於收到警方稱完成調查,報告交給獨立、由非警務人員負責的監警會審閱。再等一年零三個月,他獲通知結果,三項投訴當中,在巴士樓梯被兩至三名警員抓住頸部及推出巴士的毆打投訴,因沒充分證據證明投訴及確定警員身分,列作「無法追查」;其後被六至八名警員毆打,則是有「若干證據支持」,但不充分證明投訴屬實,就此「記錄事件並通知有關人員作適當紀律行動」;至於警察涉未依警察通例配合傳媒工作一項,亦是「無法追查」,與第一項理由相同。

覆核提質疑 監警無回應

在警方通知他完成調查後、收到監警會結果之前,警方曾聯絡鄧,邀其事發時涉事的上司及在場同事落口供,鄧從他們口中知道警察所提的問題,質疑當中一些對調查並非必要:「他們告訴我,警察兜來兜去地問,會問為何派記者單獨工作、為何沒有反光衣、頭盔(明報職工協會曾澄清事發突然,記者來不及取得物資)。他們跟我說講到好似你唔啱咁。我也想知道,這些問題跟我的投訴有何關係?是否公司安排得不夠好,警察就可以打我?」

他向監警會提出覆核要求時亦提出多項問題,包括警方如何追查涉事警員身分、另第二項投訴中,受處分人員所屬單位及人數,「無法完全證明屬實」的原因,但監警會維持原判的回信只稱投訴警察課未發現調查有不妥之處,對他的提問均無回應。

2. 投訴以外有沒有其他方法追究?

在法律上可循刑事及民事兩條路追究,大律師吳靄儀指出選哪一條路各有考慮,「刑事是在報警之後,由警方處理,你沒什麼自主權決定怎樣做,最多時不時追下;如果是民事,你的主動權就大些,但責任也大些,因為告人需要有證據去做」。鄧先生今年二月循民事索償,他的投訴過程長達三年,由於人身傷害提告索償限期亦是三年,亦即待得知投訴失敗後,他僅趕得及在限期屆滿前入稟索償。刑事方面,他說早在當年打算報警時,個案就被投訴警察課接了手,所以此路不通,「那是我成世人第一次到警署報案,報案是怎樣、投訴是怎樣,no idea,給我form填我就填。我亦想知道,為何有關警務人員執勤期間的問題,就算我希望作刑事調查,都會被當是投訴處理?」

私人檢控門檻太高

鄧亦提到有一個選擇,可作私人檢控,但得知門檻太高,律師莊耀洸解釋,刑事案由律政司負責檢控,但普通法賦予公民有私人檢控權利:「報警是等警察和律政司行動,如果一直不行動,可提私人檢控,但難度在於政府有龐大資源搜證,你沒政府的搜證權力,很多事接觸不到,而且律政司有權取代你的主導權,由政府檢控,亦可終止你的法律程序。」

3. 示威者投訴警員,要冒被控風險?

監警會主席梁定邦在例會上被問及,在六月十二日中信大廈外警方被指施放催淚彈夾擊集會者,引起混亂及危險情况,如在場人士投訴,會否因當場有示威者想擊破大廈玻璃逃生,而反惹被控暴動罪的風險?梁定邦答「你諗你啦」(they have to make their own calculation)。莊耀洸亦認為要衡量情况,如影片有否充分顯示是警方射催淚彈後示威者才爆玻璃;又或該投訴者在現場有沒有作過任何有機會被控的行為,如曾發表激動說話會否被指煽動激烈行為;警方所指暴動活動的範圍劃了多闊等。

吳靄儀就提醒,她與何韻詩等人成立、不屬民陣及任何政黨的「反送中受傷被捕者人道支援基金」,在六‧一六遊行籌得約一千二百萬元,可為示威者提供法律意見及金錢援助,評估個人情况適合循什麼途徑申訴或索賠。有網民提及「可用基金會形式集體控告一哥」,又有人指會涉及「包攬訴訟」,吳靄儀就指「這與基金會所做的沒什麼分別,始終不能以團體去告,但基金已經有了,亦不會涉及包攬訴訟,基金的錢是支援傷者,我們不會分錢,告贏了的賠償金,我們亦不會分一份」。她補充:「基金不是慫恿你告任何人,而是提供法律意見,認識自己的情况,然後作出決定」,另外因反修例事件需心理輔導的任何人,亦屬基金會協助的傷者。

4. 四大警察工會強烈反對成立獨立調查委員會,現有制度行之有效?

鄧先生批評制度「行之有效」的說法是笑話:「在這三年多的過程中,我很感受到被警察無理襲擊後,在現行制度要討回公道有多難。我是做記者,對這些事情有一定認識,亦有具相關知識的同事、上司、律師朋友給我意見,各大傳媒亦有片段,幾個角度拍同一件事發生,比起好多投訴個案有更多資料,即使在這樣有利的條件下,要走過投訴警察課及監警會的制度,都經歷這麼多困難,最後無法討回公道。我很難想像一個普通人,沒這些資源、認識,受屈之後要透過制度申訴,困難大到難以想像。」

投訴須先經投訴警察課

現行的兩層投訴機制,如想投訴警察,並非直接向監警會投訴,而是必先經警方的投訴警察課,由警方調查,多年來被詬病「自己人查自己人」,不過政府說法認為警方最清楚內部運作,對此莊耀洸不同意:「這種說法站不住腳,廉署成立已說明一切。警察查被投訴人,未來可能是自己上司,點查?當然會畏首畏尾,這個制度不可行。」

吳靄儀則認為不應放棄投訴,「要先試過,如果一早覺得沒用而不投訴,要其改革就沒什麼基礎。當然要投訴,之後如警方懶懶閒或做得不好,可上監警會,如果監警會做得不好,便繼續投訴監警會如何不好」。但她非常贊成成立獨立調查委員會,「獨立調查委員會與監警會、警察投訴有很重要的分別,因為向警察投訴只可由警方就每單案調查,投訴人亦很難拿出證據,煙霧瀰漫,你鬼知誰放的催淚彈?如有獨立調查委員會,我們都很有經驗,如現在的沙中線,委任一個公眾對其有信心的,具獨立身分的人,給他權力去傳召證人,調查報告就全面很多。警方整個部署究竟是否適當、合法;所用的武力到底是誰下的命令;下令的人是否需要負責,是命令不好,令警察亂來,還是警察明明有好的命令,自己亂來?全面調查亦可令公眾知道正當的做法是如何」。

5. 去信國際組織可行嗎?有何效用?

民權觀察曾派觀察員到六月十二日示威現場,並稱會完成報告交上聯合國,組織成員王浩賢解釋,可循3個渠道向聯合國反映事件:「一是聯合國的人權事務委員會,負責審視ICCPR(《公民權利和政治權利國際公約》)在香港的實施狀况,ICCPR其中有條文是禁止施以酷刑,詮釋比較闊,不只是一般嚴刑逼供,包括不人道的待遇,可對應警方使用過量武力的情况。」據公約第七條所列,任何人不得施以酷刑,或予以殘忍、不人道或侮辱的處遇或懲罰。「另一個渠道是禁止酷刑委員會,對應的是《禁止酷刑和其他殘忍、 不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》,公約說明適用地區有責任教育執法部隊不會施以酷刑,政府措施亦要防止有這些事發生,包括要有完善調查機制。」兩條公約均適用於香港,港府定期會向聯合國提交報告,聯合國會檢視公約實施情况,「雖然政府不採納其建議,亦不會有制裁,但會影響港府在國際上的聲譽」。

最後一條渠道,是聯合國每年所作的「和平集會和結社自由權利問題特別報告」,亦會關注全球不同事件。

國際特赦組織日前發表簡報,羅列六月十二日有十四個場景顯示警方過分使用武力,組織的香港分會總幹事譚萬基說,聯合國人權委員會下周一起(六月二十四日至七月十二日)將舉行會議,「會上有簡短總結一個地方有什麼需要關注,亦可匯報事件」。

6. 做什麼都無用?

問及吳靄儀大律師,各種方法是否都有相當難度,成效不高?她說:「我從來不覺得這些事容易做,每一件事都不容易做,但當有公義在當中,就要去努力尋求方法。我們不可以讓這些事再發生,而且已受傷的人有權得到公道,起碼有權得到幫助。」她盡力爭取成立獨立調查委員會,「政府一個話天公地道,一個說完全合法,他們當然很不想做,但如果有很多投訴,可能沒辦法也是要做」,「這個政府冇乜可能會答應委任大法官調查警方,但說是冇乜可能,我們也要盡力試,六月八日亦沒想過可推翻修例,奇蹟還是發生了,很努力時,奇蹟說不定就會發生」。

文 // 曾曉玲

圖 // 資料圖片

編輯 // 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao