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2019年6月23日星期日
星期日生活
周日話題：連結 流動 Be water 反修例運動形態和「無大台」的可能性
Be water, my friend
在夏愨道上開啟的20個箭嘴
周日話題：成敗論以外的社會學習
周日話題：曾經，我相信監警制度 監警會「壞咗」 失效全紀錄
影像特區：誰，為什麼，拋個身出來
周日話題：身體、酷兒與社運理論
七情上面：創傷遺恨，苦痛難平
周日話題：催淚煙中呼喚主
讀書\新鮮熱辣：成功乃失敗之母？——評《自由主義為何失敗》
開門讀書：領袖之道
果欄：見義勇唯的奀星
chungkin express：香港，最美麗的風景是人
阿貓阿狗：#34團結
movie chic movie style：《上流寄生族》有錢的人蠢，貧窮人的貪
同場加映：《地久天長》都道歉了，你還想我怎麼樣？
家明雜感：「反送中」香港人合演的一場好戲
影片簡評：《作家的謊言：筆忠誘罪》 IIB
咩世界：第122期 ／後果
單元連載
理性建制達人陳弘毅 學生告訴陳弘毅的衝突現實
歐陸煮意：馬介休半煎炸魚餅 馬介休鷹嘴豆沙律 絲絲鹹香有嚼勁
綠色生活：全民記錄 香港瀕危珊瑚魚
Ways of Seeing：畫筆串連情緒解鬱結
無定向學堂：投訴警察這件事 成功了是奇蹟？
未來城市：無大台動員社運能走下去？
星期日文學‧辛波絲卡：毒舌的編輯，睿智的詩人
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周日話題：身體、酷兒與社運理論
【明報專訊】承接上星期關於社運理論的討論，這篇文章提供一個「政治過程」（Political Process Theory）與「身分政治」兩大派別以外的學術觀點。
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周日話題：連結 流動 Be water 反修例運動形態和「無大台」的可能性
Be water, my friend
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同場加映：《地久天長》都道歉了，你還想我怎麼樣？
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咩世界：第122期 ／後果
單元連載
理性建制達人陳弘毅 學生告訴陳弘毅的衝突現實
歐陸煮意：馬介休半煎炸魚餅 馬介休鷹嘴豆沙律 絲絲鹹香有嚼勁
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Ways of Seeing：畫筆串連情緒解鬱結
無定向學堂：投訴警察這件事 成功了是奇蹟？
未來城市：無大台動員社運能走下去？
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