在夏愨道上開啟的20個箭嘴

我游走於人群中間，在夏愨道兩端來回穿梭，每見到馬路上白色的大箭嘴，我就坐在其上看着前方的人群，把心中湧現的字眼寫在箭嘴的最前方。次序如下：民主（21:34），自由（21:38），公義（21:43），平等（21:54），愛（21:58），和平（22:06），法治（22:14），人權（22:20），民主（22:25），自由（22:31），誠信（22:36），廉潔（22:38），包容（1:05），信念（1:08），夢想（1:12），純真（1:28），擇善固執（1:33），互助（1:42），美（2:25），機智（2:31）。這次在夏愨道佔領的範圍共有20個箭嘴，我初頭寫的字是香港人追求的核心價值，後來出現的是描述香港人的品格，「民主」和「自由」各寫了兩次，後來在6月21日夏愨道再次被佔領，我把「民主」改成更具體的「普選（19:18）」二字。

每次夏愨道短暫的打開，都是香港人公民意識推到最高峰的時刻。我們把香港人追求的價值寫在其上，刻在心中，使它成為我們所共同守衛的聖域。這猶如把抽象的概念轉化成可以觀看、穿越和進入的具體區域，讓我們每次接近，都在加強我們追求理想的意志。待下一次夏愨道的馬路再打開，香港又進入一個新境地。「香港人，加油！」

文、圖//白雙全

編輯//蔡曉彤

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