救護不得不救 如何一路好走

讀者告訴我，讀過這專欄一篇文章——〈大年初五的思念 讓港人一路好走〉，因有些親身經歷，故寫信分享。文中談及年老末期病人在醫院內臨終遇到的困境，很多末期病者都曾清晰表示，最大冀盼是能夠在家與至愛親人度過人生最後時刻。雖然在香港現時環境下「在家臨終」仍然是困難重重，但是我仍然希望社區內能建立一個更完備的醫療支援系統，讓在家離世可以成為一個選擇，讓患者可達成願望，讓更多病人可在尊嚴下離去，讓香港人真的能一路好走。

不搶救意願 因法例「不被尊重」

讀者來信說，本來她的爸爸可算是少數「幸運兒」，可依從自己意願：在家離世、不作搶救、一路好走，但是奈何因應香港現行法例，最終仍是事與願違。

讀者的父親是一名退休護士長，兩年前確診患上大腸癌。雖然動了手術把部分大腸移除，但醫生發現癌細胞已擴散至肝臟，護士長爸爸選擇不再做電療及化療。兩年來只以中醫調理與癌共存。雖然期間也進出過數次醫院，但是讀者爸爸最大意願是回家度過最後時刻，她們一家積極配合，盡量將爸爸接回家護理；4名女兒就擔起了輪流照料的重責。信中也說到，醫院方面，亦十分體恤。由於讀者爸爸曾清楚表明不願接受任何搶救，而家屬也認同指示，明白到一切搶救徒添病者痛苦。於是，早在讀者爸爸出院之前，醫生已為他簽妥了一份「不做心肺復蘇術（Do-Not-Attempt Cardiopulmonary Resuscitation，簡稱 DNACPR）」的文件。

讀者寫着，家人很明白這文件的重要，故一直放在家中當眼處，以備必要時用來表達意願。但是怎知原來有了文件，意願仍然是不被尊重。

來信是這樣寫道：

「爸爸在家離開那天，我們召喚了救護車。當救護員到場時，我立即遞上DNACPR文件，着他先看。但很可惜，他即時說：『我們是不會理會這表格的！』」

來信續告知：雖然她們曾向救護員多番解釋，亦曾表明毋須再為爸爸施予搶救，但是一切無效。因為根據《消防條例》規定，消防處人員的職責是包括為患者復蘇或維持生命。因此，救護人員是不得不為病人施救。縱有多不願，讀者一家都只能眼巴巴看着救護員勉力為爸爸施行那心肺復蘇救援。在信中結尾，她問：「我真的不明白，為何香港會有這樣的制度？」

若要為此問題找出答案，或者我們應認識何謂「不做心肺復蘇（DNACPR）」文件。

對末期患者 心肺復蘇添痛苦

首先，什麼是「心肺復蘇術」呢？「心肺復蘇術」包括心外壓、人工呼吸、藥物治療、心臟除顫電擊等救援。它早已被廣泛運用，相信大家亦不會陌生。我們可透過不同醫療科技介入性治療，把患者生命延長，目的是爭取時間作其他更適當的治癒，因為一般而言，當心臟停頓超過5分鐘，病人便會面對死亡。而有效的「心肺復蘇術」是可以使病人心臟回復心跳及呼吸。

「心肺復蘇術」效果及研究報告顯示，一般身體並無大礙的病人，透過有效「心肺復蘇術」把停頓了的心臟恢復過來，存活率可達25%。因應以上的原因，消防處最近推動了「任何仁」，當發現有人在公眾地方暈倒及脈搏停頓，便應在現場立即為他施行心肺復蘇及體外除顫。因為若能好好把握黃金5分鐘的救援時刻，患者的存活率可提高。

既然如此，為什麼會有「不做心肺復蘇術（DNACPR）」的決定呢？

沒錯，「心肺復蘇術」對身體狀况良好的病人來說甚為有效。但是，對一些患有嚴重疾病或病情到了無可逆轉的病人來說，施行「心肺復蘇術」，只徒添痛苦，絕無好處。一個患有末期疾病如癌症、呼吸或心臟衰竭的人，若心臟一旦停頓，其實已經意味回天乏術了。對他們施行心外壓只會為他增添苦楚。事實上，我亦目睹病人因心外壓而導致部分胸肋骨碎裂的苦况。或許施行了「心肺復蘇術」可以把病人的壽命延長一時，甚或數天，但是這樣的搶救真是沒有必要及意義。

有鑑於此，香港的公立及私家醫院都制定了「不做心肺復蘇術」的政策、指引和表格。醫生可根據患者的病情及專業知識作出判斷。當病人病情已到達無可逆轉的地步時，便應考慮應否在病人情况繼續轉差時做急救。與此同時，醫生亦會與病人及家屬商議需否急救。要知道，不做急救並不是放棄病人。反之，我們更應為患者提供各種紓緩治療，讓末期患者能夠舒服、安詳及有尊嚴地離去。

實際上，在很多先進國家都已廣泛應用「不做心肺復蘇術（DNACPR）」的指引及文件。而在香港醫院的執行一直都能行之有效。

但是，在醫院以外又怎樣呢？

救護員按條例搶救 感矛盾

剛巧在 5月29日《明報》看到以下的一篇報道，標題為〈「見患者辛苦會不安」 救護員嘆兩難〉。

報道指出，因應《消防條例》規定消防處人員職責包括：令患者復蘇或維持生命；即使晚期病人早已簽署「不做心肺復蘇術」文件，職責所在仍要盡力搶救，不能作出選擇。

消防處救護主任協會主席鄧建泰引述前線經歷稱，部分已簽署DNACPR患者家屬期望救護員到場不做CPR，「同事解釋後，家人只能無奈接受」。他又說，晚期患者在院外心臟停頓，「沒有幾多個（晚期病人）搓得番」，但是救護員亦只能按條例做好本分。

又消防處救護員會主席李偉孝說救護員也是人，感到「很矛盾」，「見到患者辛苦會不安樂，若盡力搶救，用人的角度看，是否有好處呢？」他期望社會多討論該議題。

由此可見，消防處相關條例很值得檢討。而事實上，當有關政策制定時，醫院管理局已留意到「不做心肺復蘇術」文件能否適用於醫院以外。而在制定有關指引及文件時，亦曾多次與消防處商議，嘗試說服消防處更改消防處人員職責守則，好讓末期患者在家離世時，能安然而去，毋須再受到心肺復蘇程序的痛苦。可惜消防處至今仍是沿用一貫做法，未有改變。就算是家人出示了「不做心肺復蘇術」文件，救護員仍一定要為垂死病者做足救援程序。

要讓香港人能一路好走，我相信各方仍須盡最大的努力。懇切希望消防處能重新檢討其急救守則，能讓「香港人一路好走」可踏出那一小步！

文：梁萬福