在夏愨道上開啟的20個箭嘴

【明報專訊】6月16日（20：44）我隨示威人群行到金鐘，由於人數眾多（後來公布有200萬加一人！）政府總部外圍連對開夏愨道的馬路早已被人群佔領。看着站滿馬路的人群，我像回到2014年9月28日雨傘運動的現場，心裏湧出一句：「香港人，我哋返嚟啦！」年長的在這裏兜圈拍照流連忘返，年輕的忙於搬運物資走來走去，慢慢三五成群分散在馬路各個不同角落休息談天訴說未來，這裏連結了小中大學同學分散海內外親友各行各業不同階層不分宗教無分彼此。此刻我們在這裏相遇，一同守護香港，一同宣告：「我哋係香港人！」
我游走於人群中間，在夏愨道兩端來回穿梭，每見到馬路上白色的大箭嘴，我就坐在其上看着前方的人群，把心中湧現的字眼寫在箭嘴的最前方。次序如下：民主（21:34），自由（21:38），公義（21:43），平等（21:54），愛（21:58），和平（22:06），法治（22:14），人權（22:20），民主（22:25），自由（22:31），誠信（22:36），廉潔（22:38），包容（1:05），信念（1:08），夢想（1:12），純真（1:28），擇善固執（1:33），互助（1:42），美（2:25），機智（2:31）。這次在夏愨道佔領的範圍共有20個箭嘴，我初頭寫的字是香港人追求的核心價值，後來出現的是描述香港人的品格，「民主」和「自由」各寫了兩次，後來在6月21日夏愨道再次被佔領，我把「民主」改成更具體的「普選（19:18）」二字。
每次夏愨道短暫的打開，都是香港人公民意識推到最高峰的時刻。我們把香港人追求的價值寫在其上，刻在心中，使它成為我們所共同守衛的聖域。這猶如把抽象的概念轉化成可以觀看、穿越和進入的具體區域，讓我們每次接近，都在加強我們追求理想的意志。待下一次夏愨道的馬路再打開，香港又進入一個新境地。「香港人，加油！」