Ways of Seeing：畫筆串連情緒解鬱結

藝術工作者「含蓄」在六月十二日下午親歷中信橋上的情景，翌日趕製二十頁圖文，簡單的黑白線條，甚至每個人物都戴上一模一樣的面具，卻安撫了無數躁動的心，裏面包含很多平靜情緒的方法：找個舒服地方暫時遠離媒體資訊、大叫哭泣都放手去做、用手按有情緒或反應的身體部位、擁抱自己與身邊求助的人。他把圖文上載facebook後，接近清晨稍歇，一覺醒來見五千多個轉發，「我第一個感受不是開心，而是這個情緒問題已好嚴重，若一個轉發的人身邊有兩至三個朋友發生這些事，已有萬幾二萬人」。

聽故事的人

那天，他也哭過。就在警方於龍匯道施放催淚彈，恐慌的人潮逼入中信大廈，後來人群逃到中信橋的時候，含蓄看到這樣的畫面：「速龍從天橋另一頭迎面將示威者往中信大廈推，喝令眾人除下口罩、面罩」，但其時警方亦已進入中信大廈，橋上的人不能回頭，幸而有個路過老伯只是好奇在橋上張望，警察對他很客氣，讓他慢行離開，於是眾人舉高手隨老伯往統一中心方向撤離，「有經過的平民都嚇到舉高手，橋下亦開始放催淚彈，煙攻上來，大家沒有了口罩，只能掩着口鼻向前跑往統一中心」。

然後含蓄見到，幾名看上去只是中三、四學生的少女打電話，「在問，媽咪我哋做錯咩？點解警察要咁樣開槍？他們只聽到砰砰砰的響聲，根本不知是什麼，跪着抱在一起哭」。直至去到太古廣場附近，他終於也哭了：「聽到小朋友說這些，有咩嚴重得過發生一件事要報平安，加上他們亦不明事情為何這樣發生？」他自問自己到底能做什麼。

含蓄第二天在專頁宣傳需要收集情緒健康的資訊，希望為示威者及看新聞感到情緒不舒服的人繪圖，陸續有數十人透過專頁傳信息給他，說整天沒能言語；有人說洗澡都得拿着手機，怕有什麼突然發生；有人說一邊看最新消息，一邊捶牆……

傘運觸發心裏疑問

他形容這個專頁一直像個樹洞，而自己一直是個聽故事的人，自二○一四年之後。那年，他是建築設計師，建築碩士都讀了，工作三年，是時候考牌正式成為建築師，月入四萬多，考牌後人工可望更上層樓，這時雨傘運動爆發，其中一個佔領場地就在公司附近，每天下班他都去看，「我想的不是真普選，而是點解我哋講嘢冇人聽，幾多人、發生咩事都冇人理，政府是什麼？民意是什麼？權力是什麼？他們在幫的又是誰？」在工作中，他總努力讓自己不要多問，「因為一個人問點解，就會知道現實」。

收集故事 串起人與人的連結

含蓄辭掉工作。在西九文化區擺檔，當時那裏速寫人像的畫家很多，他也作人像速寫，畫了一百個人，張張卻是同一個樣，就是戴面具的人。過程中他跟速寫對象都聊很久：「我跟他們說，我畫得幾似你有咩用？還是應該好好紀錄我們聊天的這一刻？」另一個創作，他在西九自由約豎起一塊木板，讓人在便條紙寫上那一刻的想法，貼在板上，他取下便條，就在原來位置把字畫成圖，於是木板上人與人的感受就連結在一起。訪問中，他拿出後來在藍屋又實行一次的木板，上面有正融化的人，因為寫的人說「熱到就嚟死」；有戴兩副面具的人，源自有人寫朋友背着他是另一副臉孔；有旁邊寫了777的人，來自回應特首選舉的便條……攝記嘆，像幅清明上河圖。

沒結果就不去做？

在二十頁圖文最後，含蓄只放上文字，「路上雖然難行，但有好多人一齊行緊//每個經過都令你爭取嘅事更有價值//我哋一齊努力」。他相信自己應該做的，是把人連結在一起。含蓄記着傘運時大家都是命運共同體，「大部分返工的人是自己活着，儘管有家人朋友，還是只有自己一個返工放工，與社會斷裂，在傘運大家去想如何令社會變好、如何改變，才發現原來這個地方，每個人當下都連結着，所以我當初才開始收集故事」。

今天百萬人上街群情洶湧，示威、衝突、再上街，政府回應不見積極，於是不少人憤怒、灰心，質疑一切是否徒勞無功，「如果你回想，這五年來其實都是這個感覺」，他說絕望帶他走過五年的路，辭職本就是因為絕望，「不要再想之後，之後只會更差，現在的確是這樣。不要想錢，只想自己要做什麼，不論買到樓、有家庭小孩，都不能給他好的未來，所以變得個人好當下」。既是絕望，為何仍要行動？「因為我仍着緊每個人的過程、在發生的事。爭取是動詞，當每個人努力爭取，我就幫這些人爭取，確保大家明白自己在做什麼和守護的價值。是有些矛盾，明知唔得係咪仲做？但好多事都明知唔得㗎嘛，你覺得你今日先知（行動後）冇人回應咩，行到前線的人都好清楚，衝了也不會有什麼結果，但要告訴別人你的看法、世界在發生什麼事」，「不是沒結果就不去做，而是你有幾想要個結果，所以你去做什麼」。

用藝術開一扇窗

發布圖文後，很多人接觸他希望可以印出來派發，一名很久沒聯絡的中學同學告訴他，工作環境如活在平行時空，同事對示威避而不談，六月十六日遊行前的早上，這舊同學把含蓄的作品複印一千份親手交給他；有人把文字翻譯成英文，有台灣電視台把廣東話翻譯為書面中文，還有中學輔導組的老師問，他們想放在校報，但能不能刪去頭幾頁？那時他正在看特首道歉的記者會，「個人好忟，一般我會答隨便你點用就點用，讓它可以遍地開花，但我對他說，避開這些，你覺得能去到想看的人那裏嗎？你的學生會想看嗎？他們只會覺得內容與自己無關」。但老師回答很明白他的想法，圖文原本也是校長傳給老師的，但他們實在無法包含「支持學生行出來」的內容，含蓄因此亦明白「每人有他的角色和包袱」，「這段時期大家會有無力感，可能學生又會被捕，我可以照顧到大家的情緒就做，每個人都是，傳媒、社工、小食店老闆都努力在做，在保護大家，一個麵包一樽水，一句說話，或寫一篇文章，都在盡自己的力」。

然而就在遊行前夕，這些同心的人失去了一條生命。六月十六日，他發布一段與一名音樂人合製的動畫：起初出現一條橫線，在一片抗議聲中，一隻手攀上橫線，漸漸是一個人，拉起「反送中」的橫額；抗議聲消失，傳來強勁風聲，畫面變黑，他縱身一躍，風聲又變了一人歌聲，「Sing Hallelujah to the Lord...」；人在落下，背景漸又轉白……最後，眾人高舉雙手接住了他。動畫實現的，是現實無法改變、大家心中的那個結局。含蓄說，音樂人在事情發生後的凌晨回到太古廣場，「現場氣氛很差，已經有人在獻花，他爬上事發現場錄下風聲，還遇上有個年輕人，自己一個人哭、一個人唱聖詩，所以他把歌聲也收下了」。

以物易物 換取生活

含蓄出席過無數分享會談「選擇」，幾年來他盡量用以物易物的方法生活，例如為兩間向NGO提供服務的公司擔任藝術顧問，換取公司為他付工作室的租金及餐費，「好多artist覺得點解你要搞到自己咁，但我要利用生活告訴人，我想講的價值」。他曾與藝術治療工作者Pearl Tse製作《我不要在孤單中死去》一書回應學生自殺議題，他說未來亦會探討下去，認為必須多了解自殺者的選擇，現時香港社會怕承擔不起責任，對自殺個案都避重就輕地談，「當一個人從天台落下，說教育問題、情緒輔導當然有用，但他計劃了多久、為何要選那一層、當下會看到什麼、在想什麼，都易被忽略」。不論五年來的生活、還是二十頁圖文、書與動畫，「我做藝術的方法，就是開一扇窗，讓人去想發生什麼事」。

文 // 曾曉玲

圖 // 蘇智鑫、受訪者提供

編輯 // 王翠麗

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